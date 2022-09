Of Machines and Beasts Volume 2 e quattro nuovi webtoon in arrivo grazie a Jundo, i fumetti di settembre non deluderanno! In arrivo il 21 Settembre il secondo volume di Of Machines and Beasts, il primo webtoon cinese ad essere stato portato in Italia in formato cartaceo.

Sull’app, quattro le novità di agosto, i webtoon We are not friends (KuaiKan Comics), Phase Me (Webtoon Canvas), Rise from the Rubble (KuaiKan Comics) e Black & Blue (Webtoon Canvas).

Inoltre, a maggio continuano 49 serie webtoon che escono settimanalmente ogni venerdì, tra cui i seguitissimi webtoon: Devil’s Butler, Salad Days e All of You.

LE NOVITÀ DI SETTEMBRE

Black & Blue di Webtoon Canvas

Webtoon (Azione/Romantico)

Gorou Stein si sente come il pezzo di un puzzle che non ha posto da nessuna parte. Dotato di oscuri poteri mutanti e invaso di pensieri oscuri vive ogni giorno in un inferno personale. Finchè Derek Bennett non lo trascina dalle profondità dell’abisso nel mondo di ELITES, una miseriosa società segreta.

Rise from the Rubble di KuaiKan Comics

Cina, Webtoon (Azione/Fantasy)

10 anni dopo la notte di Starfall, la città S fu distrutta dalla più grande epidemia di mostri della storia. Zuo Fan, che portava il nome di [Figlio di un traditore], risveglia il “Sistema del Super Guerriero” dopo essere caduto vittima di una trappola. Ha così inizio la sua ascesa, che lo porterà a dover salvare il mondo mentre investiga sulla verità su suo padre.

Of Machines and Beasts Vol 2 di Kuaikan Comics

Cina, Manhua (Azione/Fantasy)

Distrutto il vecchio mondo, il nuovo non è che un campo di battaglia tra Cyborg e Spiriti Bestia. Il villaggio della Valle del Vento ha accolto Hei Tong Shi credendolo, grazie alla sua maschera, il leggendario Cyborg liberatore di spiriti bestia. Ora il villaggio è sotto assedio: I Leoni di Montagna, spietati cyborg trafficanti di ibridi, vogliono farne bottino. Gli Spiriti Bestia avranno davvero un salvatore?

Copertina: Brossura, con sovraccoperta; pagine: 168. Prezzo: 9,99€. Uscita: 21 Settembre in Fumetteria, su Amazon, nello Shop Online

We are not Friends di KuaiKan Comics – Cina

Webtoon (Boys Love)

Che rapporto potranno mai avere due ragazzi che litigano ogni volta che si incontrano? Uno è giovane ragazzo dell’élite, freddo e orgoglioso. L’altro è un anticonformista e un ribelle. Pensavano che non si sarebbero mai più rivisti dopo aver nutrito rancore l’uno verso l’altro, ma dopo l’inizio del nuovo semestre… sono diventati inaspettatamente vicini di casa! Cosa succederà a questi due ragazzi dalle personalità totalmente opposte?

Phase Me di Webtoon Canvas – USA

Webtoon (Romantico/Drama)

Webtoon Canvas con più di 15 milioni di lettori nel mondo. La vita di un ragazzo, segnata fino a quel momento da una completa patina di apatia viene stravolta dall’incontro di una persona che lo odia a tal punto da non permettergli più di restare immobile a subire.

Jundo: i fumetti disponibili

A settembre su Jundo ci sono 130 opere per oltre 33000 pagine da leggere, il tutto a 1.99 euro al mese. Abbiamo conosciuto questo nuovo editore prima online, e poi abbiamo avuto piacere di incontrarli di persona a Comicon a Napoli e Etna Comics a Catania.

L’intero catalogo Jundo è fruibile tramite la App e il Sito (www.jundo.it) con un abbonamento mensile di 1,99 euro o annuale di 19,99 euro. I primi capitoli di tutte le opere sono invece gratuiti per chiunque si iscriva ed è disponibile una prova gratuita di 30 giorni. Nel Jundo Comics Shop sono inoltre disponibili gli Originals cartacei il cui ricavato, esclusi costi di spedizione e stampa, va interamente all’artista e ovviamente Of Machines and Beasts vol 1.

