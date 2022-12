Yoko Takahashi cantante di Evangelion a Manga Barcelona

Yoko Takahashi, la cantante di “A cruel angel’s thesis” di Evangelion, è sata presente a Manga Barcelona, programmato a Barcellona, in Spagna, con due show venerdì 9 e sabato 10 dicembre sul palco principale della convention, ed entrambi saranno in live streaming sull’account Twitch ufficiale del festival.

Inoltre, anche il gruppo giapponese FAKY parteciperà a MANGA BARCELONA e farà due show live sabato 10 e domenica 11 dicembre. Anche questi due show saranno trasmessi live su internet.

Tutti i biglietti fisici per giovedì, venerdì, sabato e domenica erano già esauriti in prevendita, confermando il successo di Manga Barcelona come maggior evento di manga e anime in Spagna. Tra gli ospiti presenti anche Nakaba Suzuki (The seven deadly sins), Shun Umezawa (Darwin’s incident) e molti altri.

Manga Barcelona è uno dei più influenti festival di cultura giapponese pop in Europa, assieme a Comicon di Napoli, Magnificon a Cracovia e Japan Expo a Parigi.

Yoko Takahashi cantante di Evangelion

Yōko Takahashi ha anche inciso un altro pezzo per uno dei film di Evangelion: Tamashii no rufuran (trad. “Il ritornello dell’anima”) il cui video musical, in onda solo sulle emittenti nipponiche, è stato diretto (dal vero, non in animazione) da Hideaki Anno, regista del film e della serie originale di Evangelion, oltre che di altri noti film come uno degli ultimi episodi di Godzilla. Il brano di chiusura è rappresentato dal successo pop del 1954 Fly Me to the Moon, interpretato dalla cantante britannica Claire Littley e dalle doppiatrici femminili dell’anime.

Neon Genesis Evangelion

Neon Genesis Evangelion è una delle più note serie anime di sempre. Composto da ventisei episodi, esce nel 1995 ed è prodotta dallo studio Gainax, animata dalla Tatsunoko e sceneggiata e diretta da Hideaki Anno. Premiata con numerosi riconoscimenti, l’opera è uno degli anime più apprezzati ed influenti di tutti i tempi, caratterizzato da una storia criptica, che si sviluppa su molti livelli. Notevoli i riferimenti religiosi cabalistici, ebraici e biblici, e l’analisi psicologica dei personaggi, approfondita grazie all’espediente narrativo dei monologhi interiori dei protagonisti.

Darwin’s Incident

Japan Media Arts Festival parteciperà all’evento con il mangaka UMEZAWA Shun. Il fumettista porterà al festival un workshop e sarà intervistato (online). Al festival sarà esibita una mostra di disegni dal manga Darwin’s Incident (UMEZAWA Shun/KODANSHA LTD.), vincitore del premio Excellence Award della divisione manga del 25° Japan Media Arts Festival.

Neon Genesis Evangelion – Nanoda

Sito ufficiale MANGA BARCELONA

Twitch MANGA BARCELONA

Japan Media Arts Festival Overseas Promotion Official Website