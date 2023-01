Alla ricerca di una vera Katana giapponese

La maggior parte delle persone che acquistano normalmente una spada katana, lo fanno perché sono interessati al lato estetico dell’ogetto, parliamo di appassionati di cultura giapponese o che hanno visto o letto fumetti anime katana, ed anche dei collezionisti. In entrambi i casi, è necessario capire che una spada storica di valore è costosa e, quando c’è di mezzo il denaro, le contraffazioni non mancano mai. Nel corso degli anni, importanti fabbri hanno realizzato spade che oggi valgono milioni di dollari.

Souvenir o vera spada da Samurai ?

Un commerciante o un collezionista professionista può individuare immediatamente la differenza tra spade contraffatte e autentiche. Allo stesso modo, potete imparare qualcosa su come riconoscere una spada da samurai contraffatta. Quindi, quando vi trasferirete a Okinawa o in altre basi in Giappone, tenete conto di questi consigli prima di acquistare un souvenir.

Una vera Katana : come riconoscerla

La spada giapponese Katana autentica si riconosce per l’età, la curvatura e le dimensioni. Devono essere realizzate a mano da esperti artigiani giapponesi, con una vera linea di temperamento Hamon. Una vera spada da samurai è sempre affilata, fenomenalmente bilanciata e curata nei minimi dettagli. Dovrebbe far emergere senza sforzo un senso di stile e di alta qualità, soprattutto attraverso la curvatura. Se una spada da samurai non è in acciaio, è da considerarsi una contraffazione, perché questo è l’unico metallo utilizzato per realizzare le spade Katana. Tuttavia, la spada non deve essere in acciaio inossidabile come la maggior parte delle lame, ma realizzata con acciaio ad alto tenore di carbonio, acciaio per molle o acciaio industriale.

Il punto successivo da controllare è se la spada ha un full-tang spesso e robusto. Un full-tang si estende fino al pomo per tutta la lunghezza dell’impugnatura. Una vera spada da samurai dovrebbe avere una lama piena, semplicemente perché nessuno vuole una spada che vola durante la battaglia.

Katane artigianali ed industriali

Inoltre, l’acquisto di una spada Katana da una piattaforma online comprometterebbe la possibilità di ottenere un pezzo autentico perché non sarebbe possibile identificare tutte queste caratteristiche. Se si vuole ottenere una vera spada Katana, è necessario acquistare da una fonte verificabile, assicurandosi che tutti i piccoli dettagli siano inclusi. Un altro punto su cui concentrarsi è la venatura o hada sull’acciaio.

La maggior parte delle spade fatte a macchina non presenta questa caratteristica, ma ha un numero di serie vicino alla base della lama; se lo si identifica, si tratta di un falso. Anche se una spada fatta a mano non garantisce l’autenticità, sarete un passo più vicini a trovare la vostra vera spada da samurai. Infine, la spada samurai deve avere una forma e un design storicamente accurati e bilanciati alla perfezione.