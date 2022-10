Hiroyuki Sawano lancia Naqt Vane con la cantante Harukaze

Il compositore de L’attacco dei giganti e Kingdom, Hiroyuki Sawano, lancia il nuovo progetto musicale Naqt Vane con la cantante Harukaze. Il singolo di debutto Break Free è uscito il 16 settembre.

Naqt Vane, un nuovo progetto musicale giapponese nato ufficialmente l’1 settembre, ha pubblicato il singolo digitale di debutto Break Free il 16 settembre, segnando l’inizio delle sue attività.

L’idea dietro al progetto

Questo è un progetto per chiunque viva nell’era del vento, un mondo flessibile di libertà e diversità con uno stile di vita slegato dai beni materiali. Naqt Vane iniziò le sue attività con l’intento di far “soffiare un nuovo vento in ogni storia e trovare il proprio posto”. Il gruppo comprende la cantante Harukaze, che si è costruita un buon seguito su TikTok e YouTube, assieme alla produzione generale di Hiroyuki SAWANO e con le grafiche di Classic 6.

“A team project breathing a wind of change”

Un progetto di gruppo che soffia una ventata di cambiamento

Sawano ha numerosi fan in Nord America, Europa ed Asia grazie ai suoi lavori per molte produzioni anime famose, e nel 2019 ha svolto un’esibizione solista di successo alla Mercedes-Benz Arena di Shanghai, dimostrando il suo impegno al pubblico internazionale. Anche la cantante Harukaze è fluente in inglese, quindi è probabile che il gruppo si proponga di andare in tour in diverse regioni in tutto il mondo.

La cantante Harukaze

Harukaze frequentò la scuola in Canada e negli Stati Uniti e, dopo essere tornata in Giappone, iniziò la sua carriera come rappresentante per una grande casa discografica. In quel periodo lavorò anche come cantante e cantautrice ma, dopo l’incontro con Sawano, decise di concentrarsi nuovamente sul suo vero sogno di diventare una cantante di successo, cambiando rotta per dedicarsi alla sua musica e alla sua carriera più seriamente.

Nata in Hokkaido nel 1998, Harukaze lasciò il Giappone a 15 anni per frequentare la scuola superiore e l’università all’estero. Mentre studiava Music Business a Los Angeles venne in contatto con una cultura musicale diversa da quella che aveva conosciuto in Giappone e iniziò a fare musica con persone che aveva conosciuto localmente.

Nel 2018 rilasciò il suo primo singolo “Summer Time (Feat. Roz)”, seguito dal suo secondo singolo “Mr Secret” e nell’inverno 2020 l’EP “Best Regards”, prima di tornare in Giappone per iniziare la fase successiva della sua carriera musicale. Fu coinvolta in Naqt Vane dopo aver conosciuto Hiroyuki Sawano nel 2021.

Hiroyuki Sawano

Si è costruito una carriera variegata come produttore musicale e cantautore dalla fama internazionale, offrendo composizioni per artisti musicali, show televisivi, anime e film. Nell’ambito di Naqt Vane, Sawano non creerà musica destinata a mezzi come la TV, gli anime o i film, ma semplicemente per esprimere sé stesso come artista. Allo stesso tempo ricoprirà il ruolo di produttore generale per la prima volta. Sotto molti punti di vista, anche per Sawano questo è un inizio. Il produttore generale Sawano ha recentemente composto la canzone “Tot Musica” eseguita da Ado per il film One Piece Film Red.

Biografia

Nato a Tokyo nel 1980, Hiroyuki Sawano è un produttore e compositore molto famoso che compone per artisti musicali, show televisivi, anime e film. Nel 2009 pubblicò il suo primo album originale “Musica”.

Del 2014 è il progetto SawanoHiroyuki[nZk], impegnandosi in collaborazioni con artisti rinomati come Akihito Okano (Porn Graffiti), Takanori Nishikawa, Sugizo (Luna Sea, X Japan), Sukima Switch, Sayuri, Aimer, Jean-Ken Johnny (Man With A Mission), Anly, ReoNa, Aina the End (BiSH), Yuuri, Taiiku Okazaki e non solo.

Nel 2019 tenne un’esibizione solista alla Mercedes-Benz Arena a Shanghai in Cina, con un pubblico di più di 10.000 fan, segnando la sua salita alla scena internazionale.

Dopo aver conosciuto la cantante Harukaze ha lanciato il progetto di gruppo NAQT VANE nel settembre 2022, partecipando come produttore generale. Il gruppo si propone di rilasciare musica originale in Giappone e nel mondo.

Classic 6

Il gruppo artistico Classic 6 lavora con i design grafici, i video e l’allestimento degli ambienti, sovrapponendo ambiti come la moda, l’arte e la musica. Con Naqt Vane sarà la prima volta che Classic 6 parteciperà fin dalla fondazione di un gruppo, un’occasione per esplorare nuove opportunità creative.

I Classic 6 sono un collettivo creativo attivo in Giappone e all’estero. Concentrati su un marchio visivo che enfatizza storie e concetti, stanno costantemente esplorando nuovi sbocchi creativi in modo collettivo attraverso un ampio spettro di generi.

In quanto nuovo progetto portatore di una ventata di cambiamento, NAQT VANE troverà sicuramente molti a supportarlo.

La canzone Break Free

Il loro singolo di debutto, Break Free. si basa sui temi di “nuova identità” e “liberazione”, una canzone per tutti quelli che sono usciti dal proprio guscio per mettersi alla prova. La potente tecnica di canto e la voce struggente di Harukaze si uniscono all’inconfondibile stile di Sawano per creare un mondo che ammalierà chiunque lo senta. L’imperdibile video musicale di Classic 6 espande questo mondo unico e stimola veramente l’immaginazione.

NAQT VANE – ‘Break Free’ video musicale:

Una versione inglese di “Break Free” sarà rilasciata il 30 settembre. Per ulteriori aggiornamenti controllate sugli account social del gruppo che si possono trovare sulla pagina ufficiale a https://bio.to/NAQTVANE.

