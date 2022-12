Sigla Sugar Apple Fairy Tale e 3° album di Minori Suzuki!

La sigla di Sugar Apple Fairy Tale (canzone iniziale) e il 3° album di Minori Suzuki sono in uscita il 25 gennaio. Sul canale YouTube di Minori Suzuki è già stato trasmesso lo speciale per l’annuncio del suo terzo album. La cantante, che presto festeggerà il 5° anniversario della sua carriera, rilascerà il suo tanto atteso terzo album Fruitful Spring il 25 gennaio 2023. Inoltre, Suzuki canterà la sigla iniziale per il nuovo anime trasmesso in TV Sugar Apple Fairy Tail, che andrà in onda da gennaio 2023. Il singolo contenente la sigla uscirà contemporaneamente all’album il 25 gennaio.

Il titolo Fruitful spring è un gioco di parole sul nome di Minori (che significa letteralmente fruitful, fruttuoso) e rappresenta il desidero della cantante che arrivi una fruitful spring (appunto, una primavera ricca di frutti) con il 5° anniversario della sua carriera, e che una primavera ricca di idee porti altri buoni risultati.

Il nuovo album

La pubblicazione sarà in due formati: un’edizione limitata First Run e un’edizione standard. Entrambe le edizioni includeranno 11 canzoni. Oltre a “Saihate”, “Broken Identity” e “Wherever”, le tre canzoni anime uscite dopo il secondo album Joumino, l’album includerà in aggiunta la traccia “Lip” scritta da Surii. Ci saranno anche 7 nuovi pezzi, tra cui “My own story” composta da Katsuoshi Kitagawa con il testo di Maaya Sakamoto, l’accoppiata da sogno che aveva lavorato anche su “Crosswalk” e “Natsu no Bane” scritte da Yuki Ozaki (Galileo Galilei/BBHF), il quale ha recentemente annunciato che la sua band Galileo Galilei ritornerà presto attiva.

Le altre nuove canzoni saranno scritte dai produttori di Vocaloid Iyowa, Ryo Eguchi, Gento Miyano, Shunsuke Takizawa e dalla stessa Minori Suzuki. Rimanete connessi per nuovi aggiornamenti!

L’edizione limitata First Run includerà i video musicali di “Saihate”, “BROKEN IDENTITY” e “My own story”, oltre al documentario “fruitful spring documentary” (titolo provvisorio), un video girato recentemente che mostra i cinque anni di carriera di Minori Suzuki e i retroscena del processo di produzione del nuovo album.

La Sigla Sugar Apple Fairy Tale “Musical”

Non è ancora finita, perché il 25 gennaio 2023 Suzuki pubblicherà anche Musical, la sigla d’apertura di Sugar Apple Fairy Tale. Anche questo singolo sarà disponibile in un’edizione limitata e in un’edizione standard. Il CD bonus dell’edizione limitata First Run includerà 5 canzoni dal recente evento di compleanno della cantante, il Minoringo Harvest festival 2022 – otomechikku ni otonachikku. La canzone aggiuntiva sarà “Kisetsu no Quartet”, offerta da ONIGAWA.

Profilo di Minori Suzuki

Nella primavera del 2015, all’età di 17 anni, Suzuki partecipò ad un’audizione per il ruolo new diva role per l’anime TV Macross Delta, aggiudicandosi la vittoria tra circa 8.000 altri partecipanti. In Aprile 2016 cominciò ufficialmente la sua attività di doppiatrice, dando la voce a Freyja Wion, una delle eroine di Macross Delta. Suzuki è anche l’inimitabile cantante del gruppo idol Walküre nella serie anime.

In seguito, Suzuki continuò a dare la voce a molti altri personaggi, tra cui Hajime Fujiwara di The Idolmaster Cinderella Girls, Akiho Shinomoto di Cardcaptor Sakura: Clear Card, Uiui di SHOW BY ROCK!! Mashumairesh!!, Ena Shinonome di Project Sekai: Colorful Stage! Feat. Hatsune Miku e Agnes Digital di Uma Musume: Pretty Derby.

Nel gennaio 2018 ha debuttato da solista cantando “FEELING AROUND”, la sigla d’apertura per l’anime televisivo Ms. Koizumi Loves Ramen Noodles, noto soprattutto per il contributo dato da Koji Mihara (Frederic). Da allora Suzuki ha pubblicato 6 singoli e due album completi. Nel gennaio 2023, il 5° anniversario della sua carriera, pubblicherà contemporaneamente il suo terzo album e la sigla d’apertura dell’anime televisivo Sugar Apple Fairy Tale.

Minori Suzuki è attualmente una delle più rilevanti artiste di recitazione vocale in circolazione. Dotata di un’eccezionale abilità vocale, un ampio raggio espressivo e un sorriso smagliante, è in grado di trasmettere energia a chiunque assista alle sue esibizioni!

Informazioni sui prodotti

3° album fruitful spring

Uscita: 25 gennaio 2023;

Edizione limitata First Run (CD+BD) / VTZL-221 / ¥4,730 (tasse incluse)

Edizione standard (CD) / VTCL-60568 / ¥3,300 (tasse incluse)

Tracce:

Saihate Testo: Aiba Jun, Composizione/arrangiamento: Yoshiaki Dewa

Testo: Aiba Jun, Composizione/arrangiamento: Yoshiaki Dewa BROKEN IDENTITY Testo: nana hatori, Composizione/arrangiamento: Mao Yamamoto

Testo: nana hatori, Composizione/arrangiamento: Mao Yamamoto Lip Testo/composizione/arrangiamento: Surii

Testo/composizione/arrangiamento: Surii Wherever Testo/composizione: MALIYA, Arrangiamento: Island State Music

Testo/composizione: MALIYA, Arrangiamento: Island State Music My Own Story Testo: Maaya Sakamoto, Composizione/arrangiamento: Katsutoshi Kitagawa

Testo: Maaya Sakamoto, Composizione/arrangiamento: Katsutoshi Kitagawa Natsu no Bane Testo/composizione/arrangiamento: Yuki Ozaki (Galileo Galilei/BBHF)

Testo/composizione/arrangiamento: Yuki Ozaki (Galileo Galilei/BBHF) Nuova canzone 3 Testo: Katsutoshi Kitagawa, Konomi Fujimura, Composizione/arrangiamento: Katsutoshi Kitagawa

Canzone 4 Testo/composizione/arrangiamento: Iyowa

Nuova canzone 5 Testo: Minori Suzuki, Composizione/arrangiamento: Ryo Eguchi

Canzone 6 Testo: YURINA da GOLD DIGGER, Composizione/arrangiamento: Gento Miyano

Nuova canzone 7 Testo: Minori Suzuki, Composizione/arrangiamento: Shunsuke Takizawa

Blu-ray Bonus

・Video musicali: Saihate, BROKEN IDENTITY, My Own Story

・Documentario: fruitful spring documentary (titolo provvisorio)

Musical, sigla d’apertura di Sugar Apple Fairy Tail

Uscita: 25 gennaio 2023

Edizione limitata First Run (2CD) / VTZL-222 / ¥2,750 (tasse incluse)

Edizione standard (CD) / VTCL-35351 / ¥1,320 (tasse incluse)

Tracce:

Musical Testo: Yuho Iwasato, Composizione: Shuji Kanayama, Arrangiamento: Hinako Tsubakiyama

Kisetsu no Quartet Testo: Satifour Takeuchi, Composizione/arrangiamento: ONIGAWARA

Musical (strumentale) Kisetsu no Quartet (strumentale) Musical (edizione televisiva)

CD Bonus

・Minoringo Harvest Festival 2022 – Otomechikku ni Otonachikku, svolto il 2 Ottobre 2022 (5 canzoni)

Link

Informazioni da qdopp, Inc.