Lucca Comics & Games 2022 – Gli Ospiti

La speranza che tutti covavamo si è schiusa in una marea di annunci di presenze di ospiti, per far tornare Lucca Comics & Games la manifestazione internazionale che abbiamo sempre amato, che è cresciuta e maturata col passare delle edizioni.

Dopo una pausa forzata causata dalla pandemia globale delle ultime due edizioni, tornano a riveder le stelle del cielo italiano gli ospiti di Lucca Comics & Games.

Per non essere di parte, ve li presenterò in ordine alfabetico! XD

Yoshitaka Amano

Famoso per essere da sempre il character designer di base della serie di videogiochi Final Fantasy, e le illustrazioni di romanzi famosi, tra cui Vampire Hunter D, Yoshitaka Amano con il suo tratto fumoso e fantasista, riesce a trasformare ogni illustrazione in un prezioso dipinto.

CD Projekt RED

La società polacca sviluppatrice di videogiochi come The Witcher e Cyberpunk 2077 sarà presenti alla manifestazione toscana, precisamente a Villa Bottini.

Yoh Yoshinari (Chief Character Designer) e Naoko Tsutsumi (Animation Producer), Saya Elder (Producer & Creative supervisor), Bartosz Sztybor (Sceneggiatore di Cyberpunk: Edgerunners), Martha Weiss (Concept Artist), Miles Tost (Acting Lead Level Designer), Pawel Sasko (Quest Director) terranno panel riguardo l’ultima serie targata studio Trigger, Cyberpunk: Edgerunners.

Hiroshi Kato

Direttore Artistico entrato da giovane nel mondo dell’animazione, di cui fa ancora parte oggi.

Tra le sue opere più rappresentative troviamo Neon Genesis Evangelion, Interstella 5555 – The 5tory of The 5ecret 5tar 5ystem, Boogiepop Phantom, Dragon Ball Z – La Battaglia degli Dei.

Nagabe

Mangaka dal tratto e dallo stile molto peculiare, è l’autore di Girl from the other side (Totsukuni no shōjo), pubblicato in Italia da J-Pop Manga.

Le sue storie dalle tinte in chiaroscuro, sono una via di mezzo tra le favole o le poesie illustrate.

Recentemente Girl from the other side ha ricevuto un adattamento animato.

Atsushi Ohkubo

Autore shonen noto per hit del calibro di Soul Eater e Fire Force (Enen no shōbōta), entrambi titoli editi in Italia sotto il marchio di Planet Manga.

Entrambe le serie hanno ricevuto degli adattamenti animati e si attende l’annuncio dell’ultima stagione di Fire Force (visto che il manga è concluso).

Per l’occasione Planet Manga aveva da tempo annunciato l’uscita di Soul Eater Ultimate Deluxe Edition, per fossi in voi mi aspetterei prossimamente l’annuncio di variant per Fire Force.

Masayuki Sato

Direttore Character Design e animazione generale che ha lavorato nel corso degli anni per i film cinematografici dedicati a One Piece, come ONE PIECE FILM STRONG WORLD, ONE PIECE FILM Z, ONE PIECE FILM GOLD, ONE PIECE FILM STAMPEDE e ovviamente il recentissimo ONE PIECE FILM RED, che verrà proiettato durante la manifestazione lucchese in anteprima assoluta italiana.

Goro Taniguchi

Regista, direttore dell’animazione e produttore. Innumerevoli sono i titoli a cui il suo nome è legato, tra quelli più noti sicuramente Code Geass, Kurogane no Linebarrell, Planetes, Gasaraki, s-CRY-ed e diverse serie di Gundam.

Taniguchi aveva fatto i suoi esordi alla regia proprio con One Piece, con l’OAV One Piece: Taose! Kaizoku Gyanzac (One Piece: Sconfiggete il pirata Gyanzac!), ed è tornato a lavorarci con l’ultimo film, ONE PIECE FILM RED.

Norihiro Yagi

Autore amatissimo in Giappone e anche da noi in Italia per l’acclamato e truculento dark fantasy Claymore, Una volta chiusa la serie, non si è dato per vinto e ha ripreso a disegnare regalandoci un’altra perla, questa volta più sci-fi, ovvero Sōkyū no Ariadone (Ariadne in the Blue Sky). Entrambe le sue opere sono edite da noi in Italia da Star Comics che ha già dato le prime dritte sugli eventi speciali dedicati ad entrambi i titoli in questo articolo.