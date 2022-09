Torna a Caorle il festival BIC

Sono tante le novità di questa quarta edizione. Oltre ad un’ampia mostra mercato, alla tradizionale gara cosplay, prevista per sabato 17 settembre alle 21, all’area dedicata agli artisti e agli autori e all’area gaming, quest’anno gli ospiti troveranno anche una bellissima area riservata al cinema di fantascienza. L’esterno e l’interno dell’ex multisala sarà dedicato a Star Wars, Star Trek, Stargate, Ghostbusters, Visitors, Umbrella Corporation e Batman con una grande mostra interattiva con riproduzioni fedeli, fiore all’occhiello del festival.

Non è tutto: nella piazza/parcheggio del Villaggio San Francesco sarà allestito un ring dove i lottatori cosplay di “Tana Delle Tigri Italian Cosplayer” e “Old Tribute Superstar Wrestling” si esibiranno in mosse di wrestling ricordando il mondo dell’Uomo Tigre. Lagara cosplay di sabato alle 21, aperta a tutti, con giudici d’alto livello nel mondo della costumistica cosplay, è il momento clou del festival e quest’anno mette in palio, per i vincitori, un monopattino elettrico.