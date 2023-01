That Time I Got Reincarnated as a Slime, il film, esce in tutto il mondo, il trailer e la sigla Make me feel better sono stati pubblicati. Sono già un successo il manga e l’anime That Time I Got Reincarnated as a Slime la sigla sarà sicuramente una canzone che vi farà amare l’anime ancora di più

L’acclamata serie isekai* That time I Got Reincarnated as a Slime (TenSura), la quale può vantare più di 30 milioni di copie in circolazione, riceverà il suo primo adattamento cinematografico intitolato That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond. Il film è già approdato nei cinema giapponesi il 25 novembre. Le aspettative dei fan sono in costante aumento, e intanto è stata annunciata anche l’uscita internazionale. Per ora ci si possono godere la sigla e un nuovo trailer!

*(lett. “mondo differente”) sottogenere del fantasy giapponese in cui una persona si ritrova, per diverse possibili circostanze (reincarnazione, teletrasporto, evocazione…), in un universo parallelo

Il film è uscito in più di 12 paesi nel mondo a partire da dicembre 2022

I paesi in questione sono: USA, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, Canada, Francia, Germania, Sud Corea, Taiwan, Hong Kong, America Latina, e altri che saranno aggiunti a breve. La distribuzione è garantita dai fornitori Crunchyroll, MUSE e ANIPLUS.

Make me feel better di MindaRyn

Make me feel better è una canzone sui forti legami che una persona sviluppa con i suoi amici. È stata scritta basandosi sulla parola chiave “bonds” (legàmi, appunto) e simboleggia perfettamente questo film!

La stessa MindaRyn ha commentato: “Vorrei che prestaste attenzione al verso -pensando a voi ho ritrovato me stesso- Nel film c’è una scena in cui Hiiro ricorda i suoi amici. Dopo averla guardata vorrei che tornaste ad ascoltare la canzone e pensaste a quella parte di testo”. La cantante ha così enfatizzato il grande tema dei legami ed ha espresso il suo entusiasmo per i fan che potranno godersi la canzone insieme al film.

Ecco il video musicale e la canzone completa Make me feel better di MindaRyn dal canale YouTube ufficiale!



Trailer di That Time I Got Reincarnated as a Slime

That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond è uscito il 25 novembre in tutti i cinema giapponesi.

Il tanto agognato ultimo trailer è finalmente disponibile! La scena inizia con l’arrivo dei membri di Tempest nell’intossicata regione di Raja. Sorgono spontanee molte domande come: “Qual è la verità che si nasconde dietro l’intossicazione di Raja?” “Cos’è la leggenda della dea?” “Qual è il vero obiettivo di Lacua?” e “Hiiro riuscirà a ritrovare la sua lucidità?”. Il trailer è denso di momenti clou e la canzone di sottofondo di MindaRyn lo rende ancora più intrigante!

Titolo: That Time I Got Reincarnated as a Slime il film: Scarlet Bond

Uscita: 25 novembre in tutti i cinema giapponesi

Copyright: ©Taiki Kawakami, Fuse, KODANSHA/ “Ten-Sura” Project

Fornitore: Bandai Namco Filmworks

Date un’occhiata al trailer qui sotto e godetevi Make me feel better di MindaRyn!

La sigla Make me feel better di MindaRyn

Commento

Make me feel better è una canzone sulla forte connessione con i propri amici, perciò il testo e la melodia hanno un’atmosfera molto gioiosa e speranzosa. Ho cantato questa canzone pensando alla felicità che si condivide con gli amici dopo aver superato difficoltà insieme. Penso che “hikari no mukou” (al di là della luce) sia una parola chiave in questa canzone. La ripeto molte volte ma in modi leggermente diversi tra di loro.

Il tema principale della canzone è quello dei legami con gli amici, e si riferisce alla relazione tra Rimuru e i suoi amici di Tempest, tra Hiiro e Benimaru, e in generale alla sensazione di poter superare qualsiasi difficoltà per le persone a cui si vuole bene.

Vorrei che prestaste attenzione anche al verso -pensando a voi ho ritrovato me stesso-. Durante il film c’è una scena in cui Hiiro si ricorda dei suoi vecchi amici. Dopo averla guardata vorrei che tornaste ad ascoltare la canzone e pensaste a quella parte di testo. Penso che questo film sarà realizzato su una scala molto più ampia rispetto all’anime, perciò sono molto emozionata. Non vedo l’ora di vederlo uscire al cinema!

Chi è MindaRyn

MindaRyn è una cantante di nazionalità thailandese. Impegnata a seguire il suo sogno di diventare una cantante di anisong, ha iniziato a caricare su YouTube video cover di canzoni di anime. Dopodiché è stata scoperta da Lantis, con cui ha debuttato nel 2020 cantando BLUE ROSE knows, la sigla finale dell’anime By the Grace of the Gods. Dopo il suo debutto ha cantato molte sigle per altri anime tra cui That Time I Got Reincarnated as a Slime stagione 2, parte 2 e la seconda stagione di Arifureta: From Commonplace to World’s Strongest. Attualmente il suo canale YouTube ha più di un milione di iscritti e i suoi video superano le cento milioni di visualizzazioni. Il suo primo album, My Journey, è uscito a dicembre 2022 e include Make me feel better, la sigla di Scarlet Bond.

Trama del film

Il racconto si svolge a Raja, ad ovest di Tempest. Un tempo nazione fiorente grazie alle sue miniere d’oro, la prosperità dei tempi passati ha ormai lasciato questa terra: le miniere hanno avvelenato il lago e la nazione è caduta in uno stato catastrofico. La regina Towa ha usato il potere magico della sua tiara, tramandata di generazione in generazione nella famiglia reale, per purificare la sua terra e proteggere la sua gente.

Tuttavia, la magia ha un suo costo. La maledizione che era stata scagliata sulla tiara ha consumato il suo corpo e si sta nutrendo della sua vita. In tutto questo, un sopravvissuto agli Orchi, Hiiro, fa la sua comparsa improvvisamente a Tempest. Si tratta probabilmente del fratello maggiore di Benimaru e dichiara di essere stato salvato da Towa. Hiiro, venuto a Tempest per richiedere l’aiuto di Rimuru nella salvezza di Raja e Towa, si riunisce con Benimaru in un incontro voluto dal destino. Rimuru e i suoi compagni si fanno strada verso Raja per rialzarla dalla crisi in cui è caduta e risolvere il mistero che si avvolge sulla maledizione di Towa, ma scoprono di trovarsi impigliati nel bel mezzo di un’incredibile cospirazione.

Cast

Rimuru: Miho Okasaki

Hiiro: Yuma Uchida

Towa: Riko Fukumoto

Benimaru: Makoto Furukawa

Great Sage: Megumi Toyoguchi

Veldora: Tomoaki Maeno

Shuna: Sayaka Senbongi

Shion: M.A.O

Souei: Takuya Eguchi

Hakurou: Houchu Otsuka

Kurobe: Junichi Yanagita

Rigurd: Kanehira Yamamoto

Gobta: Asuna Tomari

Ranga: Chikahiro Kobayashi

Geld: Taro Yamaguchi

Gabiru: Jun Fukushima

Diablo: Takahiro Sakurai

Lacua: Subaru Kimura

Staff

Creatori originali: Taiki Kawakami, Fuse, Mitz Vah, That Time I Got Reincarnated as a Slime (serializzazione mensile Shonen Sirius Kodansha)

Bozza della storia: Fuse

Direttore: Yasuhito Kikuchi

Sceneggiatore: Kazuyuki Fudeyasu

Design personaggi: Ryouma Ebata

Design mostri: Takahiro Kishida

Direttore capo dell’animazione: Yuichi Tanaka

Concept art: Kenichiro Tomiyasu (INEI)

Design artistico: Rémy Boisseuil, Masahiro Sato

Direttore artistico: Ayumu Sato

Arte: Studio Naya

Design colori: Maki Saito

Design grafica: Yuji Ikuhara

Produttore CGI: Masaya Machida

Editore: Yumi Jinguji

Direttore fotografia: Hiroshi Sato

Fotografia: Chiptune

Direttore audio: Jin Aketagawa

Musica: Jin Fujima (Elements Garden)

Studio d’animazione: 8-Bit

Fornitore: Bandai Namco Filmworks ©Taiki Kawakami, Fuse, KODANSHA/ “Ten-Sura” Project

That Time I Got Reincarnated as a Slime

L’anime per trasmissione TV That Time I Got Reincarnated as a Slime è una divertente storia isekai che si sviluppa intorno alla morte del protagonista e alla sua reincarnazione in un’altra dimensione sottoforma di slime. Il protagonista utilizza appieno le diverse abilità che impara nel corso della sua avventura e, grazie al suo coraggio e la sua saggezza, incontra lungo la sua strada nuovi amici. L’anime, chiamato anche TenSura, è andato in onda la prima volta su TOKYO MX e altri canali di trasmissione da ottobre 2018 a marzo 2019. Poi, nel 2021, da gennaio a settembre, sono andati in onda consecutivamente per nove mesi la prima saga della seconda stagione, il primo anime spin-off di TenSura basato sul fumetto The Slime Diaries: That Time I Got Reincarnated as a Slime, e la seconda saga della seconda stagione.

Attualmente sta andando in onda nazionalmente su entrambi i sistemi di stazioni network televisive giapponesi (ogni sabato alle 0:55 di notte su Nippon TV)!

La serie fumetto originale That Time I Got Reincarnated as a Slime (serializzata in Monthly Shonen Sirius di Kodansha / Manga: Taiki Kawakami, Autore originale: Fuse, bozze dei personaggi: Mitz Vah), ha raggiunto 900 milioni di visualizzazioni sulla pagina di post di romanzi “Let’s become a novelist”. Considerando tutti i libri che sono stati scritti sulle varie serie, la light novel originale di Fuse, l’adattamento a fumetto con lo stesso nome e gli spin-off, ci sono più di 30 milioni di copie in circolazione.

Link utili

That Time I Got Reincarnated as a Slime: la sigla e le musiche

Album delle sigle e canzoni interne al film Eien no Kizuna

L’album include la sigla “Make me feel better” di MindaRyn e le canzoni di TRUE e STEREO DIVE FOUNDATION, in aggiunta anche le versioni strumentali per un totale di 10 tracce. L’edizione limitata include il CD drama di una storia secondaria supervisionata da Fuse.

Edizione standard: ¥2,420 (tasse incluse), Prodotto N.: LACA- 25024

Edizione limitata (con Drama CD): ¥3,300 (tasse incluse), Prodotto N.: LACZ-10119~10120

Soundtrack originali Tensei Shitara Movie Soundtrack Datta Ken

Edizione standard: ¥3,630 (tasse incluse), Prodotto N.: LACA-9915~9916

Edizione limitata (con tessera per vedere le scene tagliate): ¥5,170 (tasse incluse), Prodotto N.: LACZ-10121~10122

L’edizione limitata comprende una tessera che permette di vedere le scene che erano state scartate dal film per una sola volta.

Informazioni da qdopp, Inc.

Traduzione dall’inglese di Marianna Ceolato