A Comicon 2023 Miki Yoshikawa con Star Comics

Parteciperà alla manifestazione Comicon 2023 Miki Yoshikawa, autrice della scoppiettante commedia romantica A Couple of Cuckoos.

Si terrà come di consueto alla Mostra D’Oltremare di Napoli, dal 28 aprile al 1° maggio, l’edizione 2023 di Comicon, attesa da migliaia di appassionati di fumetto e cultura pop.

Quest’anno Star Comics, in collaborazione con Comicon, avrà il piacere di ospitare una importante e prolifica fumettista giapponese dalla caratura internazionale: la maestra Miki Yoshikawa. L’autrice di Yamada-Kun E Le 7 Streghe e Yankee-Kun & Megane-Chan – Il Teppista E La Quattrocchi torna in Italia dopo 10 anni in occasione dell’uscita della sua nuova opera, A Couple Of Cuckoos.

A Couple of Cuckoos

Già nota al pubblico italiano grazie all’omonima serie anime di successo disponibile sulla piattaforma Crunchyroll, A Couple Of Cuckoos racconta la storia di un ragazzo e una ragazza scambiati alla nascita che si ritroveranno curiosamente invischiati in un matrimonio combinato.

Con un tono fresco, divertente e sbarazzino quanto basta, questa commedia parla a un ampio pubblico dipingendo con ironia situazioni di vita quotidiana. “Sono sempre molto attenta alle tendenze e ai costumi. Per questo motivo ho reso Erika Amano, protagonista di A Couple of Cuckoos, una influencer. L’intento era proprio quello di rispecchiare l’attualità”, ha spiegato la popolare autrice, che all’attenzione per le mode e le tendenze giovanili abbina uno stile di disegno morbido, vezzoso e seducente.

Arriva a Napoli, al Comicon 2023 Miki Yoshikawa

Miki Yoshikawa sarà a Comicon dal 28 aprile al 1° maggio. Il programma completo dei firmacopie, degli eventi aperti al pubblico che la vedranno coinvolta e delle iniziative editoriali attinenti saranno comunicati prossimamente sui siti ufficiali e i canali social di Star Comics e Comicon.

Miki Yoshikawa

La fumettista giapponese debutta con Glory Days sulla rivista «Magazine SPECIAL» nel 2003. Pubblica Yankee-kun & Megane-chan – Il teppista e la quattrocchi e Yamada-kun e le 7 streghe su «Weekly Shonen Magazine». Attualmente sta serializzando due opere, A Couple of Cuckoos sulla stessa «Weekly Shonen Magazine» e Hiiragi-san chi no kyuketsu jijo su «Bessatsu Shonen Magazine».

