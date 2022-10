Pop in the Shops: canzoni, cosplay e fumetti in Galleria Borromea

Un nuovo evento dedicato a manga e cosplay, videogiochi e musica dall’Asia, questa volta in un centro commerciale: Fumetti in Galleria è il nome di un piccolo ma intenso festival alla Galleria Borromea di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano. Pop in the Shops è invece lo slogan, che sottindende la voglia di trasformare i negozi del centro commerciale in un’aggregazione di arte, cultura pop, musica.

L’evento Pop in the Shops

Il festival si compone di due parti principali: la mostra mercato e il piccolo palco spettacoli, attivo da sabato pomeriggio a domenica sera. Il mercatino ospiterà al primo piano negozi di fumetti e figure nerd, espositori giapponesi, libri per disegnare manga, un angolo dedicato ai Lego e altri stand a tema. Arte Zeta Studio propone invece una mostra a tema fumetti e cartoni animati, per ammirare gli eroi della nostra infanzia rivisitati in stile pop art. Recente la loro proposta invece dedicata a pop art e cosplay.

Il palco sarà animato da interventi di cosplayer di varie estrazioni, dal gruppo dedicato a Sailor Moon ai personaggi di Lupin 3 e di varie videogiochi, oltre alle KJgirls in costume da maid, per portarci nell’atmosfera del Giappone più pop. Le idol Masayume Berry e Linx Linch, del gruppo NIIA, faranno da colonna sonora ai pomeriggi del centro commerciale, interpretando canzoni giapponesi e sigle dai cartoni animati più amati. LaDani sarà presente il sabato pomeriggio col suo meraviglioso pianoforte rosso e le canzoni che hanno reso indimenticabili i nostri pomeriggi davanti alla TV.

Non mancheranno giochi e animazione, e lo stand di cultura giapponese Ochacaffè propone gadget in omaggio (CD, albi e poster manga) a tutti i cosplayer presenti, oltre a fornire informazioni sulla Terra del Sol Levante agli amanti dell’Oriente.

Fumettisti e illustratori

Molti i disegnatori che saranno presenti con le proprie illustrazioni: dalla giapponese Manekiya alle italiane Sephiri Ikari (Simona Pirillo), Alice Pasotti e Murphy Wallflower. Davide Zanella di Arte Zeta Studio porterà il suo live painting a tema cartoni animati accompagnato da DJ Shiru. Stili molto diversi tra loro, dai gattini alle fanciulle innocenti alle bambole fino al BDSM, ognuno potrà trovare il suo tipo di disegno preferito.

La musica

LaDani

Produttrice musicale e vocale e docente di canto , lavora sia come solista sia come arrangiatrice vocale (armonizzazioni, cori, sperimentazioni vocali e voce usata come strumento ed effetto sonoro). A causa del lockdown ha iniziato a dedicarsi al suo nuovo canale Youtube “LaDani”, dove è possibile ascoltare gli arrangiamenti vocali sulle meravigliose sigle dei cartoni animati anni ’70 e ’80!

NIIA



Link: La NIIA, New Italian Idols Alliance, è una community di idol da tutta Italia nata nel 2019. Lo scopo della NIIA, oltre a quello di fare da mediatore tra idol ed eventi sul territorio italiano, è quello di fornire un ambiente amichevole per collaborare tra artisti e per condividere una passione comune: quella per la musica asiatica. Dal 2021 inizia anche a promuovere Vtuber.Link: https:// newitalianidolsalliance.carrd. co/

Masayume BERRY



Link: Masayume BERRY è una idol, cosplayer e vtuber italiana. Da sempre appassionata del fantastico e della cultura giapponese, ha iniziato a fare cosplay nel 2008. Intorno al 2010 scopre il mondo delle idol e se ne innamora, ma inizia ad esibirsi con gruppi idol solo a partire dal 2015. È parte di un duo chiamato Blooming! dal 2016 e dal 2019 ha iniziato la sua carriera solista. Nel 2019 ha fondato la community NIIA (New Italian Idols Alliance), che unisce idol e aspiranti idol da tutta Italia per creare una rete di collaborazione e promozione. Dal 2020 inizia anche a rilasciare brani originali. Come idol le piace esplorare diversi generi musicali e stili, ma la sua estetica è principalmente legata alle fragole, che inserisce sempre nei suoi costumi fatti a mano. Ha come mascot un castoro fragoloso chiamato Strawbeaver e possiede una “forma alternativa” come castoro mannaro, che prende vita tramite un avatar 2D!Link: https://masayumeberry.carrd. co/

Linx Linch



Link: Vania Gatto, in arte Linx Linch! È una cantante e performer, con la passione per il make-up ed il cosplay. Fa parte di un gruppo di rievocazione storica vichinga e normanna ed è anche un’attivista che ama la letteratura, il teatro, la pittura ed il cinema. Essere un’idol per lei significa racchiudere tutte queste sfaccettature diverse di se stessa e trasmetterle al mondo attraverso la sua musica e, così facendo, vivere un sogno; perché lei è un po’ come le fate: ha bisogno degli applausi per vivere.Link: https://linktr.ee/LinxLinch

DJ Shiru

Estroverso animatore di palchi, talent scout ed organizzatore di eventi, sarà sul palco come filo conduttore tra un gioco a quiz e un DJ set, in collaborazione con i vari artisti che si alterneranno sotto la sua regia. E’ fondatore del collettivo artistico K-ble Jungle.

Per contatti: https://www.instagram.com/djshirukj/

Alcuni dei cosplayer presenti

Noi2_cosplay

Una coppia di cosplayer lui con anni di esperienza, lei nuova del mondo cosplay. Molta la voglia di far sempre sorridere tutti quelli che li vedono in giro per le fiere. Quello che conta è che ogni singola cosa i Noi2 Cosplay la fanno insieme. Impersoneranno Joker e Harley Queen il giorno 16 ottobre sul palco di galleria Borromea.

Il gruppo Sailor Moon

L’anime di Sailor Moon ha affascinato e continua ad appassionare intere generazioni di italiani, e questo gruppo ne è la prova in carne ed ossa. Unite dall’amicizia quanto la passione per Sailor Moon, saranno in giro per Pop in the Shops domenica pomeriggio, a disposizione per foto, e saranno sul palco per un’intervista.

Lupin e la sua Banda

Potevano mancare delle figure iconiche come Lupin III, l’ispettore Zenigata e Fujiko? Assolutamente no! Venite a fotografarli ma… attenti al portafoglio!

Il programma di Pop in the Shops

SABATO 15 ottobre

15.00 LaDani : tutte le più belle sigle dei cartoni animati ‘70-‘80 , riarrangiate e suonate con un pianoforte a mezza coda rosso, costruito con legno di recupero.

: tutte le più belle , riarrangiate e suonate con un pianoforte a mezza coda rosso, costruito con legno di recupero. 16.00 Masayume Berry concerto di musiche dal mondo otaku con l’associazione idol NIIA

: tutte le più belle riarrangiate e suonate con un pianoforte a mezza coda rosso, costruito con legno di recupero. 17.30 Linx Linch concerto di musiche dal mondo nerd con l’associazione idol NIIA

DOMENICA 16 ottobre