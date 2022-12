Sviluppato dalla Tencent e dal suo studio interno TiMi, il gioco Pokémon Unite è un MOBA (multiplayer online battle arena, campo di battaglia) come tanti altri, con il punto forte di avere come protagonisti i tanto amati Pokémon, i mostriciattoli giapponesi.

Non è un gioco pay-to-win, perciò si può giocare senza spendere un centesimo! Le uniche cose a pagamento servono per abbellire la grafica del gioco, come le skin dei vari Pokémon, i “costumi” che vanno, appunto, a permettere al giocatore di usare uno stesso personaggio in vesti differenti.

Modalità di gioco

Le partite sono sulla modalità 5VS5, cinque giocatori contro cinque giocatori, e il gioco si propone come un gioco veloce: a seconda delle modalità le partite possono durare dieci o cinque minuti, con minutaggio fisso. Come si vince? Vince la squadra che accumula più punti nella partita.

La mappa è la classica di un MOBA con top lane (corsia superiore), mid lane (corsia centrale) e bottom lane (corsia inferiore) ma, qui, non troviamo torri da abbattere, quanto canestri in cui posizionare le sfere di energia dei Pokémon selvatici, che fanno aumentare il punteggio della squadra. La strategia è fondamentale in quanto la squadra deve essere ben bilanciata tra attacco, raccolta delle risorse e difesa.

I ruoli nel gioco Pokémon Unite

Ogni Pokémon ha un ruolo, tra i cinque esistenti: attaccante, tuttofare, velocista, difensore e supporto, perciò, come in tutti gli altri MOBA, una buona formazione permette già ad inizio gioco di sviluppare tattiche vincenti, dando equilibrio tra i vari ruoli ricoperti dai giocatori. Chiaramente il giocatore sfrutterà il ruolo del Pokémon per adempiere al suo compito, che sia quello di attaccare, di fare resistenza o di sostegno del team. Tutti i ruoli hanno egual importanza, per questo un tassello vuoto significa partire un passo indietro rispetto agli avversari.

Le modalità sono poche e semplici da provare:

Modalità match standard, di dieci minuti

Rapida, una modalità di cinque minuti

Modalità libera, con classifica

Per gli amanti dei Pokémon e dei MOBA può essere un divertente passatempo in compagnia dei tanto amati mostriciattoli.

Sito ufficiale del gioco Pokémon Unite

