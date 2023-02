Maaya Sakamoto: due sigle per due anime nel 33° singolo!

Maaya Sakamoto canta le sigle per due anime in uscita a gennaio! 33° singolo doppio lato A: Mada tooku ni iru / un_mute è uscito il 25 gennaio 2023.

A seguito del precedente singolo che includeva le due tracce Sumire / kotoba ni dekinai, anche quest’ultimo singolo uscirà in formato doppio. La prima canzone sarà Mada tooku ni iru, la sigla finale dell’anime Hikari no Ou, un originale WOWOW. Hikari no Ou è l’adattamento anime di un romanzo fantasy di Rieko Hinata diretto da Junji Nishimura, il quale aveva diretto anche Kyo Kara Maoh!, con la composizione e sceneggiatura di Mamoru Oshii. Il testo di Mada tooku ni iru è stato scritto proprio dalla cantante Sakamoto, che sarà anche voce del personaggio Akira nell’anime.

L’altra canzone è un_mute, la sigla finale dell’anime per trasmissione televisiva REVENGER, che andrà in onda a gennaio. REVENGER è il primo anime originale di Gen Urobuchi (Nitroplus) da 10 anni a questa parte. Urobuchi è noto per aver scritto i copioni dei famosissimi Puella Magi Madoka Magica e Psycho-Pass.

Lo stile

Dalle due canzoni scaturiscono in abbondanza mistero, fantasia ed esoticismo; il che rappresenta un ritorno alle origini per la Sakamoto. Le sigle di chiusura dei due famosi anime compongono un singolo a doppio lato A a dir poco epico!

Infine, sarà inclusa anche la traccia secondaria Konna Hi ga Kuru Nante, scritta da Maaya Sakamoto e arrangiata da Katsuoshi Kitagawa e acane_madder. A differenza delle tracce principali, questa è una canzone pop frizzante, femminile e davvero carinissima, che permette agli ascoltatori di sperimentare due lati diversi del fascino di Maaya Sakamoto.

La prima edizione limitata includerà un CD bonus con 11 canzoni dal Maaya Sakamoto LIVE 2022 un_mute, tenutosi al Tokyo International Forum Hall A il 26 e 27 novembre 2022.

Il video musicale (versione corta) di Mada tooku ni iru!

Maaya Sakamoto

Nata a Tokyo, Maaya è stata un’attrice bambina fin dall’età di 8 anni. Il suo CD di debutto uscì nel 1996 con il singolo Yakusoku wa Iranai. L’album You can’t catch me del 2011 primeggiò nella classifica Oricon e, nel 2013, uscì Singer-songwriter, il primo album in cui tutti i testi erano scritti dalla cantante stessa. Sakamoto pubblicò nel 2019 il trentesimo singolo Uchuu no kioku (prodotto da Ringo Sheena) e il suo decimo album originale Kyoku dake no ongaku. Nel 2020 uscì l’album per il suo venticinquesimo anniversario Single collection+Achikochi e il singolo digitale Yakudo, che raggiunse il top della classifica Oricon.

Più recentemente, la cantante nel 2021 ha pubblicato il suo concept album Duets, che ha visto la collaborazione di vari artisti. Nello stesso mese ha inoltre festeggiato il venticinquesimo anniversario del suo debutto CD con un concerto alla Yokohama Arena, che è ora in vendita in Blu-ray e DVD.

Infine, nel maggio 2022 Maaya ha pubblicato il doppio singolo Sumire/Kotoba ni dekinai, con musica scritta e arrangiata da Shigeru Kishida. Sempre quest’anno in luglio, il suo programma radio Vitamin M, in cui lei è stata un’importante personalità per 20 anni, ha raggiunto la millesima trasmissione e iniziato il ventunesimo anno di attività.

Come autrice di testi, oltre ad aver scritto il suo primo album, Sakamoto ha scritto molte canzoni per altri artisti tra cui Hikari no kehai di Kinki Kids, Toumei di Mamoru Miyano e Kaze wa yokoku naku fuku di Walküre. Inoltre ha pubblicato il suo libro di testi musicali Shishu (Kadokawa).

Ma non finisce qui, perché Sakamoto ha anche vinto il trentottesimo premio teatrale Kazuo Kikuta per la sua performance di Jerusha nel musical Daddy-long-legs (Papà Gambalunga).

Questa meravigliosa artista è una doppiatrice, attrice, cantautrice, saggista e personalità radio. Non è un caso che la sua voce squillante abbia conquistato la vicinanza di molti fan in tutto il mondo!

Informazioni sul singolo

Titolo: Mada Tooku ni Iru / un_mute

Artista: Maaya Sakamoto

Uscita: 25 gennaio 2023

Prima edizione limitata: VTZL-220 / ¥3,300 (tasse incluse)

Edizione standard: VTCL-35349 / ¥1,540 (tasse incluse)

Tracce

Mada Tooku ni Iru (tema finale di Hikari no Ou). Testo: Maaya Sakamoto, Composizione: Umuya Aneta, Sayuri Horishita, Arrangiamento: Umuya Aneta un_mute (tema finale di REVENGER). Testo: Yuho Iwasato, Composizione: SIRA, Arrangiamento: Shin Kono Konna Hi ga Kuru Nante. Testo/Composizione: Maaya Sakamoto, Arrangiamento: Katsutoshi Kitagawa, acane_madder Mada Tooku ni Iru -strumentale- un_mute -strumentale- Konna Hi ga Kuru Nante -strumentale-

CD bonus della prima edizione limitata

Il CD bonus includerà 11 canzoni dal Maaya Sakamoto LIVE 2022 “un_mute” al Tokyo International Forum Hall A del 26 e 27 novembre 2022.

Piattaforme di distribuzione

Il singolo è disponibile sui maggiori servizi di streaming e siti di download come iTunes Store, RecoChoku e mora dal 25 gennaio 2023.

Servizi di streaming: Apple Music, LINE MUSIC, Amazon Music Unlimited, AWA, KKBOX, Rakuten Music, TOWER RECORDS MUSIC, Spotify, YouTube Music.

Informazioni da qdopp, Inc.

Traduzione dall’inglese di Marianna Ceolato