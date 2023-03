Ali Project e la sigla del gioco Tasokare Hotel Re:newal

La band giapponese Ali Project ha annunciato che canterà Tasokare Papillon Kairo, la sigla per Tasokare Hotel Re:newal, un remake del videogioco in stile romanzo visivo di evasione Tasokare Hotel.

Il gioco si svolge appunto al Tasokare Hotel, un luogo di ritrovo per le anime che vagano tra la vita e la morte. La protagonista del gioco, Neko Tsukuhara, sta cercando di riacquisire la memoria con l’aiuto dei misteriosi ospiti e impiegati dell’hotel. Il Tasokare Hotel originale, uscito nel 2017, era stato scaricato più di 1,1 milioni di volte in tutto il mondo, e molti stavano aspettando un sequel.

Tasokare Hotel Re:newal presenta molti miglioramenti, tra cui una sigla, per la prima volta nella storia della serie. La musica è stata composta da Ali Project, una band più unica che rara che continua ad affascinare tutti con un’arte che sciocca e incanta non solo l’udito ma anche la vista. Ali Project, che quest’anno sta celebrando il trentesimo anniversario del suo debutto principale, ha scritto Tasokare Papillon Kairo, una melodia nostalgica che intreccia i sogni con la realtà.

Il canale YouTube ufficiale di Tasokare Hotel ha pubblicato il video iniziale del gioco prima dell’uscita della canzone. Tasokare Hotel Re:newal e Tasokare Papillon Kairo sono usciti rispettivamente il 13 e 14 dicembre. Nel frattempo ci si possono godere la fantastica estetica e la musica del video introduttivo!

“Ho scritto questo testo in una stanza del Tasokare Hotel per accompagnarvi mentre accogliete la vostra anima errante. Per favore venite a me, guidate dal papillon danzante nel crepuscolo. Con l’aiuto degli enigmatici impiegati dell’hotel risolveremo questo mistero insieme. Che possiate trovare voi stessi. Non vedo l’ora di vedervi presto.”