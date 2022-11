Il campionato internazionale di cosplay

Il Torneo dei Campioni (Tournament of Champions), in breve ToC, è un nuovo campionato di cosplay di livello internazionale finalizzato alla sola creazione dei costumi. In altre parole, non sono richieste performance, perciò i partecipanti si possono concentrare sulla realizzazione dei costumi, a differenza di altri contest dove anche la scenetta ha valore per il punteggio. Le date delle finali sono dal 20 al 22 ottobre 2023.

Nella prima edizione si sfideranno 15 paesi europei, ognuno con il proprio rappresentante, che gareggerà contro i migliori in assoluto! Le finali si svolgeranno allo YuniCon di Vienna in Austria, luogo strategico per la sua posizione centrale in Europa, che potrà diventare il punto di riferimento per i cosplay e per gli amanti di quest’arte.

I Paesi coinvolti nel campionato internazionale di cosplay

Le selezioni si svolgeranno in alcuni dei più prestigiosi eventi di cosplay, in cui celebri giurie sceglieranno i loro rappresentanti per la grandiosa finale. Tra i festival che selezionano i rappresentanti dei propri Paesi per la partecipazione ci sono: AnimeCon nei Paesi Bassi, NärCon in Svezia, CosXpo nel Regno Unito, Mondocon in Ungheria, Comics Salon/Anime Show in Slovacchia, Animefest in Repubblica Ceca, UniCon in Lettonia, e Hanamicon in Austria. Italia sarà il Comicon di Napoli, tramite la sua gara PRO, a selezionare i partecipanti che rappresenteranno il nostro Paese.

I cosplayer partecipanti non competeranno solamente per il titolo e la gloria, perché ci sarà anche uno spettacolare montepremi!

Yunicon, il festival di Vienna

Il festival ha una prestigiosa tradizione per quanto riguarda gli ospiti cosplayer

2018: Leobane, Horo von Kaida, Gatz Cosplay, Cherrinka, Itakichan, Nana Kuronoma

2019: Sladkoslava, Shiroku (tedesca, molto nota anche come cantante oltre che come cosplayer), Nightcold Creations, Calypsen Cosplay, Shappi Workshop, Captain Ghostly, Evilcleverdog

2021: Maul Cosplay, Elffi, Calssara, MadsFive, Willow Creative, Andrasta (una delle più note cosplayer polacche, è venuta anche in Italia come ospite di Etna Comics e Rimini Comix) e l'italiana Luce Cosplay.

Lo Yunicon ha avuto negli anni anche ospiti diversi dai cosplayer, quali doppiatori, band e cantanti, fotografi. Qualche nome:

Fotografi: So say we all photography, Creative Wolves, Chris Kon Photography

Band e ospiti musicali: NintendoCore, LadyChocolate, Genkidama, Hörst

Makeup Artist: Sendy Kumalakanta (The Expanse, Chernobyl Diaries, The Forest…)

Doppiatori in lingua tedesca: Daniel Käser, Patrick Keller

Interessante, questo campionato europeo di cosplay, vero? Tutte le informazioni si trovano su www.tournamentofchampions.eu !