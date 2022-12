Il 28 ottobre l’artista e doppiatrice Akane Kumada pubblica Visions (feat. Takuma Terashima), in digitale, la seconda sigla del gioco per smartphone “That Time I Got Reincarnated as a Slime: The Saga of How the Demon Lord and Dragon Founded a Nation”.

Questa canzone sarà presente anche in Eien no kizuna, l’album contenente le sigle e altre canzoni dal film That Time I Got Reincarnated as a Slime: Guren no Kizuna-hen, che uscirà il 25 Novembre.

“VISIONS” è l’ultima canzone di Akane Kumada per la serie That Time I Got Reincarnated as a Slime, in cui lei è anche voce del personaggio Ellen. La canzone vede la collaborazione di Takuma Terashima, della stessa etichetta, ed è caratterizzata dallo stile rock tipico di Kumada, con l’aggiunta di un’impressionante chitarra e un tono triste ma allo stesso tempo speranzoso. Come anche “Brand new diary”, è stata prodotta da Takuma Terashima e R.O.N. Ci auguriamo che anche voi vi accorgiate di quanto Akane Kumada sia cresciuta attraverso le sue esperienze musicali!

Akane Kumada

La carriera di Akane Kumada ha preso il volo dopo la vittoria del Grand Prix alle audizioni delle Anisong Stars nel 2017. Dopodichè Kumada ha dato voce al personaggio Ellen di That Time I Got Reincarnated as a Slime, a Izumi Shibusawa in Rifle is Beautiful, e Chiharu Nanase in Kira Kira Happy Hirake! Cocotama.

Nel gennaio 2020 è stata la voce di Ichiko Oda, uno dei personaggi principali in Cinnamon Nobunaga, ed ha debuttato come artista con la sigla d’apertura Sunny Sunny Girl. Da allora ha cantato sigle per altre produzioni, tra cui The Slime Diaries: That Time I Got Reincarnated as a Slime e Super Cub.

Negli ultimi anni è stata attiva in molti ambiti oltre a quello degli anime, apparendo regolarmente in programmi radiofonici e show televisivi di varietà.

Inoltre, è disponibile il video del live di Visions, in cui si sono esibiti Takuma Terashima e Akane Kumada. Date un’occhiata alla loro stupenda esecuzione!

Video della performance live di Visions (feat. Takuma Terashima)

Akane Kumada pubblica Visions Eien no Kizuna

Album delle sigle/canzoni presenti in That time I Got Reincarnated as a Slime Movie: Guren no Kizuna-hen

Edizione standard / Edizione limitata (include il drama CD). Data d’uscita: 25 Novembre 2022 (Ven)

Artisti: MindaRyn / TRUE / STEREO DIVE FOUNDATION / Akane Kumada / Rimuru (CV. Miho Okasaki), Satoru Mikami (CV. Takuma Terashima).

N° del prodotto: Edizione Standard LACA-25024 / Edizione limitata LACZ-10119〜10120

Prezzo: Edizione Standard ¥2,420 (incluso 10% tasse) / Edizione Limitata ¥3,300 (incluso 10% tasse)

Disco 1

Make Me Feel Better (sigla). Cantante: MindaRyn, Testo/composizione: Misaki (Special Thanks), Arrangiamento: Hisashi Koyama 浄歌 Shouka (colonna sonora). Cantante: TRUE, Lyrics: Miho Karasawa, Composizione/ arrangiamento: Yusuke Kato SPARKLES (colonna sonora). Cantante: STEREO DIVE FOUNDATION, Testo/ composizione/ arrangiamento: R・O・N VISIONS (feat. Takuma Terashima) (seconda sigla del gioco per smartphone). Cantante: Akane Kumada, Testo: Takuma Terashima, Composizione/arrangiamento, R・O・N CALL YOUR NAME. Cantanti: Rimuru (CV. Miho Okasaki), Satoru Mikami (CV. Takuma Terashima), Testo: Yohei Matsui, Composizione: Mayuko Maruyama, Arrangiamento: Takehito Shimizu

In aggiunta le versioni strumentali di ognuna per un totale di 10 tracce.

Disco 2

Drama CD (solo nell’edizione limitata): un CD con storia drama originale curato dall’autore di Tensura, Fuse!

Veldora & Milim Left at Home 1 Veldora & Milim Left at Home 2

Fonti e Link

Tradotto dall’inglese da Marianna Ceolato