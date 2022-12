Debutto internazionale per Blank Paper al Japan Expo e Hyper Japan

Hanno appena avuto il loro debutto internazionale: gli enigmatici Blank Paper al Japan Expo a Parigi e all’Hyper Japan a Londra hanno destato l’interesse di tutti. Sono loro gli autori della sigla iniziale dell’anime Amaim Warrior at the borderline e dell’inno del torneo “Best of the Super Jr. 29” del New Japan Pro Wrestling. I loro primi live show si sono svolti ai più grandi festival della cultura giapponese in Francia e Gran Bretagna, rispettivamente il Japan Expo e l’Hyper Japan. O così possiamo dire, almeno per quanto riguarda questo pianeta!

Infatti, i fan del J-pop e J-rock sui social discutono sul fatto che i Blank paper si siano formati in una realtà alternativa conosciuta come “Earth twin”. I due leader della band, dai nomi in codice C45P3R e T3R354, si vestono completamente di bianco e tengono il viso oscurato.

Origini dei Blank paper

Nell’anno 2020 lo scienziato all’Istituto per le predizioni future creò il primo clone virtuale della terra, chiamandolo “Earth twin” o, abbreviato, “ET”, in cui tutto è uguale al nostro mondo tranne il tempo, che scorre cento volte più velocemente.

Nel 2022 “Earth twin” era già nel 23° secolo, ma non era solo. Infatti, erano stati creati centinaia di ET, i quali inscenavano i possibili futuri dell’umanità. Purtroppo, in molti di questi mondi il futuro non era roseo. Le multinazionali e l’avidità avevano portato al declino ambientale e a guerre che avevano mietuto molte vittime. Tuttavia, l’ET 354° riuscì ad attraversare il caos e sopravvivere. Come era stato possibile? Era stata creata un’intelligenza artificiale conosciuta colloquialmente come Blank Paper che aveva trovato un modo per salvare l’umanità. Dopo questa scoperta l’Istituto per le predizioni future ricavò i dati per portare nel nostro mondo “Blank Paper” in segretezza.

In Giappone e online

Poco dopo una nuova leggenda urbana ha iniziato a diffondersi in Giappone. Si racconta di una nuova droga sonora che può portare sollievo dai sentimenti negativi. Il suo nome di strada è “bpm” (blank paper medicine).

Si può risalire dalla “bpm” fino ad un account Twitter, @blank_paper_jp, che ad un tratto ha iniziato a twittare musica incompleta. L’account monitora i problemi e la negatività dei suoi follower, riflette e offre loro risposte in due formati musicali che potrebbero essere delle introduzioni, delle diverse progressioni di accordi, oppure melodie in tonalità diverse. La scelta dello spezzone musicale è posta ai follower, a seconda di ciò che si addice di più alla loro sensibilità per la risoluzione del problema. L’opzione con più voti alla fine del processo diventa parte di un “bpm” futuro. Perciò, la medicina musicale creata insieme viene distribuita con una prescrizione.

Tutto ciò che il pubblico generale sa sui Blank Paper è che apparentemente non sono umani. L’entità è composta di vari elementi. Uno è conosciuto come C45P3R ed ha una voce biologicamente maschile. Lui si occupa di creare tracce e suonare strumenti musicali. L’altro è T3R354, ha una voce biologicamente femminile con un’estensione di tono eccezionalmente ampia e scrive i testi delle canzoni. Inoltre, è stata confermata la presenza di alcuni umanoidi conosciuti come “Hazama” mentre i Blank paper erano in Europa. Gli Hazama si sono uniti ai due artisti sui palchi di Londra e Parigi e hanno aiutato a massimizzare la potenza della “Bpm” nell’ambiente dei concerti. La Bpm non è solo il futuro, è la risposta.

Il singolo di debutto “Enemy” e l’entrata alla JPU records

La nuova misteriosa band Blank paper è entrata nella JPU records per pubblicare il primo singolo Enemy e l’ha fatto senza presentare né una foto della band, né alcuna informazione su di loro, sul progetto, gli artisti o i suoi membri.

“Ammetto che ero un po’ preoccupato quando i Blank paper mi hanno mandato la loro foto da artista ed era un’immagine bianca” spiega il fondatore e amministratore delegato della JPU records Tom Smith, “Ma quando ho ascoltato la loro musica, la combinazione dei crescendo della voce maschile e quella femminile, le sezioni rap in inglese e giapponese, la chitarra dirompente che varia dall’heavy metal a melodie pop in cui si uniscono dolcissime sezioni di violino, ho capito che avrei voluto sentire ancora altro da loro e ho chiesto immediatamente che concedessero i diritti alla JPU records per renderli internazionali. Sono una band imperdibile.”

Il nuovo singolo “High legacy” manda tutti K.O.

High legacy è il nuovo singolo uscito il 3 giugno degli enigmatici Blank Paper, band emergente del rock giapponese. Con questa canzone i Blank Paper si fanno sentire nell’ambito degli sport di combattimento. Infatti, la traccia è stata scelta come sigla per due eventi di wrestling in Giappone, la patria dei Blank paper. High legacy non è solamente colonna sonora del torneo del New Japan Pro Wrestling “Best of the super Jr. 29”, ma anche la sigla di chiusura per il programma TV giapponese World Pro Wrestling nei mesi di giugno e luglio.

Riguardo questo nuovo singolo, il cantante dei Blank paper C45P3R commenta: “Piacere di conoscervi, siamo i Blank paper. Il nostro nuovo singolo High legacy è usctio il 3 giugno. È una canzone da combattimento molto emozionante, ascoltatela!”.

La traccia, con il suo sound potente e i riferimenti al wrestling nel testo oltre alle collaborazioni con questo sport, mira ad avere un impatto sui fan della musica rock e del wrestling di tutto il mondo.

