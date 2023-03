Ariadne in the Blue Sky Manga

Un ragazzo incontra una ragazza… non è forse così che iniziano le storie migliori?

Dopo un pesante dark-fantasy come Claymore, Norihiro Yagi ci delizia con un’opera piena di combattimenti, avventure e mistero in Ariadne in the Blue Sky.

Ariadne in the Blue Sky Trama

Lacyl è un giovane ragazzino che vive con suo Nonno e le due sorelline, Pipi e Meme, in una zona sperduta e disabitata.

Da quando ne ha memoria, il suo sogno è visitare la mitica città sull’isola volante, una leggenda narrata in dei libri di favole che lui invece pensa siano fatti parzialmente tratti dalla realtà.

Un bel giorno, mentre sta controllando le trappole, vede bloccato in una tagliola uno stivale fatto di metallo piuttosto pesante e abbarbiacata su un albero, una giovane dal candido vestito che gli chiede di restituirle lo stivale.

La ragazza si chiama Leana e dopo aver salvato il ragazzo da una caduta, gli spiega di avere la Malattia dell’Angelo, che la porterebbe a volare nel cielo, fino a raggiungere il punto dell’atmosfera dove non c’è più ossigeno e quindi morire.

Lacyl capisce che non la conta giusta, anche perché diversi sgherri compaiono in zona per cercarla, infatti il suo nome per esteso è Leana Scractophy Ariadne, ed è la principessa dell’Impero di Ariadne, l’isola nel cielo che il ragazzo tanto ha sempre sognato di visitare.

Anche Lacyl nasconde un segreto, infatti è uno dei Photon Carrier sopravvissuti della grande guerra del passato, esseri umani creati in laboratorio per utilizzare l’energia fotonica per combattere.

Dopo aver compreso la determinazione di Leana, Lacyl decide di aiutarla e intraprendere un viaggio alla scoperta del mondo che la ragazza non conosce, se non dai racconti letti nei libri.

Leana, vista la forza di Lacyl decide di nominarlo Cavaliere del Cielo di Ariadne.

Quali potenti alleati e temibili nemici incontreranno sul loro cammino nel loro viaggio verso la libertà?

Ariadne in the Blue Sky Valutazione

Come dicevo nell’incipit, la parte iniziale è molto comune… un ragazzo incontra una ragazza e la loro interazione fa partire l’avventura, un inizio classico dei film ma anche di molti manga, come ad esempio Dragon Ball, con Bulma che incontra Goku e iniziano a viaggiare assieme.

Entrambi i personaggi protagonisti hanno poteri speciali e sono ammantati di mistero, la giusta spezia da usare saggiamente nel corso della storia, svelando di quando in quando qualche interessante particolare.

La cosa che mi ha più divertito di questo manga soprattutto nelle prime parti della serie, sono le scenette comiche e il continuo stupore della coppia di protagonisti di fronte alle tante novità che si dipanano durante la loro esplorazione del mondo.

Il lettore riesce così a immedesimarsi nei sentimenti dei personaggi, visto che il background del mondo viene delineato poco per volta, e quindi ogni cosa che è una novità per Lacyle e Leana lo è anche per noi.

Come sempre un tratto molto pulito e deciso, sia nelle scene più allegre, che in quelle più serrate, dove mostri o armi meccaniche sono pronti a combattere.

Il manga è pubblicato da Star Comics nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata al prezzo di 5,50 €.

Consigliato ai fan delle serie shonen fantastiche.

Titolo originale: Sōkyū no Ariadone

Testi: Norihiro Yagi

Disegni: Norihiro Yagi

Genere: Shonen, Fantascienza, Fantastico, Soprannaturale, Avventura, Azione, Combattimenti

Data di pubblicazione: Febbraio 2017

Casa Editrice: Shogakukan/Star Comics

Volumi: 22