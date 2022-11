Belgioioso C&G 2022: 19 e 20 novembre

Torna al Castello di Belgioioso uno dei festival più carini di Lombardia, se non dell’intero Nord Italia: Belgioioso C&G 2022 sarà ancora più invitante delle precedenti edizioni grazie ad una ridisposizione delle aree che più ci piacciono, l’area giapponese, quella cosplay e la sala dedicata ad incontri e piccoli eventi.

Il festival si svolge nello splendido palazzo al centro di Belgioioso, paesello situato tra Pavia e Milano e molto comodo da raggiungere da entrambe le città. Fin dalle sue prime edizioni è piaciuto proprio per la location, un castello con statue d’epoca, scalinate perfette per servizi fotografici, e ampie sale dove gli espositori possono mettere in mostra la loro merce, dai fumetti ai modellini di robottoni, dai videogiochi ai DVD di anime e agli accessori per cosplay. Da sempre molto ben fornito il reparto cibo, che spazia dalle grigliate medioevali al ramen.

Le aree di Belgioioso C&G 2022

La piccola zona dedicata al Giappone sarà quest’anno al primo piano del Castello, e come nelle precedenti edizioni sarà l’associazione di cultura giapponese Ochacaffè ad occuparsi della cultura nipponica. Proporrà una giornata giapponese tradizionale il sabato, con vestizione del kimono e calligrafia giapponese, e per la domenica sono previste conferenze sulla lingua giapponese e sulle possibilità di studio e lavoro a Tokyo e Kyoto. Per entrambe le giornate sarà attivo il punto informazioni per chi vuole conoscere meglio questo Paese, e tra gli ospiti dagli occhi a mandorla anche il noto e simpaticissimo Chef Hiro, a presentare i suoi libri di ricette giapponesi.

A fianco della sala dedicata agli eventi ci sarà un’altra sala dedicata ad artisti di gran valore, come l’illustratrice giapponese Manekiya e i fumettisti Marco Albiero (illustratore di Sailor Moon e i Cavalieri dello Zodiaco, tanto per citarne un paio) e Don Alemanno, noto per l’irriverente saga di Jenus. I due si sfideranno anche a colpi di matita, mettendo a confronto lo stile giapponese e occidentale di disegno. In programma anche concerti idol e interviste agli ospiti del festival.

Sabato 19 Domenica 20 11.00 Lingua giapponese. Introduzione al giapponese per principianti, i primi passi nella lingua, i tipi di scrittura, i saluti. Con Silvio Franceschinelli, direttore della scuola Il Mulino Vivere in Giappone – come andare a vivere in Giappone con il visto di studio o di lavoro, informazioni e consigli. 12.00 Don Alemanno intervista Marco Albiero e viceversa, i due disegnatori si confrontano su stili e contenuti diversissimi. Il cosplay nell’esperienza di chi lo vive a tempo pieno. DJ Shiru intervista gli ospiti di Epicos 15.00 Calligrafia giapponese. L’arte della bella scrittura di ideogrammi, con la maestra Takada di Associazione Ochacaffè Il kimono giapponese. Megumi Takayama di Todoku Japan ci parla dell’abito tradizionale giapponese e del suo uso nel mondo moderno. 16.00 Ocean Tsuki e Crow from the Moon in concerto, le idol italiane interpretano canzoni dagli anime e dal mondo otaku Don Alemanno VS Marco Albiero. I due fumettisti si scontrano in una battaglia di stili: vincerà l’oriente o l’occidente? Jenus o Sailor Moon? 17.00 Vestizione del kimono. Yoko ci porta a conoscere storia e curiosità sul kimono. Potrete anche provarlo con la maestra di Ochacaffè! Crow from the Moon e Ocen Tsuki in concerto, le idol italiane interpretano canzoni dagli anime e dal mondo otaku

Se il Giappone è in mani sicure con Ochacaffè, altrettanto lo è il cosplay, affidato a Epicos e sotto la regìa del sapiente Luca Panzieri. Niente palco per gare e sfilate cosplay in questa edizione, ma un programma fitto che include eventi, raduni, set fotografici e associazioni con i migliori cosplayer. Saranno messi a disposizione set fotografici a tema anime e Giappone, ma anche Winx e Cobra Kai nei saloni del castello.

Hirohiko Shoda è il portavoce della cucina giapponese in Italia, grazie alla sua partecipazione a numerose trasmissioni TV e come autore di libri sulla cucina giapponese. In Italia da quando aveva poco più di 30 anni, si è fatto conoscere grazie alla trasmissione Ciao, sono Hiro.

Marco è un illustratore fumettista che ha lavorato ufficialmente per serie come: Sailor Moon (per il merchandising mondiale di Toei Animation & Naoko Takeuchi PNP), Saint Seya, Holly & Benji, Mila & Shiro, Roky Joe, Evangelion, Principessa Sissi, Totally Spies, Mermaid Melody, Spider Riders, Gormiti, Blue Dragon, Tom & Jerry, Scooby Doo, Dragon Ball, LoliRock, Milla & Sugar e tanti altri. Illustra anche i giochi di Immanuel Casto come Witch&Bitch, Squillo, Red Light, Rainbow Pets! L’anno scorso è uscito il suo manga Morte Bianca, con storia e testi di Mortebianca. Rentissimi sono il manga La Suora e Lupo mannaro nel Rottocalco e i disegni nel video musicale di Romina Falconi.

Illustratrice giapponese specializzata in gatti, abilissima nell’unire allo stile tradizionale un tocco pop. Nata a Osaka, Giappone, ha frequentato la Osaka University of Arts. Ha lavorato come character designer in stile kawaii a San-X e per vari aziende in Giappone come grafica di un’agenzia pubblicitaria.

A rappresentare l’Associazione Ochacaffè la mastra di arti tradizionali Yoko, che porterà workshop sulla calligrafia giapponese e sul kimono. Sarà presente nella giornata di sabato, dedicata alle arti tradizionali.

Uno dei primissimi fumettisti italiani a diventare virale su Facebook, ha da subito incontrato una formidabile popolarità. Famose le sue vignette con Gesù (Jenus) protagonista, che lo portano ad iniziare una carriera come fumettista per Magic Press. Con la sua pagina Jenus e oltre 35 volumi pubblicati per diverse case editrici, si conferma come una delle voci forti del fumetto italiano. Il suo più recente volume porta il titolo “Venga il Mio Legno”.

Il mattatore della sala incontri, sarà lui a fare da mediatore a workshop, conferenze e incontri. Presente entrambi i giorni, e a disposizione anche per quattro chiacchiere o un selfie.

La mostra mercato

Sempre più ampia la zona dedicata agli stand di settore, dalle migliori fumetterie lombarde ai quadri di Arte Zeta Studio, dai negozi dedicati al cibo giapponese a quelli a tema Harry Potter, troverete tutto quel che un visitatore nerd, ma anche un semplice curioso, non potrà non amare.

