BE:FIRST band giapponese a un anno dal debutto!

BE:FIRST, band emergente giapponese, supera i 300 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube ufficiale a un anno dal debutto!

Dopo la pubblicazione dell’album di debutto “BE:1” quest’anno in agosto, il gruppo giapponese BE:FIRST ha continuato a crescere inarrestabilmente. BE:FIRST è una band di canto e ballo composta da 7 membri sotto la direzione della casa discografica BMSG, firmata SKY-HI, il quale è un rinomato artista e rapper giapponese. Il gruppo ha costantemente occupato il primo posto di molte classifiche di musica e di video musicali, accumulando milioni di visualizzazioni.

Un nuovo traguardo per BE:FIRST band giapponese

Questa volta la band ha raggiunto un nuovo grande traguardo. A solo un anno dal debutto del gruppo, il canale YouTube ufficiale ha superato le 300 milioni di visualizzazioni totali. Tutti i video musicali sul canale dei BE:FIRST hanno goduto di un ammontare tremendo di visualizzazioni!

Ma non è il solo record: il singolo pre-debutto Shining One ha superato le 32 milioni di visualizzazioni il 14 novembre 2022 e che il secondo singolo, Bye-Good-Bye, ha poco dopo raggiunto le 30 milioni di visualizzazioni. Tra i fan, oltre ai video musicali, sono popolari i video delle esibizioni ed esercitazioni di ballo e, certamente, anche quelli delle esibizioni live.

Guarda tutti i video dei BE:FIRST qui sotto!

I BE:FIRST sono molto attivi su YouTube, dove postano versioni corte dei materiali video di You’re My BESTY (contenuti del fan club); molto bene funzionano anche i video brevi (Shorts). Ad oggi, il loro canale YouTube ufficiale, che è diventato un ottimo modo per conoscere la band, ha più di mezzo milione di iscritti che crescono di giorno in giorno. Il giorno in cui sono stati raggiunti i 300 milioni di visualizzazioni, i BESTY (gruppo dei fan dei BE:FIRST) hanno festeggiato sui social taggando #BEFIRST_YT300Mviews. L’hashtag ha raggiunto il primo posto nel trend Twitter giapponese e mondiale!

Ecco qui un messaggio dai BE:FIRST riguardo il traguardo da loro appena raggiunto!

I BE:FIRST hanno completato il tour in Giappone di 29 concerti distribuiti su 17 città. Ma non finisce qui, perché la band ha partecipato anche agli Asia Artist Awards 2022 (AAA). Una delle maggiori cerimonie coreane di premiazione dell’intrattenimento tenute annualmente, quest’anno l’evento si è svolto il 13 dicembre 2022 a Nagoya, in Giappone. Recentemente la band si è esibita ai prestigiosi programmi TV di eventi musicali annuali giapponesi “65th annual The Japan Record Award” e “73rd NK Kouhaku Uta Gassen” (festival della canzone Kouhaku). Non ci sarebbe potuto essere modo migliore per concludere il 2022 per una band che ha raggiunto grossi traguardi. Chissà che cosa avranno in serbo i BE:FIRST per il 2023… L’attesa si fa emozionante!

BE:FIRST

I BE:FIRST sono una band di canto e ballo composta da 7 membri: Sota, Shunto, Manato, Ryuhei, Junon, Ryoki e Leo. La band è firmata BMSG, etichetta e società di management appartenente al rinomato artista e rapper giapponese SKY-HI.

Ogni membro dei BE:FIRST ha un’elevata abilità canora e molto potenziale anche nel ballo e nelle performance rap, oltre ad una sensibilità musicale che si riflette nei testi e nelle coreografie delle canzoni. Ognuno nel gruppo ha una sua personalità accattivante che lo rende unico. Che dire, non a caso si chiamano BE:FIRST; infatti, questi 7 ragazzi hanno conquistato il primo posto di molte classifiche giapponesi ancora prima del loro debutto. Adesso è il loro momento di fare un audace primo passo in Asia e nel mondo.

Traduzione dall’inglese di Marianna Ceolato