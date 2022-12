Dave Rodgers: il re dell’Eurobeat pubblica un nuovo video musicale!

Per più di 30 anni Dave Rodgers è stato sinonimo delle serie Super Eurobeat, in breve SEB, nonché un pilastro del suo genere sin dalla nascita della grande casa discografica giapponese Avex. Ora, Dave Rodgers il re dell’Eurobeat, titolo con cui questo grande artista e principale produttore di SEB è conosciuto dai fan, ha pubblicato un nuovo video musicale sul canale YouTube della Avex.

Il video comprende le tre maggiori hit Space boy, Deja vu, e Beat of the rising sun di Dave Rodgers. Buona visione e buon ascolto!

Le tre grandi tracce in questione sono presenti anche nella serie anime Initial D. Nel video musicale si vede un’auto Toyota AE86 dal nickname Hachi-Roku che percorre una superstrada metropolitana di notte. Con uno stile visivo totalmente nuovo al genere, le immagini evocano un senso di velocità associato all’Eurobeat, ma allo stesso tempo mostrano qualcosa di diverso dalle solite corse su strada o dalle tortuose strade montane che ci si potrebbero aspettare.

Commento di Dave Rodgers

“Vorrei ringraziare tutti per il continuo supporto. Questo video include alcune delle mie hit famose in tutto il mondo e ora è arrivato il momento di pubblicarlo! Nelle riprese c’è anche la mia co-star, Hachi-Roku, e penso che il video sia uscito meraviglioso. Vi prego di guardarlo.”

Conosciuto dai suoi fan come Re dell’Eurobeat o, addirittura, Imperatore dell’Eurobeat, Dave Rodgers è un artista e produttore fondamentale nel mondo dell’Eurobeat. Infatti ha realizzato svariate tracce per le serie Super Eurobeat che hanno segnato l’inizio della grande casa discografica giapponese Avex, oltre ad aver composto e prodotto tracce per grandi star J-pop come TM NETWORK, Namie Amuro e V6. Rodgers ha scritto tracce molto amate all’interno della serie anime Initial D, tra cui Space boy, Deja vu e Beat of the rising sun: canzoni acclamate internazionalmente che hanno oltrepassato l’attenzione dei fan degli anime e della cultura automobilistica e si sono estese diventando un meme!

Le serie Super Eurobeat

Le radici delle serie compilation Super Eurobeat risalgono alla scena musicale Hi-NRG nata in Europa negli anni Ottanta, in particolare a tracce realizzate in Italia alla fine degli anni Ottanta; ed erano state pubblicate per la prima volta nel 1990 con la creazione dell’etichetta discografica Avex. Da quel momento le serie sono state pubblicate regolarmente ed hanno accumulato finora 250 uscite, contando solo le principali. Nel 2020 il marchio ha festeggiato il suo trentesimo anniversario ed ha superato le 500 uscite inclusi gli spin-off nel corso della sua storia ormai leggendaria. Questo genere di musica dance è stato strettamente associato alle discoteche e ai locali, ma non solo; infatti, è molto legato anche agli anime, alla cultura automobilistica e agli sport motoristici, ai meme di internet e alla scena para para giapponese.

Informazioni sulle ultime uscite

The Best of Super Eurobeat 2022 è stato pubblicato mercoledì 2 novembre 2022. Trovate tutti i link qui sotto!

In Italia il manga Initial D è pubblicato da J-Pop Manga.

