Black Catcher di Vicke Blanka sigla di Black Clover

Black Catcher, canzone di Vicke Blanka sigla di Black Clover ha avuto un enorme successo, con più di 160 milioni di ascolti. Esce ora nel nuovo Blu-ray/DVD del concerto di Vicke Blanka, Rainbow road-ki.

Il cantautore giapponese Vicke Blanka ha pubblicato il 25 gennaio il suo primo concerto in Blu-ray e DVD intitolato Vicke Blanka presents Rainbow road-ki. L’uscita include materiale dal concerto Rainbow road-ki di Vicke Blanka, che si è svolto al Tokyo Garden Theater il 30 ottobre 2022. Non si tratta solamente della prima esibizione a teatro dell’artista, ma anche della prima performance live della famosa sigla Black Catcher. In questa bellissima occasione, l’artista ha espresso profonda gratitudine ai fan che hanno supportato la sua carriera musicale.

Quest’uscita speciale comprende 19 canzoni, incluso un bis. Oltre alle canzoni preferite dei fan di Vicke Blanka, come Masshiro, ca va? e ulala, il variegato set include anche la primissima versione live di Black Catcher, oltre ad un bis di Changes, la quale era sigla di chiusura per il rinomato film francese The Revenge of the Shiny Shrimps.

La canzone di Vicke Blanka sigla di Black Clover

Per tre anni di fila la canzone è rimasta nella top 10 della classifica di Spotify delle tracce giapponesi più ascoltate all’estero, non solo perchè è una bellissima canzone ma anche perchè Black Catcher è la sigla iniziale della decima stagione del famosissimo anime Black Clover. Ad oggi, Black Catcher è stata ascoltata più di 160 milioni di volte, e il suo video musicale vanta più di 50 milioni di riproduzioni su YouTube. L’uscita offre l’imperdibile opportunità di vedere quest’enorme hit eseguita dal vivo per la primissima volta. Inoltre, sia il Blu-ray che il DVD includono 2 CD con la versione audio del concerto, rendendo il tutto un’uscita irresistibile per i fan di Vicke Blanka.

Date un’occhiata all’imperdibile hit Black Catcher di Vicke Blanka svolta per la prima volta live al Rainbow road ki, disponibile anche su Youtube.

Profilo di Vicke Blanka

Vicke Blanka è un cantautore proveniente dalla prefettura di Aichi in Giappone. Il cantante ha debuttato con una grande casa discografica in ottobre del 2016 con il singolo Slave of Love. Nel 2018 la sua traccia Masshiro si è fatta notare per essere stata utilizzata in TV in una serie drama e, nel 2019, la canzone Ca va? è stata inserita in uno spot televisivo per Spotify, un pezzo che continua ad animare il pubblico ai concerti e alle esibizioni ai festival di Vicke Blanka.

Attualmente, Vicke Blanka conta più di 1.6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e le sue canzoni hanno raggiunto un totale di più di 400 milioni di riproduzioni sui servizi di streaming. Il 30 ottobre 2022 Vicke Blanka ha eseguito il suo primo concerto a teatro. Il live, chiamato Rainbow road-ki, si è svolto al Tokyo Garden Theater. Vicke Blanka continua ancora adesso la sua vivace carriera, sta cercando di espandersi oltre l’industria musicale e sta acquisendo esperienza come autore di testi per altri artisti, radio DJ, modello pubblicitario e addirittura streamer di videogiochi. Ci sarà speranza di vederlo anche in Italia, magari ospitato da qualche festival del fumetto e cosplay?

I link per seguire Vicke Blanka sigla di Black Clover.