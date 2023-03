Losers – Nascita del primo settimanale giapponese di seinen manga Manga

In un periodo che quasi nessuno di noi ha conosciuto, in Giappone si intrecciavano destini di uomini che avrebbero fatto storia nel mondo dei manga, anche se a quei tempi erano considerati dei Losers.

Losers – Nascita del primo settimanale giapponese di seinen manga Trama

Giappone 1965. Nonostante i moti studenteschi e la guerra in Vietnam, in Giappone la vita scorre tranquilla e i giovani non devono più pensare alla coscrizione o di poter morire di fame o per colpa di qualche guerra.

Bunjin Shimizu, detto Bun-chan, è caporedattore della rivista per adulti Manga Story della casa editrice Futabasta.

Il suo sesto senso però non lo fa accontentare della sua condizione, infatti sta cercando qualcosa di dirompente e innovativo, lamentandosi assieme ai due amici e colleghi di lavoro, Shinya Ishigami, detto Gami-yan, e Hitoshi Tsusumi.

Tutti e tre si definiscono dei perdenti, perché avevano grandi obiettivi nella vita e sono stati rifiutati da tante case editrici più grandi, finendo a lavorare in una piccola casa come la Futabasha, dove al presidente interessa solo guadagnare e le riviste o i progetti che non riescono a raggiungere il traguardo vengono tagliate via senza alcuna pietà.

Ma a Bunjin non va bene che le cose continuino così e l’ispirazione di questo cambiamento arriva quando da un cestino che per caso viene rovesciato per terra compare una doujinshi gettata da uno dei membri del suo staff.

Fissando la copertina con una caricatura di James Bond, Bunjin si strugge per giorni, finché alla fine decide di chiamare l’autore di quel disegno, Kazuhiko Kato, l’uomo che in futuro sarebbe stato conosciuto con lo pseudonimo Monkey Punch.

Dopo aver incontrato il giovane autore, Bunjin gli assicura che lo pubblicherà, ma allo stesso tempo gli dice che non sa disegnare le donne e che se imparerà a disegnarle sicuramente le sue storie migliorerebbero.

Spinto da questa bacchettata sulle mani, Kato si dirige verso uno studio d’arte dove si iscrive per le sessioni di ritratto di nudo femminile.

Tempo dopo Kato si ripresenta con una storia breve, nonostante i manga per adulti fossero di vignette comiche brevi e autoconclusive.

Bunjin ha intenzione di rinnovare lo stile della rivista con qualcosa di innovativo e mai visto, come il personale stile artistico di Monkey Punch, ma a far proseguire i suoi sogni ambizioni non basterà certo un solo bravo autore…

Losers – Nascita del primo settimanale giapponese di seinen manga Valutazione

Come dice il sottotitolo, “Nascita del primo settimanale giapponese di seinen manga“, la storia si incentra sulla nascita di Manga Action, il primo settimanale seinen ideato alla Futabasha.

È interessante leggere un manga storico che parla proprio di manga, di autori famosi e di un miscuglio tra fatti realmente accaduti e rielaborazione romanzata.

Tra gli autori su cui si concentra l’opera ci sono Monkey Punch, Baron Yoshimoto e diversi altri autori pubblicati dalla Futabasha.

Non ci sono tantissime scene che parlino dei retroscena dei manga o della storia dei grandi autori del passato, per cui nonostante l’ambientazione storicaa abbia un sapore stagionato, è fresca e cattura l’attenzione.

I personaggi sono ben delineati nel loro aspetto e nelle loro caratteristiche, con Bunjin che ovviamente è il centro della scena e di tutte le cose che accadono.

Il tutto viene completato da alcune interessanti interviste ai maestri Monkey Punch (assieme al fratello Teruhiko Kato) e Baron Yoshimoto, oltre a un calendario con informazioni sugli eventi importanti che avvenivano in Giappone, nella Futabasha e nel mondo dei manga in generale.

Purtroppo il tratto è quello che lascia un po’ a desiderare, molto tondeggiante e caricaturale, quasi un disegno che ti aspetti da un manga per un pubblico di bambini, infatti la cosa più difficile per me è stata proprio cercare di farmelo andare giù.

Il manga è pubblicato da Nippon Shock nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata al prezzo di 7,50 €.

Consigliato ai fan dei manga storici e sui manga.

Titolo originale: Losers: Nihon Hatsu no Shuukan Seinen Manga-shi no Tanjou

Testi: Kojo Yoshimoto

Disegni: Kojo Yoshimoto

Genere: Seinen, Slice of Life, Storico

Data di pubblicazione: 2018

Casa Editrice: Futabasha/Nipponshock

Volumi: 3