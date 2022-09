Pop art e cosplay

Menti e cuori in movimento per creare e proporre il Bello che può esistere in una realizzazione artistica, sia nella sua espressione visiva che in quella intrinseca allo storytelling degli artisti e dell’opera proposta.

Perché “STRADA”.

La strada è un percorso, un passaggio. Come la vita stessa, è un continuo divenire, passo dopo passo. Sulla strada si compiono viaggi, si fanno conoscenze. Sulla strada si può trovare il tempo per parlare, ci si può fermare a salutare o a bere con qualcuno. Sulla strada siamo veri, perché la gestualità del viaggio non racconta menzogne. Siamo in movimento verso qualcosa o qualcuno e l’atto di porre un piede di fronte all’altro in una direzione non può essere frainteso. Creatività, manualità, arte, collaborazione, ascolto, progettazione, sinergie, realizzazione, questi sono alcuni degli importanti strumenti utilizzati per combattere la lotta contro la staticità.