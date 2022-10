Lucca Comics & Games 2022 – THE QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS MOVIE

Gli amici di Lucca Comics & Games 2022, ci hanno informato di un ghiotto appuntamento per i fan delle cinque gemelle del manga di Negi Haruba.

THE QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS MOVIE arriva in anteprima europea a LUCCA COMICS & GAMES 2022

Crunchyroll, il servizio di streaming anime più famoso al mondo, sarà presente a Lucca Comics & Games 2022 con una grande esclusiva in anteprima europea per tutti i fan italiani: l’atteso film animato The Quintessential Quintuplets Movie verrà infatti proiettato a Lucca nella giornata di lunedì 31 ottobre in versione originale e sottotitolato in italiano.

The Quintessential Quintuplets è uno degli anime più amati dal pubblico di Crunchyroll con una fanbase appassionata che non solo ha l’anime uscito negli anni passati ma anche il manga su cui l’anime è basato, edito in Italia da J-Pop Manga.

Dopo due intense ed appassionanti stagioni questo film ci racconterà la conclusione della storia che lega Futaro alle 5 sorelle fino a svelare il mistero che si cela intorno al tanto atteso matrimonio. Chi sarà la misteriosa sposa?

In questo film Futaro ha infatti portato le cinque sorelle al punto di potersi diplomare e seguire così I propri sogni. Ora, infine, possono godersi il loro ultimo festival scolastico! Con la speranza di far diventare questi momenti indimenticabili e significativi per tutti, Futaro cerca di guardarsi dentro per capire finalmente cosa prova realmente per le cinque ragazze.

