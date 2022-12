Al Magnificon le FEMM in un concerto virtuale

Torna il Magnificon, un entusiasmante festival di cosplay e fumetti, illustrazioni e musica dall’Asia, a Cracovia. Tra i punti forti di questo Magnificon le FEMM in un concerto virtuale, le performance di Kai, Inaki e delle Forward Crew e i contest di cosplay e Kpop.

L’entusiasmo è altissimo in vista del recentemente annunciato show virtuale delle FEMM, concerto che includerà materiale inedito in collaborazione con l’artista Yup’in. Lo show verrà trasmesso in esclusiva per Magnificon e sarà la prima volta che le FEMM portano il loro spettacolo virtuale sul palco di un festival in Europa. La musica assieme al ballo e agli effetti speciali farà divertire tutti, nessuno escluso! Pronti per le FEMM?

Il festival offre mostra mercato a tema nerd, e molte sale dedicate a workshop e conferenze, con ospiti quali doppiatori, esperti di cultura giapponese, e naturalmente musicisti e cosplayer.

FEMM

Il duo rap RiRi e LuLa sono davvero due bambole con vita propria. Il loro cavallo di battaglia “Fxxk Boys Get Money”, è un inno per ragazze dal messaggio pungente, scoperto e spinto dalle adolescenti americane e presto diffuso in Europa, Sud America e Asia dalle agents (fandom delle FEMM) e da influencer in tutto il mondo. Di conseguenza, il loro album debutto Femm-isatio” ha raggiunto il top 10 della classifica “World Albums” statunitense. Nel Regno Unito sono state selezionate tra le 6 performance da vedere nel 2016 e, dall’Huffington Post, come miglior album indie da tutti i negozi HMV, dando inizio ad una nuova decade nella scena rap femminile sia nazionalmente che all’estero.

Le ragazze sono anche molto attive su internet e sono state tra le prime a iniziare il revival che ora sta conquistando il mondo, lanciando la reinterpretazione Vapor Wave del revival J-pop degli anni ’80 e ’90. Nel 2020 hanno pubblicato “404 NOT FOUND”, un EP di 6 canzoni con il messaggio di un “sound completamente nuovo che non esiste (ancora) da nessuna parte”. Questo ha portato ad un’evoluzione e avviato una nuova era per l’iconico duo, ovvero FEMM 2.0.

Il loro recente album Tokyo Girls Anthem è uscito in dicembre 2021, ricco di un’ampia varietà di tracce rap fatte in collaborazione con produttori hip-hop attivi internazionalmente come Boys Noize e Star Boy. Infine, le FEMM hanno lanciato l’ultimissimo album, Tokyo Ex Machina in gennaio 2022.

In Italia hanno portato il loro spettacolo all’Arena Flegrea del Comicon a Napoli. In luglio 2022 le FEMM hanno realizzato il loro primo tour europeo “FEMM-Isation UK/EU tour 2022” , e partendo da Düsseldorf si sono esibite in varie città tra cui Manchester, Parigi e Londra. Dopo il tour è uscito l’ultimo singolo “THE SIX” in Agosto 2022.

L’aggressività musicale delle artiste, che non dipende solamente dai loro rappresentanti ma anche dalla visione cupa del mondo e la tendenza globale conosciuta come “Hyper Pop”, ha acquisito un’attenzione acuta e profonda dai media nazionali giapponesi e internazionali.

Yup’in

Cantautrice nata a Tokyo nel 1994, fin dall’infanzia è cresciuta circondata dalla musica grazie al contributo dei genitori ed ha suonato il piano e altri strumenti musicali da band.

Ha interpretato il ruolo della diva rock “Maki Saeki” nel drama M-愛すべき人がいて- (M-aisubeki hito ga ite), diventato il più discusso del 2020. Inoltre, ha collaborato con RiRi delle FEMM per la scrittura del testo delle canzoni all’interno del drama Revive them all(Beverly, FAKY, FEMM, lol, Yup’in, Karen Anzai)e Can’t stop this, che presentano uno stile dance revival degli anni ’90.

“Yup” nel nome d’arte Yup’in deriva dallo slang dell’inglese “yes” e delle parole giapponesi per “arrogante e impertinente”. Come ci si potrebbe aspettare da un’artista che si fa chiamare così, le canzoni di Yup’in intendono trasmettere il messaggio diretto e positivo di amare sé stessi e, d’altra parte, sono infuse di quei sentimenti nascosti nel profondo del cuore che solitamente non si esprimono a parole. Yup’in è cresciuta superando mille difficoltà ed è tornata più forte di prima.

Il contest Kpop

Alla sua seconda edizione, il contest Kpop più grande dell’Europa dell’est torna ad arricchire il palco del Magnificon. Una giuria internazionale, con tra gli altri la francese Lucie delle Forward Crew e l’italiano DJ Shiru di K-ble Jungle, garantirà un risultato imparziale che decreterà la più forte crew della Polonia per il 2022.

Kai e Inaki

Il loro show, apprezzatissimo anche in Italia, si divide in due sezioni: il concerto Kpop, con Kai che canta pezzi coreani in lingua originale ma anche in cover scritte da lui in francese, e lo spettacolo Japanimation, dove Inaki e Kai interpretano pezzi dalle sigle degli anime e dei videogames più noti. Già ospiti di alcuni dei più interessanti festival italiani come Rimini Comix e Comicon di Napoli, i due artisti girano continuamente l’Europa con tappe in Francia, Olanda, Svizzera, e ora Polonia.

Forward Crew

La più forte crew di danza Kpop in Francia, le Forward Crew raccolgono fan ben oltre i confini, come testimoniano le dimostrazioni di affetto continue da Europa e Asia. In Italia sono state ospiti del Comicon di Napoli, e a Cracovia tornano per la seconda volta dopo il grande successo del 2021. Il loro spettacolo percorre i più grandi successi della musica Kpop con abilità ed energia.

Alcuni dei cosplayer ospiti

Vega

Viene dall’Estonia e si occupa di cosplay da circa 10 anni. Ha iniziato la sua avventura con questo hobby abbastanza tardi, all’età di 23 anni, quando aveva già un lavoro fisso con un reddito stabile. In realtà è stato il suo lavoro (come educatrice/insegnante museale) che l’ha portata a vestirsi e ad esibirsi sul palco. Di solito realizza costumi cosplay per personaggi che le piacciono molto e con i quali ha un profondo legame. Quest’anno si è classificata seconda alla finale del Cosplay Central Crown Championships. A Magnificon la incontrerai nel panel “Affrontare un progetto dettagliato di cosplay” e come giurata di concorsi internazionali.

Kamila Andrasta

Una cosplayer polacca che ha iniziato la sua avventura all’inizio del 2015, e il suo debutto è stato il cosplay di Jinx da League of Legends. Realizza progetti in piena autonomia, dal cucire i vestiti all’effettuare sessioni fotografiche e al loro editing. Andrasta ha già realizzato molti costumi per cosplay, ha partecipato come giudice a molte competizioni di cosplay in occasione di eventi europei e ha collaborato con diverse importanti aziende come Riot, Blizzard, Raizer, Amazon Prime e altre. In Italia è stata ospite di Rimini Comix e di Etna Comics a Catania, speriamo di rivederla presto!

Wi Cosplay

Un duo cosplay che lavora insieme dal 2014. Tuttavia, si occupano di cosplay da più a lungo e insieme hanno 26 anni di esperienza! Hanno rappresentato la Polonia nel 2019 nelle finali della International Cosplay League e nel 2022 nelle finali della Clara Cow’s Cosplay Cup. Sono stati protagonisti diverse volte di concorsi di cosplay e organizzato questi concorsi durante due edizioni della convention Ruda Mithril e allo Tsuru Japan Festival 2022. Hanno vinto molti premi cosplay, inclusa una parte significativa per le esibizioni sul palco! Inoltre, sono attivi su vari social media e condividono le loro conoscenze ed esperienze sul canale Youtube! Durante il Magnificon Winter Expo 2022, Wi Cosplay giudicherà i debuttanti nella competizione cosplay. Come giurati, guideranno i partecipanti attraverso la loro prima avventura con un’atmosfera calma e rilassata. Alla convention condurranno due conferenze: “I contest cosplay visti dal backstage” e “EVA foam senza segreti”.

