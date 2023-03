Demon Slayer: la conclusione

150 milioni di copie raggiunte: un numero da capogiro che è il segno non solo di un grande successo editoriale, ma di un vero fenomeno generazionale. La serie del maestro Koyoharu Gotouge intitolata Demon Slayer alla sua conclusione arriva con il volume 23, e Star Comics festeggia con edizioni speciali, tematizzazioni e aree dedicate in librerie selezionate, nonché un tram personalizzato in servizio a Milano.

La serie Demon Slayer

Arrivata in Italia nel 2020 grazie a Star Comics, Demon Slayer, in giapponese Kimetsu no Yaiba, si è posta da subito come una serie da record. È stato proprio con quest’opera – ben supportata dall’anime disponibile anche su Netflix – che il già crescente interesse per il fumetto giapponese ha raggiunto livelli prima impensabili, anche e soprattutto nell’editoria italiana, dove abbiamo assistito a un vero e proprio boom del segmento manga.

Kimetsu no Yaiba è una delle due opere – insieme all’epopea del maestro Eiichiro Oda, ONE PIECE – che hanno raggiunto nel mercato italiano il primo posto nella Top 10 settimanale dei libri più venduti, capace anche di rimanere nella Top 100 per sette settimane consecutive (dati GFK).

La conclusione di Demon Slayer

Adesso, con l’uscita del volume numero 23 il prossimo 12 aprile, la serie giunge alla sua conclusione. Per celebrare al meglio questo straordinario manga creato da Koyoharu Gotouge sono moltissime le iniziative previste dalla casa editrice Star Comics: oltre alle edizioni speciali, infatti, saranno ben 15 le librerie che allestiranno spazi espositivi espressamente dedicati; mentre a Milano un tram di linea “porterà” per le strade della città gli inconfondibili personaggi della serie.

Il fenomeno Demon Slayer

Per definire il business assolutamente straordinario che si è creato intorno al franchise DEMON SLAYER è stato addirittura coniato un termine apposito, kimetsunomics, crasi che unisce il titolo originale del manga Kimetsu no yaiba alla parola economics. Un fenomeno commerciale ma anche socio culturale di rilevanza mondiale da cui sono stati tratti, oltre alla serie animata, due film di animazione, romanzi, libri da colorare e fan book ufficiali.

La storia segue le gesta del giovane Tanjiro, un sensibile venditore di carbone, la cui quotidianità viene stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. Ambientata nel Giappone degli albori del ventesimo secolo, la serie vede il suo protagonista mettersi in viaggio per fare in modo che tali tragedie non debbano più ripetersi e per salvare la sorella minore Nezuko, unica sopravvissuta al massacro, sospesa suo malgrado in una condizione a metà tra l’umano e il demoniaco.

Un manga avvincente, ricco di avventura e colpi di scena, il cui successo sia di critica che di pubblico è stato tale da farne il manga con la diffusione media più alta nella storia, con oltre 6,5 milioni di copie a volume per un totale di oltre 150 milioni di copie a livello globale.

Grandi celebrazioni per il manga dei demoni

Per festeggiare la conclusione di Demon Slayer, in uscita il 12 aprile, oltre al volume REGULAR, sarà possibile trovare in tutti i canali di vendita la variante esclusiva limitata, caratterizzata da una copertina d’eccezione impreziosita da numerosi effetti speciali, e con un mini shikishi (cartoncino illustrato) celebrativo in allegato.

Oltre a questa particolare pubblicazione, sarà disponibile anche una LIMITED EDITION comprendente il volume in edizione REGULAR e un box, unico nel suo genere, ispirato all’iconica cassa al cui interno il protagonista porta la sorella Nezuko. Progettato per raccogliere tutti i volumi che compongono la serie e il numero 23 in edizione VARIANT COVER, il box conterrà anche un adorabile diorama componibile raffigurante la stessa Nezuko.

Ancora una volta i manga invaderanno le strade. Dopo il lancio senza precedenti che Star Comics ha riservato lo scorso anno al lancio record della serie KAIJU No. 8, decorando un’intera stazione della metropolitana di Milano, e dopo l’ambiziosa operazione che ha visto protagonista ONE PIECE n.100, con i suoi personaggi letteralmente per le strade di Napoli grazie a un bus della linea cittadina interamente personalizzato, adesso sarà possibile avvistare (dal 27 marzo al 23 aprile) i protagonisti di Demon Slayer per le strade di Milano grazie a un tram modello “Sirietto” tematizzato. Il mezzo sarà in servizio a giorni alterni presso le principali linee tranviarie che attraversano il centro di Milano, e alle celebrazioni di questo autentico fenomeno generazionale sarà dedicata anche la centralissima pensilina di via Torino/via Palla.

Inoltre, nel mese di aprile, 15 librerie da Milano – come la nuovissima Mondadori Duomo – a Marcianise passando addirittura per Lugano dedicheranno spazi espositivi a questa straordinaria serie. Le celebrazioni proseguiranno fino alla fine del mese con dei talk organizzati presso alcune di queste librerie, che vedranno coinvolti, assieme agli editor di Star Comics, opinion leaders, influencer e altri ospiti, e si concluderanno a Comicon (Salone Internazionale del Fumetto di Napoli, dal 28 aprile al 1 maggio) dove Star Comics dedicherà all’opera di Koyoharu Gotouge un intero stand e svariate attività rivolte ai numerosi appassionati presenti all’evento.

