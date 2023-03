Siete pronti al calcio spinto ai massimi livelli? Dimenticate i campi infiniti di Holly & Benji e preparatevi ad essere rinchiusi nel campo di calcio di Blue Lock!

Blue Lock Trama

Il calcio giapponese è a uno stallo.

Tecnicamente i giocatori giapponesi sono a un alto livello, ma seppur riescano a qualificarsi negli ultimi anni ai mondiali di calcio, finiscono sempre per farsi battere.

Per risollevare l’onore nazionale alla Japan Football Union decidono di prendere una decisione drastica e come tecnico assumono Jinpachi Ego, un esperto che punta a una sola cosa…

Far nascere l’attaccante perfetto.

Yoichi Isagi è un giovane attaccante di una squadra del liceo, che passando la palla davanti alla porta e quindi scegliendo il gioco di squadra, si fa sfuggire la possibilità di passare aile fasi finali del campionato nazionale liceale.

Disperato per la sconfitta e di non aver tirato lui il calcio al pallone per segnare, di ritorno a casa scopre che la JFU l’ha convocato a un raduno.

Giunto sul posto trova centinaia di suoi coetanei, tutti attaccanti di diversi licei.

Ego a questo punto espone loro il piano per risollevare le sorti della nazionale giapponese, addestrare questi giovani talenti in una Battle Royal calcistica in un ambiente chiuseo… il Blue Lock.

Alla fine delle varie prove ad eliminazione che verranno affrontate dai ragazzi, potrà nascere una sola grande stella.

Nonostante diversi critichino questa decisione, Isagi domandandosi quale sia la cosa giusta da fare, non ci pensa due volte e si fionda verso la sala di accettazione, seguito a ruota da tutti i presenti.

Il primo test è abbastanza strano, alcuni ragazzi chiusi in una stanza piuttosto larga dovranno giocare a Onigokko (praticamente “Acchiapparella/Ce l’hai“), ovvero uno di loro scelto a caso sarà l’oni e dovrà colpire col pallone un altro, che a quel punto diventerà l’oni al posto suo.

Chi sarà l’oni allo scadere del tempo, verrà eliminato dal Blue Lock.

Questa è solo una delle prime prove, che attendono Isagi e i suoi futuri compagni, come il funambolico Meguru Bachira, il potente Rensuke Kunigami o lo scattante Hyoma Chigiri.

Ma chi sarà l’ultimo a sopravvivere al Blue Lock?

Blue Lock Valutazione

Non sono un fan dei manga sportivi in generale, anche se mi piace leggerli ogni tanto e ovviamente seguirne le serie animate.

Blue Lock è molto dinamico e non è il classico manga sul calcio alla Holly & Benji/Captain Tsubasa, giocando più sull’ego dei vari personaggi che sul “gioco di squadra” per cui sono noti i giocatori della nazionale nipponica.

I personaggi sono davvero tanti e per la maggior parte ben caratterizzati, anche se ovviamente ce ne sono davvero troppi e molti di questi sai già che verranno scartati e non supereranno tutte le prove di qualificazione.

Il tratto di Yusuke Nomura è molto dinamico, pieno di particolari e si nota che sia lui che Muneyuki Kaneshiro sono fan del calcio, anche dalle note finali in cui spiegano che molti dei personaggi sono ispirati da giocatori di calcio realmente esistiti, come Isagi da Pippo Inzaghi, o Shoei Baro da Mario Balottelli.

Il manga è pubblicato da Planet Manga nel classico formato deluxe con sovracopertina al prezzo di 7 €.

Recentemente Planet Manga ha fatto uscire il numero uno del manga con una cover variant fatta disegnare apposta per l’Italia, che ritrae Isagi, il protagonista della serie e della cover del primo numero, nella classica rovesciata ritratta nel simbolo da sempre dell’album di figurine dei Calciatori Panini al prezzo di 7,50 €.

Consigliato ai fan dei manga sul calcio.

Titolo originale: Blue Lock

Testi: Muneyuki Kaneshiro

Disegni: Yusuke Nomura

Genere: Shonen, Sport, Azione

Data di pubblicazione: Agosto 2018

Casa Editrice: Kodansha/Planet Manga

Volumi: 23 (in corso)