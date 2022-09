BAO Publishing è lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO: L’attesa della felicità di Hisae Iwaoka.

Nello stesso edificio, Mikumo ha un piccolo café e Yano ha un modesto emporio. Perfino i loro spiriti custodi, che aleggiano attorno a loro, hanno capito che sono innamorati, ma loro non se lo sono mai detti, temendo di non essere ricambiati. Una nuova storia della mangaka Hisae Iwaoka, che racconta un amore moderno pieno di spontanea tenerezza e della convinzione che comprendere i propri sentimenti sia importante, ma tacerli sia un terribile spreco.

«Hai trovato la felicità, ora che puoi dedicarti solo a ciò che ami?»

Tra la caffetteria e il negozio, Mikumo e Yano costruiscono la loro storia d’amore con piccoli gesti quotidiani, sotto lo sguardo premuroso dei loro spiriti guardiani. Riusciranno a capire di essere innamorati l’uno dell’altra?

Una storia delicatamente romantica, quintessenzialmente giapponese, ma anche profondamente universale.

Continua la proposta da parte della collana Aiken dei titoli di Hisae Iwaoka, autrice che ha già sorpreso i lettori con Dosei Mension e che a breve pubblicherà con BAO una nuova serie. Amatissima in Italia, e con uno stile che riesce a dosare sapientemente le emozioni e i racconti di genere, l’autrice ci parla di una storia d’amore attualissima, fatta di dolcezza e di attese, per necessità di avvicinarsi a un’altra persona, ma al tempo stesso di preservare i propri spazi.

L’attesa della felicità è disponibile in libreria e fumetteria dal 23 settembre 2022

L’autrice

Hisae Iwaoka, nata a Chiba, è sceneggiatrice, illustratrice e mangaka. Tra i suoi lavori – spesso paragonati a quelli del creatore di Winnie the Pooh A.A. Milne – troviamo la raccolta Fiori di Biscotto, Nuvole Bianche, L’attesa della felicità (pubblicati in Italia da BAO) e Hoshigahara Aomanjuu no Mori. Tra il 2006 e il 2011 pubblica la serie Dosei Mansion (edita in Italia da BAO), premiata con il Grand Prize al Japan Media Arts Festival.