Lucca Comics 2022: Intervista a Norihiro Yagi

Novembre sta giungendo al termine, ma noi coraggiosi e imperterriti continuiamo a guardare non tanto alle festività di natale che incombono, ma dietro di noi, ai giorni passati al Lucca Comics & Games 2022.

Questa volta vi proponiamo l’intervista che Star Comics ci ha concesso col sensei Norihiro Yagi, autore di Claymore e Ariadne in the Blue Sky.

Buongiorno sensei, ci può raccontare del suo rapporto con i manga da giovane?

Da piccolo ho cominciato a leggere i manga e mi veniva naturale disegnare. Quindi non posso dire ci sia stato proprio un momento specifico.

Che autori l’hanno ispirata maggiormente e quando precisamente ha deciso di diventare mangaka?

Sicuramente i primi ad avermi influenzato sono stati i maestri Fujiko Fujio.

Ci può parlare di come è stato il suo primo approccio a una pubblicazione di lunga durata come Angel Densetsu?

Per quanto riguarda Angel Densetsu, inizialmente non sono partito con l’idea di una serializzazione lunga.

Per cui ho iniziato con una One-Shot, poi l’editor mi ha fatto capire che la storia funzionava e abbiamo deciso di serializzarlo.

L’altra opera con cui è sbarcato in tutto il mondo è Claymore. Ci può parlare di come è nata l’idea iniziale? Era molto diversa da quello che è stato serializzato?

Con Angel Densetsu è partito tutti in maniera abbastanza improvvisata e visto che non l’avevo creato pensando alla serializzazione, mi sono dovuto impegnare molto a inventare una storia capitolo dopo capitolo e dei personaggi che funzionassero.

Una volta concluso, m’ero prefissato che la prossima serie che avrei disegnato sarebbe stato qualcosa di completamente diverso.

Angel Densetsu è una commedia scolastica d’azione, mentre avevo intenzione di creare una storia più dark e crudele, e per antitesi ho scelto come protagonista una ragazza tosta.

Inizialmente avevo in programma di concludere la serializzazione prima, ma poi man mano che disegnavo la storia mi ha preso.

Quando disegnava Claymore cosa preferiva disegnare? Le protagoniste e coprotagoniste o gli yoma mostruosi contro cui combattevano?

Quando disegnavo Claymore ammetto che mi divertivo a disegnare entrambe le cose.

Cosa ha provato quando Claymore ha ottenuto un adattamento animato e quando ha visto i suoi personaggi parlare e combattere sullo schermo?

All’inizio è sempre emozionante vedere la propria opera colorata, animata e con le musiche.

L’unico peccato è che con il passare del tempo le tecniche d’animazione migliorano e mi piacerebbe vedere Claymore animata con le tecniche d’animazioni più recenti.

Dopo una commedia studentesca e una serie dark fantasy arriva Ariadne in the Blue Sky. Come è nata l’idea per questa serie fantascientifica con tratti fantasy?

Come successo con la conclusione di Angel Densetsu, una volta concluso Claymore mi sono sentito soddisfatto del mio lavoro e quindi ho deciso di fare qualcosa di completamente nuovo, e tra le opzioni che avevo in mente c’era un’opera fantasy con componenti Sci-Fi.

Oltre alle scene di azione e pathos, ci sono anche tante scenette comiche. Sentiva il bisogno di divertirsi con un po’ di commedia dopo la drammaticità di un titolo come Claymore?

Sì, l’ambientazione di Claymore era molto dark, per cui non dava tanti spunti per gag o momenti comici.

Quando uniamo il desiderio di libertà di Leana alla voglia di sperimentare cose nuove di Lacyl otteniamo un mix splendido come Ariadne in the Blue Sky. Qual è il messaggio che voleva dare con questa opera?

La storia sta per concludersi, ormai ci stiamo avvicinando al climax finale, quindi vorrei che i lettori leggessero il finale e recepissero il messaggio che voglio lanciare proprio nel finale. Per cui non ne posso parlare adesso o sarebbe spoiler.

Se fosse un personaggio del mondo di Ariadne in the Blue Sky, chi sarebbe?

Normalmente cerco di non associare me stesso ai personaggi che disegno, ma se dovessi essere un personaggio, sicuramente sarei Lacyl.

Non tanto per com’è fatto come personaggio, solo per il fatto che è il protagonista della storia.

Quano ho creato Ariadne in the Blue Sky la prima scena da cui sono partito è quella di un ragazzo che trova una ragazza che cade verso il cielo, a quel punto mi domandai “E se fossi io in quella situazione? Cosa farei?”

Ora parliamo della sua routine a lavoro. Nello studio ascolta musica mentre lavora? Se sì che genere di musica le piace ascoltare?

Di solito lasciamo accesa la televisione su MTV e ascoltiamo di sfondo la musica, che sia occidentale o giapponese è indifferente.

Il suo modo di lavorare è cambiato dalla pandemia o è rimasto invariato?

Per quanto mi riguarda, è praticamente invariato.

Dopo la pandemia cosa prova a essere qui in Italia, assieme a tutti i fan che amano le sue opere?

Un giorno mi è arrivato un invito da parte di Star Comics, per venire in Italia a Lucca Comics & Games.

Ero ancora molto indeciso perché il COVID circola ancora, infatti ci ho riflettuto una settimana e alla fine ho deciso di accettare.

Ora che mi trovo in Italia, la sto vivendo come un’esperienza nuova, visto che in Giappone non ho mai partecipato a eventi o fiere in cui si incontrano i fan o si fanno autografi.

È davvero una splendida esperienza e vedere la città mi da tantissimi stimoli.

Ha già mangiato qualcosa di buono?

Tutto quello che ho mangiato qui fino ad ora è buonissimo, per esempio ieri ho mangiato una pasta che in Giappone non si trova, tortelli ripieni di carne.

Sono rimasto stupito da quanto erano buoni. Ho assaggiato anche una grappa molto forte ieri sera.

Qual è il suo sogno per il futuro?

Per il momento sono ancora impegnato con la pubblicazione di Ariadne in the Blue Sky, per cui non posso pensare ad altro.

Per quanto riguarda la vita privata, desideravo da tanto tempo venire in Italia, per cui devo dire di aver già realizzato questo sogno.

Ringraziamo nuovamente gli amici di Edizioni Star Comics per questa intervista e ci rivediamo presto con altri interessanti incontri avvenuti a Lucca Comics & Games 2022.