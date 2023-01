Kanaeru di Sumire Morohoshi sigla di SAFT

Kanaeru di Sumire Morohoshi, sigla finale di Sugar Apple Fairy Tale, in uscita l’1 febbraio 2023

Sumire Morohoshi pubblicherà il singolo Kanaeru, la sigla di chiusura dell’anime Sugar Apple Fairy Tale, l’1 febbraio 2023. L’anime verrà trasmesso in TV in Giappone a partire da Gennaio.

Il singolo uscirà in tre formati: edizione standard, edizione anime (contenente la versione tagliata TV della sigla) e una prima edizione limitata con Blu-ray contenente il video musicale e 4 canzoni dalla mini esibizione live di Sumire Morohoshi al Victor Studio nel 2020. Quest’ultimo prodotto è stato realizzato in risposta al grande riscontro che la mini esibizione live aveva avuto dopo essere stata trasmessa, e per la quale c’erano state molte richieste di realizzazione di un pacchetto fisico del video.

Sumire Morohoshi

Per tutti gli appassionati di astrologia, sappiate che il compleanno di Sumire è il 23 aprile. Ma cosa si può dire della vita di questa energica ragazza sotto il segno del Toro?

La famiglia è stata fin dalla sua infanzia un’ispirazione per lei, infatti i suoi parenti più stretti sono tutti amanti della musica. I genitori la invogliavano a cantare canzoni famose e lei giocava con la sorella maggiore a fingersi idol e cantava i suoi pezzi preferiti dei musical.

Ancora bambina, Sumire si innamora di Yubaba del film animato La città incantata, decide di entrare nel gruppo teatrale Himawari alla tenera età di 3 anni e sviluppa il suo interesse per la recitazione. Costruisce la sua carriera come attrice bambina e appare in drama televisivi, esibizioni live, doppiaggi e, nel 2012, ha il suo primo ruolo principale nell’anime TV Aikatsu! (Ichigo Hoshimiya). Nel 2013 diventa popolare per il doppiaggio della versione giapponese del ruolo di Vanellope in Sugar Rush di Disney. Attualmente è attiva come giovane e talentuosa doppiatrice.

Come cantante solista, invece, debutta nel 2019 con un mini-album che comprende Mashiro, la sigla iniziale della prima stagione di Ascendance of a Bookworm, seguito dal singolo Tsumujikaze, la sigla d’apertura della seconda stagione. Recentemente, la giovane Sumire è stata scelta per cantare la sigla finale di Sugar Apple Fairy Tale, un nuovo anime che verrà trasmesso in Giappone da gennaio 2023.

Informazioni sul prodotto

Data d’uscita: 1 febbraio 2023

Edizione limitata First (CD+BD) / VTZL-223 / ¥4,400 (tasse incluse)

Tracce:

Kanaeru. Testo: Yuho Iwasato / Composizione: Naohiro Minami / Arrangiamento: NAOKI-T Untitled I Will Go On. Testo: Yuho Iwasato / Composizione: Hiroshi Sasaki / Arrangiamento: Yusuke Shirato Kanaeru senza Sumire Untitled senza Sumire I Will Go On senza Sumire

Contenuti del Blu-ray:

☆video musicale di Kanaeru

☆mini live online di Sumire Morohoshi al Victor Studio (giugno 2020)

1. Mashiro, 2. Asphalt, 3. Wonder Wonder, 4. Tsumujikaze

Edizione standard (CD) / VTCL-35356 / ¥1,540 (tasse incluse)

Tracce:

Kanaeru. Testo: Yuho Iwasato / Composizione: Naohiro Minami / Arrangiamento: NAOKI-T Untitled I Will Go On. Testo: Yuho Iwasato / Composizione: Hiroshi Sasaki / Arrangiamento: Yusuke Shirato Kanaeru senza Sumire Untitled senza Sumire I Will Go On senza Sumire

Edizione anime (CD) / VTCL-35357 / ¥1,320 (tasse incluse) ☆copertina dell’anime originale

Tracce:

Kanaeru. Testo: Yuho Iwasato / Composizione: Naohiro Minami / Arrangiamento: NAOKI-T I Will Go On. Testo: Yuho Iwasato / Composizione: Hiroshi Sasaki / Arrangiamento: Yusuke Shirato Kanaeru (edizione TV) Kanaeru senza Sumire I Will Go On senza Sumire Kanaeru (edizione TV) senza Sumire

Informazioni da qdopp, Inc.

Traduzione dall’inglese di Marianna Ceolato