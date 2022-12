Shugo Nakamura: Winner sigla di Blue Lock!

Conosciamo il cantante e doppiatore Shugo Nakamura: Winner è la sigla di Blue Lock ed ha un video musicale ed è in distribuzione digitale anticipata.

Il cantautore e doppiatore Shugo Nakamura ha pubblicato sul suo canale YouTube il video musicale per WINNER, la sigla di chiusura dell’anime Blue Lock. Questa serie viene attualmente trasmessa dalla programmazione NUMAnimation di TV Asahi.

Video musicale di Shugo Nakamura: Winner

Winner è stata scritta e composta da Shugo Nakamura ed ha una melodia calma e rilassata che contrasta con un testo ricco di passione. Nel video musicale compaiono multipli del cantante che inscenano surreali e infinite battaglie alternate a momenti di calma.

La canzone è uscita in formato digitale sulle piattaforme di streaming e download più popolari.

Winner sulle piattaforme musicali a questo link.

Una nuovissima illustrazione che darà carattere al retro dell’edizione standard è finalmente stata svelata! L’immagine mostra la determinazione di Yoichi Isagi attraverso il suo sguardo deciso e presenta una gradevole gradazione di colori che non si lascia togliere gli occhi di dosso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 仲村宗悟 Official (@nakamura_shugo_official)

Blue Lock, serializzato nella rivista settimanale Shonen di Kodansha, è una serie manga sul calcio scritta da Muneyuki Kaneshiro e illustrata da Yusuke Nomura. Con più di 10 milioni di copie totali vendute, è al primo posto tra gli anime in trend su Twitter Giappone nonostante venga trasmesso in tarda serata. Sia i telespettatori che i fan del manga originale ne lodano le grafiche eccellenti, la direzione, l’intensità emotiva e la musica. Shugo Nakamura, oltre a cantare la sigla di chiusura, ricopre il ruolo di Gin Gagamaru nell’anime.

Shugo Nakamura

Nakamura è un doppiatore e cantautore nato nella prefettura di Okinawa il 28 luglio 1988.

Dopo essersi diplomato si è trasferito a Tokyo e si è iscritto ad una scuola di musica con lo scopo di diventare artista. In seguito, dopo aver assistito all’esibizione di un amico, ha deciso di diventare attore vocale e ha debuttato nel 2015 con il ruolo di Teru Tendo nel gioco The Idolmaster: SideM. A marzo 2019 ha vinto il premio per attore esordiente al tredicesimo Seiyu Awards. Nella sua carriera di doppiaggio ha avuto molti ruoli, inclusi Issei Kuga in Tsukipro The Animation, Tomoki Takashima in Chuubyou Gekihatsu Boy e Ultraman Regulos in Ultra Galaxy Fight.

Come artista invece, ha pubblicato cinque singoli e un album, oltre ad aver fatto un tour nazionale di cinque date. Molte persone della sua stessa generazione si sono sentite rispecchiate nei testi delle canzoni, da cui traspare la vita del cantante, oltre ad essere state ammaliate dalle irresistibili melodie.

Informazioni sulla canzone

Il sesto singolo di Shugo Nakamura, Winner

Testo/composizione: Shugo Nakamura, Arrangiamento: Jun Murayama

Uscita: 16 Novembre 2022

Edizione limitata First Run (CD + Blu-ray + fotolibro) / LACM-34319 / ¥3,080 (10% tasse incluse)

☆Blu-ray: video musicale, documentario dietro le quinte

Edizione standard (solo CD) / LACM-24319 / ¥1,430 (10% tasse incluse)

☆Illustrazione anime esclusiva sul retro del CD

Link e fonti

Traduzione dall’inglese di Marianna Ceolato.