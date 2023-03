Fire Force Manga

Dopo Soul Eater, il sensei Ohkubo non si è adagiato sugli allori, ma dopo essersi goduto una meritata pausa, ha ripreso il pennino e si è gettato nuovamente nella mischia degli shonen di alto livello, con Fire Force.

Fire Force Trama

Ci troviamo in un mondo fantastico dove oltre la vecchiaia, suicidio, malattia e gli incidenti, una delle cause di morte più frequenti è l’autocombustione.

La gente di punto in bianco prende fuoco e diventa un Incendiato, anche definito di Prima Generazione, gente che diventa violenta e attacca tutto ciò che c’è attorno finché non muore.

Il fuoco scaturito dai corpi di questi sfortunati non si può spegnere con l’acqua o con i normali estintori, ma proprio per questo è stato istituito un corpo di vigili del fuoco particolari, ovvero la Fire Force.

Nel corso del tempo hanno iniziato a nascere anche individui col potere di domare e sfruttare le fiamme, ovvero di Seconda Generazione, mentre quelli che sono in grado di svilupparle autonomamente sono di Terza Generazione.

Shinra Kusakabe è riuscito a entrare nella Fire Force per diventare un eroe e salvare tutta la povera gente vittima degli Incendiati.

Il ragazzo ha preso questa scelta per potersi redimere dal grave incidente che ha colpito la sua famiglia, portando al decesso di sua madre e del suo fratellino in un incendio, facendolo etichettare col soprannome di Orme del Demonio, visto che il suo potere scaturisce dai piedi.

La gente ha pensato che l’incendio fosse stato causato dal risveglio dei suoi poteri di Terza Generazione, mentre lui ricorda chiaramente un altro individuo e ha intenzione di scoprire chi fosse il responsabile di tutti i suoi guai.

Un altro elemento distintivo che lo rende fraintendibile alla gente, è un sogghigno in cui si contrae il suo viso quando è nervoso.

Shinra dovrà affrontare diverse missioni assieme ai suoi compagni dell’Ottava Brigata della Fire Force, il Capitano privo di poteri Akitaro Obi, il suo vice Takehisa Hinawa, la bella e possente Maki Oze, la dolce suora Iris a cui si aggiunge il rivale fissato col mito dei cavalieri, Arthur Boyle.

Fire Force Valutazione

Un manga sui vigili del fuoco prima di Fire Force non c’era, e dopo ogni attentato terroristico o cataclisma, un po’ tutti si accorgono finalmente dei pompieri come gli eroi di tutti i giorni, quindi quale spunto migliore per creare una nuova serie shonen?

Il protagonista, come in tanti altri casi, ha un dramma passato alle spalle che cerca di combattere col suo comportamento nel presente, facendo da esempio per tutti i lettori a non demordere e mettercela tutta.

Trovo interessante che sia stato unito un corpo di pompieri alla religione, con tanto di suora che prima dell’azione prega per l’anima dell’Incendiato che sono giunti a spegnere per sempre, salvandolo dalla dannazione.

Già nel primo volume è molto toccante come il Capitano faccia capire ai due primini della Brigata, che il loro lavoro non è solo salvare la gente e spegnere il fuoco, ma avere rispetto dei sentimenti dei sopravvissuti dando la pace agli Incendiati.

I personaggi sono gradevoli, la lettura scorrevole senza contare il tratto dinamico d Ohkubo, molto gradevole con tavole decisamente ricche di sfondi e particolari.

Il manga è pubblicato da Planet Manga nel classico formato brossurato al prezzo di 5,20 €.

Consigliato ai fan degli shonen manga d’azione.

Titolo originale: Enen no shouboutai

Testi: Atsushi Ohkubo

Disegni: Atsushi Ohkubo

Genere: Shonen, Azione, Combattimenti, Mistero, Fantastico, Drammatico

Data di pubblicazione: Settembre 2015

Casa Editrice: Kodansha/Planet Manga

Volumi: 34