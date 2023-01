Un’originale commedia scolastica sull’improbabile amicizia fra due ragazzi, uniti dalla comune… insonnia! In uscita nel 2023 l’anime e la serie live-action tratti dal manga Insomniacs After School di Makoto Ojiro

“Sai Nakami, il suono della pioggia che cade è rilassante. Pare che la pioggia cada allo stesso ritmo del respiro e dei battiti cardiaci. Per questo calma gli umani. Di sicuro anche le tue notti insonni… hanno un significato.”

Esce per J-POP Manga l’atteso primo volume di Insomniacs After School, la serie slice of life di Makoto Ojiro. Il volume sarà disponibile sia in versione regolare che in esclusiva variante arricchita da costellazioni glitter dai mille riflessi multicolori!

La storia di Insomniacs After School di Makoto Ojiro

Ganta Nakami è un liceale serio e studioso, ma tormentato dall’insonnia: il suo costante nervosismo non lo rende molto popolare a scuola. Per questo, è alla disperata ricerca di un posto per isolarsi e cercare di strappare qualche ora di sonno. Un giorno si ritrova nel vecchio club di astronomia della scuola, un’aula abbandonata e ritenuta infestata dai fantasmi in cui vengono accatastati banchi, sedie e armadietti. In mezzo al disordine, scova una sua compagna di classe, Isaki Magari. Esattamente al contrario di Ganta, Isaki è molto popolare e benvoluta dai suoi compagni ma, proprio come lui, soffre d’insonnia e riesce a dormire in pace solo nell’aula del defunto club. Dopo aver stabilito di poter dividere il loro minuscolo rifugio, i due scopriranno di avere molto di più in comune che un disturbo del sonno.

Originale commedia scolastica in pieno stile rom-com, Insomniacs After School sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 25 gennaio. I primi tre volumi della serie usciranno a cadenza mensile per poi proseguire con uscita bimestrale. È stato annunciata per la primavera 2023 la trasposizione anime del manga ed è in preparazione anche una serie live-action, attesa per la fine dell’anno.

Serie In Corso – bimestrale. Formato – 12,4×18 – Bross. con Sovraccopertina. Pagine – 192, B/N + Colori. Prezzo – 6,90€. Editore J-Pop Manga

