Akeboshi – LiSA, la stella del mattino di Demon Slayer 2!

Akeboshi (LiSA), in italiano “stella del mattino”, è la sigla di Demon Slayer 2 . Nanoda rende disponibile una traduzione completa in italiano dal testo originale giapponese.

Chi di voi, ascoltando la sigla di un anime tra scene di battaglie febbrili, sguardi pieni di speranza e gesti d’amicizia e sfida tra i personaggi, non si è mai detto “Quanto vorrei capire cosa dice questa bellissima canzone”?

All’uscita della prima stagione dell’anime d’avventura e fantascienza Sword Art Online nel 2014, me ne stavo con gli occhi sbarrati e le orecchie spalancate davanti alla sigla iniziale Crossing field di Lisa. Da quel momento in poi la voce di Lisa e le sue avvincenti sigle mi avrebbero accompagnato fino ad oggi, in particolare all’uscita dell’hit Gurenge, sigla d’apertura della prima stagione di Demon Slayer.

L’anime Demon Slayer 鬼滅の刃 (kimetsu no yaiba)

Demon Slayer è un avvincente anime che racconta l’avventura disperata di un ragazzo che perde la famiglia, sterminata da un attacco efferato da parte dei demoni. Tanjiro decide perciò di diventare un ammazza-demoni e di cercare un modo per salvare la cara sorella Nezuko dalla sua nuova natura demoniaca, acquisita durante il massacro del resto della famiglia.

Anche la sigla della seconda stagione di Demon Slayer gode della voce densa di emozione e squillante di Lisa. Non mancano una musica energica e un testo che, come potrete vedere di seguito, si addice veramente al contenuto della storia e crea una carica emotiva elevatissima (a più di ottomila, per chi può afferrare la citazione).

Sigla completa Akeboshi di Lisa – Demon Slayer seconda stagione

Akeboshi, la versione con pianoforte

Una versione altrettanto apprezzabile, perché valorizza al meglio la voce della cantante grazie all’accompagnamento al pianoforte, è l’esibizione in studio sul canale YouTube ufficiale di The First Take, che consiglio vivamente di ascoltare!

Il video è di ottima qualità e si può godere al massimo delle tecniche vocali impiegate dalla cantante, che arricchisce l’esecuzione con una tecnica di canto che comprende classici vibrati ma anche sospiri, acuti e un gridato alle volte roco, alle volte simile ad un pianto. Meravigliosa!

Traduzione di Akeboshi – LiSA

Sole oppresso in una coltre scarlatta

Dove porta questo viaggio?

Nella notte in cui soffiò il vento della devastazione

Risuonarono le nostre voci.

Accendi la fiamma della speranza

Spoglia il tuo cuore di ogni sogno

E percorri la strada bianca.

Nel cielo oscuro la stella del mattino indica il futuro

E, qualsiasi cosa accada, non si muove

Perciò a quel passato che, dolce, ci chiama

Abbiamo detto addio tra le lacrime

Per ricominciare a correre.

Anche nell’incertezza e nel dolore, chi vive

Tende la mano verso la luce

Voci cantano al cielo invocandola

Sperando finalmente di raggiungerti.

La verità rimane

Dove il vittorioso la lascia alle sue spalle

Feroci bestie si chiamano l’un l’altra

Mentre il mondo sempre più ferito

Si è tinto del colore del sangue.

Lontani ululi fanno discendere la luna

Nell’oscurità infinita si nasconde un piccolo fiore

Preghiamo per la luce con queste stesse mani

Con cui ci siamo distrutti

Con cui ci siamo abbracciati

Fino al giorno in cui si sarà realizzato il nostro sogno

Non ancora tinti di scarlatto

Percorriamo la strada bianca.

La fiamma nel nostro petto illumina il domani

E, qualsiasi cosa succeda, non si spegnerà

Anche nei cuori chiusi dal gelo

Continua a risplendere piccola e intensa.

Ricordi, sofferenza, dico a voi

Portateci verso la luce!

In alto nel cielo sopra l’orizzonte ad est

La stella del mattino risplende sopra una strada molto lontana.

Nel cielo oscuro la stella del mattino, silenziosamente

Ci ha regalato un flebile fascio di luce

Chi è LiSA

Risa Oribe, in arte LiSA, è una cantautrice giapponese originaria della prefettura di Gifu. Da vera ragazza pop-punk, ai tempi della scuola cantava con la sua band cover di canzoni di Avril Lavigne, ma anche delle band giapponesi Love Psychedelico e Ego-Wrappin’. In seguito ha sperimentato l’indie rock con la sua band Chucky.

Il debutto di LiSA come solista è avvenuto a Tokyo nel 2010, con le canzoni per l’anime trasmesso in TV Angel Beats!, in cui lei era voce di uno dei personaggi. Nel 2011 la cantante, fresca di debutto, ha pubblicato il mini album Letters to U e, nel corso degli anni seguenti, ha partecipato a vari e grandi festival anime. Tra gli anime più famosi che includono sigle di LiSA possiamo elencare Fate/Zero, Sword Art Online e Demon Slayer. Li conoscete vero?

I singoli di LiSA arrivano regolarmente nella top 10 delle classifiche settimanali Oricon e, in particolare, Crossing Field è stata classificata disco di platino dalla Recording Industry Association of Japan.

Nel mondo del cinema, LiSA ha debuttato come voce giapponese di Madge Nelson nel film animato Minions.