I migliori anime sul gioco d’azzardo

Il mondo dei casino e dei giochi d’azzardo attrae sempre più appassionati: non è strano dunque che all’interno di questo mondo siano ambientate tantissime storie, attraverso libri, film, serie tv e videogiochi; da un po’ di tempo a questa parte il fascino del gambling ha colpito anche il mondo degli anime e dei manga.

La passione per il gambling è molto apprezzata in Giappone, tanto è vero che negli ultimi anni la spesa dedicata al pachinko, un gioco tradizionale nipponico molto simile al flipper, è arrivata fino a 170 miliardi di euro; alla luce di ciò non risulta dunque strano che le produzioni animate giapponesi abbiano iniziato ad essere ambientate anche in questo mondo.

Data la grande passione che esiste in Italia per i prodotti di animazione giapponesi, abbiamo deciso di stilare la lista dei migliori anime sul gioco d’azzardo.

Il gioco d’azzardo in Giappone

Prima di entrare nel vivo del nostro articolo, vogliamo fare una panoramica riguardo al mondo del gioco d’azzardo nella Terra del Sol Levante.

Nonostante sia praticato da una grande parte della popolazione, i giochi da casino in Giappone sono vietati per legge, tuttavia vi sono delle eccezioni che ora andremo a vedere.

Scommesse sportive

Le scommesse sportive in Giappone possono essere fatte soltanto per gli sport pubblici (Koei kyogi) ovvero le corse ciclistiche, l’ippica, le gare motonautiche e motociclistiche.

Lotterie

Le lotterie sono molto amate ed apprezzate in Giappone, tante è vero che durante l’anno ve ne sono diverse; ne esistono di tre tipi, a numero unico, lotterie a numero selezionato e i gratta e vinci.

Pachinko

Il Pachinko è il gioco d’azzardo più apprezzato in Giappone; questo non è altro che un flipper dove l’obiettivo è quello di portare la pallina nella sezione dei premi.

Il Pachinko è veramente una particolarità molto importante della società giapponese, tanto è vero che le sale dedicate a questo gioco, raccolgono, oltre agli appassionati, anche tantissimi turisti curiosi di scoprine tutti i segreti; a questo proposito se sei interessato a saperne di più su questo gioco ti consigliamo di leggere questo articolo.

Inoltre, una particolarità del gioco d’azzardo in Giappone, è che i premi non sono in denaro, bensì erogati in premi come caramelle o elettrodomestici.

Gli anime a tema gioco d’azzardo

Come abbiamo potuto vedere, nonostante le limitazioni dovute alla legge, il gioco d’azzardo è molto amato in Giappone dunque, i grandi artisti dell’animazione si sono dedicati alla realizzazione di Anime incentrati su questo tema.

Andiamo ora a scoprire i migliori Anime sul gioco d’azzardo

Kakegurui

Questo anime è stato prodotto da Netflix e conta 24 episodi divisi in due stagioni.

Racconta la storia di Yumeko Jabami, una ragazza all’apparenza come tutte le altre, ma che soffre di ludopatica (in giapponese Kakegurui); a causa di questo decide di iscriversi in una scuola molto particolare, la Hyakkaou dove, invece di prendere buoni voti nelle materie tradizionali, bisogna essere bravi proprio nel gioco d’azzardo e contribuire quindi allo status dell’istituto. Chi non eccelle invece verrà severamente punito venendo trasformato in un animale e costretti a sottostare alle scelte di vita che verranno loro imposte dal consiglio d’istituto.

Tobaku Mokushiroku Kaiji

Questo anime del 2018, ambientato negli anni 50, racconta la storia di Itou Kaiji, un uomo che non riuscendo a trovare lavoro decide di dedicarsi al gioco d’azzardo alla ricerca di soldi facili; le cose non vanno come previsto, e l’uomo viene costretto dai creditori a partecipare a giochi sempre più difficili e crudeli che gli consentiranno in caso di vittoria, di cancellare i propri debiti, o di accrescerli in caso di sconfitta; purtroppo il protagonista non riuscirà nel suo intento, e verrà costretto dai suoi creditori a prendere parte a giochi molto crudeli che, in caso di vittoria, gli consentiranno di cancellare i debiti accumulati; in questa situazione terribile Kaiji non si da per vinto, e insieme ai suoi amici elabora le migliori tattiche e strategie per riuscire a vincere.

Joker Game

L’anime è uscito nel 2016 e racconta l’esperienza di un gruppo di spie giapponesi durante il loro addestramento alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale; la storia si concentra all’interno dell’Agenzia D, dipendente direttamente dall’Esercito Imperiale Giapponese.

Gli episodi dell’anime sono tutti autoconclusivi, all’interno dei quali vengono spiegate alle nuove reclute tutte le nozioni più importanti per svolgere al meglio il lavoro di spie; è particolare il significato del titolo, “Joker Game”, in quanto le caratteristiche degli agenti, vengono spiegate attraverso il gioco del poker.

Usogui

Questo anime, uscito nel 2010, racconta la storia di Baku Madarame, detto “The Lie Eater“, giocatore d’azzardo incallito che scommette su imprese pericolose ed assurde.

La particolarità delle “imprese” di Baku, è che saranno tutte vissute al limite in quanto si ritroverà a vivere prove come rimanere per più tempo impiccato, o fuggire per primo da un palazzo in fiamme.

Il leggendario giocatore Tetsuya

Questo è uno degli anime più antichi sul tema del gioco d’azzardo, infatti risale all’ottobre del 2000.

La trama ruota attorno a Tetsuya, un grandissimo giocatore di mahjong (gioco tradizionale giapponese) che per vincere è disposto a tutto, perfino a barare.

Perché il gioco d’azzardo è entrato nella cultura di massa?

Come abbiamo potuto notare da questa lista, il gioco d’azzardo è a tutti gli effetti un fenomeno globale; a prescindere dalle diverse società e culture, l’idea di scommettere e giocare in cerca di una vincita è un fascino che colpisce tutti.

Il gioco è sicuramente un aspetto culturale molto interessante e ci permette di scoprire tantissimo sulle diverse culture che ci sono nel mondo; infatti, se sei un appassionato è possibile scoprire tutti i migliori giochi da casino in giro anche per il web, in modo tale da poter imparare a giocare con le diverse tradizioni di gambling.