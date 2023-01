Sumire Morohoshi canta la sigla di Sugar Apple Fairy Tale

La cantante giapponese Sumire Morohoshi canta la sigla finale di SAFT, Sugar Apple Fairy Tale, nuovo anime che in onda da gennaio 2023!

Sumire Morohoshi ha annunciato il 30 ottobre, all’anniversario del suo debutto da cantante, che interpreterà la sigla di chiusura di Sugar Apple Fairy Tale. Il titolo della canzone sarà Kanaeru. Il testo è scritto da Yuho Iwasato, mentre la musica è stata composta da Naohiro Minami, con arrangiamento di Naoki-T). Questa sarà la sua prima pubblicazione dopo due anni e nove mesi dall’uscita del suo precedente singolo Tsumujikaze.

La data d’uscita e altri dettagli saranno annunciati a breve. Rimanete connessi!

Profilo di Sumire Morohoshi

Come un fiore che sboccia in primavera, Sumire è nata il 23 aprile. Questa talentuosa ragazza è cresciuta in una famiglia che ama la musica, ed è per questo che fin da una tenera età è venuta costantemente a contatto con questo bellissimo mondo. I genitori la incoraggiavano a cantare canzoni famose e lei giocava a fare la idol con sua sorella maggiore e cantava da sola le parti preferite dei suoi musical.

La fascinazione che da piccola aveva per Yubaba del film animato Spirited Away (La città incantata) la fece interessare alla recitazione, così si unì al gruppo teatrale Himawari all’età di soli 3 anni. Dopodichè, costruì la sua carriera come attrice bambina e apparì in drama televisivi, esibizioni su palcoscenico e doppiaggi. Nel 2012 ebbe il suo primo ruolo principale nell’anime trasmesso in TV Aikatsu! (Ichigo Hoshimiya). Nel 2013 divenne nota per aver doppiato la versione giapponese del ruolo di Vanellope in Sugar Rush di Disney. Attualmente è una giovane e talentuosa doppiatrice.

Come cantante solista ha debuttato nel 2019 con un mini-album che includeva Mashiro, la sigla iniziale della prima stagione di Ascendance of a Bookworm, seguito dal singolo Tsumujikaze, la sigla della seconda stagione dello stesso anime. Ora, Sumire Morohoshi canta la sigla finale di SAFT, Sugar Apple Fairy Tale, un nuovo anime che andrà in onda a Gennaio 2023.

Informazioni da qdopp, Inc.

Traduzione dall’inglese di Marianna Ceolato