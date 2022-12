Taranto Comix 17-18 dicembre

Nanodiane e nanodiani pugliesi (ma non solo), il Taranto Comix, nella sua veste invernale, spegne la sua ottava candelina: il 17 e il 18 Dicembre gli appassionati di fumetti e videogiochi di Taranto e di tutta la Puglia si danno appuntamento al Palafiom.

Quali sono le novità dell’edizione 2022 del Taranto Comix?

Dato che volevamo stupirvi con effetti speciali, le grandi novità di questa edizione riguardano la presenza di tre grandissimi ospiti:

Eleonora Olivieri , una delle giovani youtubers più seguite d’Italia, che sabato 17 dicembre alle ore 17:00 presenta il suo libro “Il Segreto del Collegio”. Seguirà l’incontro con il pubblico e il firmacopie in partership con Mondadori Bookstore di Via De Cesare –Taranto che ha permesso di avere Eleonora tra noi;

, una delle giovani youtubers più seguite d’Italia, che sabato 17 dicembre alle ore 17:00 presenta il suo libro “Il Segreto del Collegio”. Seguirà l’incontro con il pubblico e il firmacopie in partership con Mondadori Bookstore di Via De Cesare –Taranto che ha permesso di avere Eleonora tra noi; Mandrake ed Enzuccio, due nomi sui quali è inutile spendere altre parole in seguitissimi sui social, colorerranno la prima parte del pomeriggio di domenica 18 dicembre. Foto con i fans e tante risate garantite;

ed Enzuccio, due nomi sui quali è inutile spendere altre parole in seguitissimi sui social, colorerranno la prima parte del pomeriggio di domenica 18 dicembre. Foto con i fans e tante risate garantite; Vincenzo Schettini ossia il professore di fisica più seguito su Tik Tok che al Taranto Comix (domenica 18, ore 16:00) presenta il suo libro “La fisica che ci piace”. Dopo lo spettacolo sul palco, seguirà il firmacopie del volume.

ossia il professore di fisica più seguito su Tik Tok che al Taranto Comix (domenica 18, ore 16:00) presenta il suo libro “La fisica che ci piace”. Dopo lo spettacolo sul palco, seguirà il firmacopie del volume. E poi c’è lui, un grande amico del Taranto Comix, ossia il doppiatore di tanti cartoni animati e film Pietro Ubaldi con la sua inconfondibile voce, presente sia sabato che domenica.

Grandissima novità anche per quanto concerne l’area videogames. Per questa edizione abbiamo pensato di allestire una vera a propria sala giochi anni 80, con cabinati originali anni ’80 e ’90, grazie a Pippo ArcadeMan.

Si confermano le due aree ludiche:

Area Mattoncini Lego , a cura dell’associazione PUGLIA BRICK , con chili e chili di mattoncini messi a disposizione del pubblico, oltre ad una grande mostra di costrutti originali da loro realizzati;

, a cura dell’associazione , con chili e chili di mattoncini messi a disposizione del pubblico, oltre ad una grande mostra di costrutti originali da loro realizzati; Area Gioco , a cura degli amici di DV Giochi e Ghenos Games che, coadiuvati da Mek Toys, Alc Mellon e Tana dei Goblin , sono pronti a farvi scoprire le tante novità legate al fantastico mondo dei giochi da tavolo.

, a cura degli amici di e che, coadiuvati da e , sono pronti a farvi scoprire le tante novità legate al fantastico mondo dei giochi da tavolo. Ritorna il Gruppo Modellisti Jonici che omaggerà i più piccoli con kit di montaggio e un workshop sul modellismo.

Escape Rooms ne abbiamo? Assolutamente si!

“La roulotte del Cartomante” di Bruum Escape attende tutti coloro che desiderano cimentarsi in rompicapo all’ultimo respiro.

attende tutti coloro che desiderano cimentarsi in rompicapo all’ultimo respiro. E (solo domenica) avrete modo di immergervi nelle atmosfere de “Il trono di Spade” con la escape messa a punto dal collettivo GoT Puglia.

Spazio anche ai più piccoli che, oltre a divertirsi nelle aree gioco, saranno proprio loro a mettere alla prova la creatività partecipando ai corsi gratuiti di disegno organizzati da Grafite Kids.

Non solo, con il “Cosplay Challenge Kids” giovanissimi cosplayers potranno indossare i panni dei loro personaggi preferiti.

E a proposito di cosplay, non poteva certo mancare anche quest’anno la Gara Cosplay – grazie alla collaborazione di Lady Nakama del Nakama Comics&Manga – con la sfilata canonica del sabato e la premiazione della domenica. Agguerritissimi cosplayers si sfideranno sfilando su una passerella appassionante ed estrosa e mostreranno i loro costumi per aggiudicarsi il titolo di: Miglior Cosplay Maschile – Miglior Cosplay Femminile – Miglior Gruppo Cosplay – Miglior Cosplay in assoluto.

I fumettisti ospiti del Taranto Comix 2022

Sempre più nutrita l’Artist Alley: Andrea Buongiorno, Gianfranco Vitti, Gabriele Benefico, Coma Empirico, Virginia Carluccio, Walter Trono, Alessio Fortunato, Rozenberry (autrice dell’illustrazione della scorsa edizione primaverile), Piero Angelini, Gaia Favaro e Andrea Dentuto.

Immancabile la presenza della scuola Grafite con l’infaticabile Gian Marco De Francisco che in compagnia di Enzo Rizzi, Giuseppe Latanza, Fabrizio Malerba, Francesca Vivacqua, Gemma Benedetto, Domenico Sicolo, Mauro Gulma e Mattia Simoniello, sosteranno gli allievi presenti in fiera e che per due giorni si alterneranno durante le sessioni di live sketching.

Oltre ai nomi locali sopra menzionati, come di consueto il Taranto Comix ospita autori di carattere nazionale e non solo:

Federica Di Meo , mangaka dallo stile unico e raffinato, conosciuta in Italia quanto in Francia, al Taranto Comix presenta il fumetto “ Rabbids: Luminys Quest ” (in Italia edito da Star Comics) e “ Somnia ” (edito da Panini Comics).

, mangaka dallo stile unico e raffinato, conosciuta in Italia quanto in Francia, al Taranto Comix presenta il fumetto “ ” (in Italia edito da Star Comics) e “ ” (edito da Panini Comics). Luca Lamberti [special guest di Grafite], co-creatore e disegnatore di “ Kalya ”, nuovo fantasy targato Bugs Comics che trovate in tutte le edicole.

[special guest di Grafite], co-creatore e disegnatore di “ ”, nuovo fantasy targato che trovate in tutte le edicole. Carlo “Cid” Lauro (fumettista che dal 2021 collabora con Disney International) che insieme a Roberto Megna (sceneggiatore per No Lands Comics e Shockdom ) che al Taranto Comix presentano il loro fumetto “ Horror Show ” edito da Poliniani Editore .

(fumettista che dal 2021 collabora con Disney International) che insieme a (sceneggiatore per e ) che al Taranto Comix presentano il loro fumetto “ ” edito da . Ivan Appio, giovanissima promessa che troverete allo stand di Ottocervo con il suo libro d’esordio dal titolo “Tutti Eroi”

IL PALCO

Cerimonieri e coordinatori di tutte le attività sul palco saranno Francesco Pavone e Riccardo Cantù. A loro si affiancheranno: Serena Mellone per gli incontri Mondadori, Domenico Bottalico per lo showcase di Luca Lamberti e Giovanni “Zeth Castle” Zaccaria per altri appuntamenti, tra cui i tanto attesi Ink Wars, ossia le sfide 1vs1 tra fumettisti.

CASE EDITRICI

Tanate le case editrici o realtà editoriali legate al mondo del fumetto che saranno presenti durante la manifestazione:

la tarantina Ottocervo che per l’occasione presenta il suo quarto volume dal titolo “Blue Skin”;

che per l’occasione presenta il suo quarto volume dal titolo “Blue Skin”; Laura Papa e Alessandro Greco , invece, ci presenteranno il progetto GialloChina;

e , invece, ci presenteranno il progetto GialloChina; Bugs Comics che in partnerschip con Grafite porta a Taranto Luca Lamberti, co-creatore e disegnatore del fumetto Kalya (in edicola);

che in partnerschip con Grafite porta a Taranto Luca Lamberti, co-creatore e disegnatore del fumetto Kalya (in edicola); Saldapress che sostiene la manifestazione con alcune novità del suo catalogo da distribuire durante le competizioni che si avvicenderanno sul palco.

YOUTUBE

Arriva da Brindisi lo youtuber Alchill che sul suo canale si occupa di analizzare anime e manga. Abile artigiano, è anche in grado di riprodurre fedelmente prototipi funzionanti tratti dai manga di maggior successo, come la famosa Dragonslayer di Gatsu.

CINEMA

Dopo aver presentato il progetto lo scorso anno, torna il registra Agostino Di Cio con il suo cortometraggio dedicato a Jigen Daisuke, che verrà proiettato durante la manifestazione.

MUSICA DAL VIVO

Torna anche la musica dal vivo: preparatevi a ballare il rock anni 60 con la mitica Hill Valley Band che sabato sera ci delizierà con il concertone di fine giornata.

ALTRE ATTIVITA’

Pillole di giapponese , a cura di Momiji Centro di Lingua e Cultura Giapponese

, a cura di Il Mentalismo Nerd di Piero Molendini

Costo biglietto

Sabato 17 dicembre: 9,00 euro (dalle 10:30 alle 22:30)

Domenica 18 dicembre: 10,00 euro (dalle 10:30 alle 22:30)

Ingresso libero per disabili (paga solo l’accompagnatore) e bambini fino a 3 anni.

BIGLIETTI GIORNALIERI disponibili da:

– Nakama Comics & Manga, Corso Piemonte, 89 Taranto

– online su Postoriservato.it

– al botteghino durante i giorni dell’evento (salvo esaurimento scorte)

Info 349 8784615 – 338 5789020

Pagina Facebook Taranto Comix

Profilo Instagram tarantocomix

L’evento gode del patrocinio del Comune di Taranto.

Si ringraziano gli Sponsor che sostengono l’evento:

Casarredo Caiazzo, Acqua Orsini, El Cafè, Universal Caffè, All Digital, All Tshirt.it, Five Motors, Ancona Gomme, Soluzioni Puntocassa, Franky by Santa Caterina.