Con un annuncio a sorpresa J-POP Manga rivela, in collaborazione con Comicon, gli ospiti internazionali della fiera del fumetto di Napoli: Tony Valente e Aki Irie al Comicon 2023, amatissimi fumettisti che i fan potranno incontrare alla Mostra d’Oltremare dal 28 aprile al 1 maggio.

La casa editrice milanese porterà alla kermesse partenopea l’amatissima mangaka Aki Irie, autrice de Il Mondo di Ran e di Nuvole a Nord-Ovest, e il fumettista francese Tony Valente con un nuovo capitolo di Radiant, la serie euromanga che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Il numero 17 di Radiant sarà disponibile in esclusiva in fiera e successivamente in vendita in libreria, fumetteria e in tutti gli store online.

E non finisce qui!

In occasione della presenza della sensei Aki Irie, insieme all’attesissimo volume 6 di Nuvole a Nord-Ovest, una nuova opera farà il suo debutto a Napoli Comicon: Tabi, una raccolta di racconti originali per vivere tutte le sfaccettature dei mondi fantastici dell’autrice e perdersi nell’inconfondibile tratto dei suoi disegni. Tra i racconti anche un divertente episodio inedito de Il Mondo di Ran!

Le splendide tavole di Aki Irie saranno inoltre protagoniste di una esclusiva esposizione dedicata all’autrice all’interno della fiera.

Aki Irie e Tony Valente parteciperanno a esclusivi firmacopie ed eventi dedicati durante Comicon, dal 28 Aprile al 1 Maggio 2023. Segui i social e il sito dell’editore J-Pop Manga per scoprire gli appuntamenti in fiera e gli orari delle signing session.

Comicon 2022: J-POP Manga annuncia DanDaDan di Yukinobu Tatsu