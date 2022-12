AnimeCon nel Regno Unito un festival di anime debutta nel 2023

Una notizia ghiotta per chi ama i viaggi e i festival otaku: arriva un festival chiamato AnimeCon nel Regno Unito, con debutto previsto nel 2023!

Il festival si terrà al NEC di Birmingham nei giorni 17 e 18 giugno. Sono previsti meravigliosi ospiti tra cui i doppiatori di Naruto e Chainsaw Man, e non mancheranno mostre di videogiochi, esibizioni K/J-pop, momenti cosplay e molto altro ancora.

AnimeCon nel Regno Unito

In questo evento si celebrerà il meglio della cultura pop asiatica con i soci Crunchyroll e Fandom e si promuoveranno gli elettrizzanti mondi degli anime, del K-Pop e del J-pop, del cosplay, dei videogiochi e altro.

AnimeCon accoglierà più di 15.000 fan per due giorni di intrattenimento e coesione di vivaci comunità. Per tutta la durata dell’expo vari ospiti parleranno di temi specifici e parteciperanno ad incontri e autografi con i fan. Parlando di anime sono ben pochi quelli più iconici di Naruto e, all’evento, sarà presente proprio Maile Flangan, la voce inglese del protagonista.

Anche Ryan Colt Levy di Chainsaw Man, uno degli show recentemente più attesi del genere, verrà ad esprimere la sua immensa emozione per ciò che è in arrivo per questo show e forse per dare anche qualche anticipazione. Tra gli altri ospiti ci saranno inoltre i cosplayer professionisti Lani e F.ukuro. Oltre agli interessantissimi ospiti, ad AnimeCon si potranno trovare esibizioni live di fantastici artisti J-pop e K-pop, balli in cosplay, incontri e workshop, giochi da tavolo e videogiochi incentrati su famosi anime e manga, tornei di videogiochi ed esplorazioni JRPG, così come numerosi espositori di merce imperdibile!

La cultura asiatica nel Regno Unito

Per quanto riguarda la presentazione di AnimeCon, Clive Nørgaard Morton, co-direttore di The Fanatics Group, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare AnimeCon e portare il meglio della cultura asiatica nel Regno Unito ad un livello mai visto prima. Non vediamo l’ora che arrivino i fan l’estate prossima e che trattino questo evento come qualcosa che appartiene a loro”.

Le prevendite da £ 15 + BF. La vendita aprirà mercoledì 16 novembre 2022 alle 9 di mattina su animeconuk.com.

Il più grande expo di manga del Regno Unito

AnimeCon celebra il meglio della cultura pop asiatica e accogliendo i fan di anime, manga, K/J-pop, videogiochi e cosplay, costruisce spazi sicuri e inclusivi perché queste comunità vengano in contatto e prosperino.

AnimeCon è prodotta da The Fanatics Group, che riunisce dirigenti con più di 50 anni di esperienza nel business degli eventi live. I tre direttori sono Clive Nørgaard Morton, Danny Oakes e James Graham.

Clive Nørgaard Morton è conosciuto per aver lanciato vari eventi come Music Live, The London International Music Show, London Guitar Show e BRICK show di ExCeL. James Graham ha diretto lo sviluppo di importanti festival e degli spazi impiegati, tra cui Informa, The NEC Group, Fan Expo HQ e Top Gear Festival. Danny Oakes ha molti anni di specializzazione nel settore delle esibizioni e del design concettuale esperienziale, nello sviluppo di progetti e gestione operativa, marketing, commercio al dettaglio immersivo e commercio online, oltre ad aver ottenuto rilevanti licenze IP riconosciute internazionalmente con Warner Bros, HBO, NBC Universal, Dreamworks Entretainment e 20th Century Fox.

Fonti

Sito ufficiale del festival Animecon

Tradotto dall’inglese da Marianna Ceolato