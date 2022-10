Star Comics a Lucca Comics & Games 2022

È sempre più vicina la manifestazione di Lucca Comics & Games 2022 e a questo punto iniziamo a fare la lista delle “cose da comprare assolutamente”, in questo caso partiamo dai nostri amici di Edizioni Star Comics!

In occasione della presenza di Norihiro Yagi, Star Comics pubblicherà varie edizioni speciali dedicate a ARIADNE IN THE BLUE SKY con cover variant e limited e allegati in tiratura limitata. Arriverà anche la nuova edizione di CLAYMORE, la serie dark fantasy che ha portato al successo il maestro.

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 1 VARIANT COVER EDITION con effetti speciali, realizzata da Norihiro Yagi. Disponibile solo in fumetteria, sul sito starcomics.com e a Lucca Comics & Games;



ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 15 senza gadget, disponibile in fumetteria, libreria, store online, sul sito starcomics.com e a Lucca Comics & Games.

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 15 – con illustration card, disponibile in fumetteria, libreria, store online, sul sito starcomics.com e a Lucca Comics & Games.

Con illustration card di CLAYMORE, a tiratura limitata;



ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 15 LIMITED EDITION, disponibile in fumetteria, libreria, store online, sul sito starcomics.com e a Lucca Comics & Games.

Con effetti speciali sulla copertina e diorama di carta in allegato;



ARIADNE IN THE BLUE SKY STARTER PACK, disponibile in fumetteria, libreria, store online, sul sito starcomics.com e a Lucca Comics & Games.

Conterrà i volumi dal numero 1 al numero 4, il modo migliore per iniziare a leggere la serie.

Lacyl è un ragazzo cresciuto in una zona rurale, circondato dalla natura incontaminata e lontano dalla civiltà. Trascorre i suoi giorni in modo semplice, lavorando la terra, cacciando e sognando quella leggendaria “città volante nel cielo” di cui si narra nei suoi libri.

La sua esistenza cambia drasticamente quando, nella foresta vicino a casa, incontra una splendida ma misteriosa fanciulla dai modi aristocratici che, a causa di una misteriosa malattia, fluttua in cielo, e ha bisogno di speciali calzari particolarmente pesanti per poter camminare normalmente. Quando questa viene attaccata da dei misteriosi individui armati di possenti corazze meccaniche, Lacyl non può evitare di prendere la sua parte e soccorrerla. Non sa ancora di aver incontrato Leana, principessa dell’Impero di Ariadne – la città fluttuante del cielo!

L’altra, grande novità, riguarderà CLAYMORE che, pubblicato da Star Comics nel 2005, arriverà con una New Edition – con sovraccoperta e copertina interna con colori metallizzati – tanto invocata dai fan italiani.

Il volume 1 sarà disponibile in doppia versione. Oltre alla versione normale, sarà acquistabile anche una versione con gadget – una illustration card di ARIADNE IN THE BLUE SKY – a tiratura limitata in fumetteria, libreria e store online. Le due uscite saranno naturalmente disponibili anche a Lucca Comics & Games 2022.



Veniamo ora ai due reveal molto attesi.

Il primo riguarda I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 1 – VARIANT EDITION BY ZEROCALCARE, in uscita il 28 ottobre, in concomitanza al volume 1 Regular. Comprenderà il volume 1 in edizione Variant Cover, 5 spillette e una Star Card da collezione, il tutto racchiuso in un box. La Variant Cover, i gadget e il box saranno tutti disegnati da Zerocalcare.

Disponibile a tiratura limitata in fumetteria, libreria e store online e a Lucca Comics & Games 2022.



KAIJU No. 8 n. 5 VARIANT COVER EDITION sarà disponibile dal 26 ottobre in fumetteria, libreria e store online e a Lucca Comics & Games 2022, a tiratura limitata, e sarà realizzata da Marco Checchetto.