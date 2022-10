Lucca Comics & Games 2022 – Le Sessioni Autografi

Siete in fervente attesa che inizi la fiera dedicata ai fan del mondo dell’animazione, del fumetto e dei videogames (e non solo XD) più famosa dell’anno?

Bene, per togliervi un pensiero abbiamo pensato di riassumere qui i post degli editori italiani che porteranno i loro autori a Lucca Comics & Games 2022, riassumendo tutte le modalità di partecipazione alle sessioni autografi, o firmacopie che dir si voglia.

Sessioni Autografi Star Comics

Ecco il regolamento completo per partecipare ai firmacopie.

Acquistando 1 volume di un autore o autori ospiti presso il padiglione Piazza Star Comics potrai richiedere il biglietto per partecipare al firmacopie.

1 di un autore o autori ospiti presso il padiglione potrai richiedere il biglietto per partecipare al firmacopie. Il biglietto sarà valido esclusivamente per i firmacopie del giorno stesso dell’acquisto e non per eventuali sessioni dei giorni successivi, a eccezione della prima sessione della giornata, i cui biglietti verranno dati a partire dal pomeriggio del giorno precedente. Fai bene attenzione a non smarrire il biglietto di prenotazione, in quanto è necessario per avere la dedica e ti sarà richiesto quando arriverà il tuo turno.

e non per eventuali sessioni dei giorni successivi, a eccezione della prima sessione della giornata, i cui biglietti verranno dati a partire dal pomeriggio del giorno precedente. Fai bene attenzione a non smarrire il biglietto di prenotazione, in quanto è necessario per avere la dedica e ti sarà richiesto quando arriverà il tuo turno. Il numero scritto sul biglietto non corrisponde al numero di fila per il firmacopie.

per il firmacopie. Il numero dei biglietti disponibili varia in base agli autori e alle sessioni. I biglietti di ogni sessione saranno disponibili fino a esaurimento.

Una volta ricevuto il biglietto, un’ora prima dell’inizio della sessione, ti sarà possibile recarti nell’apposita area (che sarà ben visibile e delimitata). Consegnando il biglietto al personale preposto ti verrà indicato dove metterti in fila, e non ti resterà che attendere il tuo turno.

Se mentre sei in fila per un autore sei incuriosito dall’opera di un altro autore che è in dedica nello stesso momento (e ha ancora degli slot a disposizione), avrai la possibilità di acquistare il volume da un apposito corner dedicato, accessibile senza lasciare la fila, e ottenere una dedica.

Ed ecco l’incredibile parterre di autori presenti in Piazza Star Comics (per ciascun autore sarà disponibile un numero limitato di biglietti):

Jérôme Alquié e Arnaud Dollen (per ogni ora di sessione, saranno disponibili un totale di 100 biglietti. Le prime 25 persone a mettersi in coda con il biglietto avranno anche uno sketch sul volume, insieme alla dedica)

e (per ogni ora di sessione, saranno disponibili un totale di 100 biglietti. Le prime 25 persone a mettersi in coda con il biglietto avranno anche uno sketch sul volume, insieme alla dedica) Mirka Andolfo (per ogni ora di sessione, saranno disponibili un totale di 100 biglietti. Le prime 60 persone a mettersi in coda con il biglietto avranno anche uno sketch sul volume, insieme alla dedica)

(per ogni ora di sessione, saranno disponibili un totale di 100 biglietti. Le prime 60 persone a mettersi in coda con il biglietto avranno anche uno sketch sul volume, insieme alla dedica) Andrea Broccardo e Barbara Nosenzo

e Daniele Caluri ed Emiliano Pagani

ed Marco Checchetto (per ogni ora di sessione, saranno disponibili un totale di 90 biglietti, validi per avere una firma sul volume)

(per ogni ora di sessione, saranno disponibili un totale di 90 biglietti, validi per avere una firma sul volume) Federica Di Meo

Paolo Martinello

Teo Musso e Sualzo

e Alberto Pagliaro

Elisa Pocetta

Norihiro Yagi (le sessioni di dediche del maestro Yagi sono regolamentate a parte)

(le sessioni di dediche del maestro Yagi sono regolamentate a parte) Zerocalcare (per ogni ora di sessione, saranno disponibili un totale di 50 biglietti per dediche con sketch)

Il Maestro Norihiro Yagi parteciperà a 4 sessioni di firmacopie e a due eventi aperti al pubblico, durante i quali i fan avranno modo di incontrarlo dal vivo.

Presso Piazza Star Comics sarà possibile inoltre giocare alla Slot Machine di ARIADNE IN THE BLUE SKY e ricevere gadget e omaggi speciali.

Di seguito gli appuntamenti con Norihiro Yagi, a partire dai firmacopie presso Piazza Star Comics:

Sabato 29 ottobre: dalle 15:45 alle 17:15;

Domenica 30 ottobre: dalle 15:00 alle 16:30;

Lunedì 31 ottobre: 15:00 alle 16:30;

Martedì 1° novembre: 11:30 alle 13:00.

Ogni sessione prevede la partecipazione di massimo 100 persone. Obbligatorio l’uso della mascherina durante il firmacopie. Tutte le anteprime presenti in Piazza Star Comics le potete trovare in quest’altro articolo.

Firmacopie di NORIHIRO YAGI

Acquistando 2 o più volumi a scelta di ARIADNE IN THE BLUE SKY oppure l’ ARIADNE IN THE BLUE SKY STARTER PACK potrai richiedere il biglietto e lo shikishi per partecipare al firmacopie di Norihiro Yagi . In tal caso, avrai comunque diritto a un solo tentativo alla slot machine.

I firmacopie dei giorni sabato 29 ottobre , domenica 30 ottobre e lunedì 31 ottobre avranno ciascuno 2 turni di prenotazione : il primo il giorno precedente alla sessione di firmacopie di riferimento, dall’apertura del padiglione alle ore 9:00 ; il secondo il giorno stesso, sempre dalle ore 9:00 . Entrambi i turni assegneranno 50 prenotazioni ciascuno, per un totale di 100 autografi per ogni sessione. Entrambi i turni si concluderanno all’esaurimento delle prenotazioni disponibili.

Nel giorno di martedì 1 ° novembre si terrà un unico turno di prenotazione , all’apertura del padiglione alle ore 9:00 . Il turno si concluderà all’esaurimento dei 100 posti disponibili .

Ogni biglietto sarà valido esclusivamente per un solo firmacopie , e non sarà applicabile alle sessioni successive. Ogni biglietto darà diritto a una sola firma . Fai bene attenzione a non smarrire lo shikishi e il biglietto di prenotazione, in quanto sono necessari per avere l’autografo e ti saranno richiesti dal personale preposto.

Il numero scritto sul biglietto non corrisponde al numero di fila per il firmacopie.

Una volta ricevuto il biglietto e lo shikishi per accedere ai firmacopie, a partire da un’ora prima dell’inizio della sessione recati nell’apposita area (che sarà ben visibile e delimitata): mostrando biglietto e shikishi al personale preposto riceverai un nuovo biglietto con il tuo numero di fila, e non ti resterà che attendere il tuo turno.

Incontri dal vivo con NORIHIRO YAGI

Nei giorni domenica 30 ottobre e lunedì 31 ottobre , acquistando 2 o più volumi a scelta di ARIADNE IN THE BLUE SKY oppure l’ ARIADNE IN THE BLUE SKY STARTER PACK , oltre al biglietto per il firmacopie, potrai anche richiedere il biglietto per partecipare a uno dei due eventi dal vivo A tu per tu Norihiro Yagi . In tal caso, avrai comunque diritto a un solo tentativo alla slot machine.

Il biglietto sarà valido esclusivamente per l’evento del giorno stesso dell’acquisto . Ogni persona potrà richiedere un solo biglietto. Fai bene attenzione a non smarrire il biglietto, in quanto sarà necessario per accedere all’evento e ti sarà richiesto dal personale preposto.

Entrambi gli eventi avranno 2 turni di prenotazione : il primo il giorno precedente all’incontro di riferimento, dall’apertura del padiglione alle ore 9:00 ; il secondo il giorno stesso, sempre dalle ore 9:00 . Entrambi i turni assegneranno 25 prenotazioni ciascuno, per un totale di 50 posti disponibili per ogni incontro. Entrambi i turni si concluderanno all’esaurimento delle prenotazioni disponibili.

Ogni biglietto sarà valido esclusivamente per un solo incontro , e non sarà applicabile all’eventuale incontro successivo. Ogni persona potrà richiedere un solo biglietto, e ogni biglietto darà diritto di accesso a una sola persona . Fai bene attenzione a non smarrire il biglietto di prenotazione, in quanto sarà necessario per l’ingresso all’evento e ti sarà richiesto dal personale preposto.

Domenica 30 ottobre ore 17:30, Sala Arcivescovado A tu per tu con Norihiro Yagi – sessione 1

Con: Norihiro Yagi, Akihiro Otake

Lunedì 31 ottobre ore 17:30, Sala Arcivescovado A tu per tu con Norihiro Yagi – sessione 2

Con: Norihiro Yagi, Akihiro Otake

Durante i due appuntamenti i partecipanti potranno ricevere gadget e omaggi. Per ogni evento ci saranno 10 vincitori: in palio per il primo classificato 1 shikishi esclusivo disegnato dall’autore e 1 gift bag, gli altri 9 si aggiudicheranno 1 gift bag. Ogni incontro prevede la partecipazione di massimo 50 persone. Obbligatorio l’uso della mascherina durante l’evento.

Tra le attività da non perdere in Piazza Star Comics ci sarà la Slot Machine di ARIADNE IN THE BLUE SKY, dedicata all’opera del Sensei che sta appassionando i lettori italiani. Questa attività permetterà di vincere gadget dedicati alla serie, ma anche la possibilità di partecipare ai firmacopie dell’autore in programma.

Slot Machine di ARIADNE IN THE BLUE SKY

Acquistando di 1 volume a scelta di ARIADNE IN THE BLUE SKY presso il padiglione Piazza Star Comics , avrai diritto a 1 tentativo alla Slot Machine . In generale, ogni volume acquistato darà diritto a un tentativo. Lo STARTER PACK dà diritto a 2 tentativi. A ogni tentativo corrisponderà un omaggio a tema ARIADNE IN THE BLUE SKY , fino a un massimo di 5 tentativi .

Shopper di ARIADNE IN THE BLUE SKY

Acquistando 2 o più volumi a scelta di ARIADNE IN THE BLUE SKY oppure l’ ARIADNE IN THE BLUE SKY STARTER PACK riceverai automaticamente in regalo la shopper di ARIADNE IN THE BLUE SKY .

Sessioni Autografi J-POP Manga

Tra gli importanti ospiti di J-POP Manga, per la diciassettesima edizione consecutiva a Lucca Comics and Games, il sensei Nagabe, autore dell’amatissima serie Girl from the other side, ma anche Love From The Other Side, Wizdoms, Monotone Blue. Il sensei sarà presente in fiera tutti i giorni, con il volume Girl from the other Side – Dear, e sarà protagonista di eventi e signing session ogni giorno della manifestazione.

Regolamento signing session:

Per ricevere il talloncino-firma (numerato e con slot orario) che consente l’accesso alle sessioni, è sufficiente acquistare manga per un valore minimo di 20 euro complessivi presso il J-POP District, spazio esclusivo dedicato a J-POP in Piazza San Martino, qui la mappa.

Almeno uno tra i volumi acquistati dovrà essere un titolo di Nagabe, che poi sarà autografato da Nagabe nel corso dell’incontro.

Le sessioni di firme sono previste per:

Venerdì 28 ottobre: 16:00 – 17:15 – 70 persone

Sabato 29 ottobre: 11:00 – 12:15 – 70 persone | 14:30 – 15:45 – 70 persone

Domenica 30 ottobre: 11:00 – 12:15 – 70 persone | 15:00 – 16:15 – 70 persone

Lunedì 31 ottobre: 16:30 – 17:45 – 70 persone

Martedì 1 novembre: 11:00 – 12:15 – 70 persone | 15:00 – 16:15 – 70 persone

Ogni giorno saranno disponibili i 70 talloncini, tra cui un numero limitato per quelli successivi. Un esempio pratico? Per accedere alla sessione del lunedì è possibile recarsi allo stand venerdì, sabato o domenica, e verificare se sono ancora disponibili alcuni dei tagliandi per il lunedì. Se saranno esauriti, si potrà tornare direttamente il lunedì, per ottenere uno dei tagliandi rimasti, per un massimo di 2 tagliandi a persona.

Sessioni Autografi

Lo sapete tutti: il sensei Atsushi Ohkubo sarà insieme a noi a Lucca Comics & Games! Sarà possibile incontrarlo nell’area signing del Padiglione Panini venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 dalle 14:30 alle 16:30. Ecco le modalità di accesso:

Con l’acquisto di Soul Eater Ultimate Deluxe Edition #1 e/o ogni 13 euro di spesa di volumi legati alla serie Fire Force, sarà consegnato (su richiesta dell’acquirente) un ticket che vi offre la possibilità di aggiudicarvi una dedica di Atsushi Ohkubo su uno shikishi realizzato in esclusiva per l’evento. I ticket numerati sono legati a una sola estrazione e non saranno utilizzabili in successive estrazioni.