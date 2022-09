Genshin Impact: nuovo numero in arrivo

Genshin Impact, action RPG open world della casa di videogiochi cinese miHoYo, è ormai estremamente popolare in tutto il mondo. La storia, che verrà completata nell’arco dei prossimi cinque anni, ruota intorno a uno di due personaggi, due gemelli precedentemente attaccati e separati da una dea misteriosa, che il giocatore sceglie per percorrere il mondo Teyvat.

Genshin Impact: nuovo mondo e personaggi

Se può risultare inizialmente lenta nel suo svilupparsi, essa in realtà si rivela molto articolata. Dopo aver scelto l’eroe da impersonare tra i due gemelli, che si risveglia in completa amnesia, si incontra Paimon e, con lui, incomincerà il viaggio. Prima di arrivare alla prima nazione, Mondstadt, si incontra Venti, l’anemo Arconte del vento della città di Mondstadt. Poi si trova Amber, la sorvegliante della città. Il viaggio è lungo e ormai queste prime parti si conoscono anche solo per la grande popolarità che il gioco ha raggiunto, quindi non ci dilungheremo sulla trama, basti sapere che dopo Mondstadt c’è Liyue e il suo Arconte Zhongli dell’elemento Geo, poi Inazuma con Raiden Shogun e l’electro e ad oggi, nel 2022, siamo finalmente arrivati a Sumeru il cui elemento è Dendro. Altre tre nazioni (Fountaine, Natlan e Snezhnaya, più una possibile extra) ci attendono negli anni futuri. Vedremo dove ci porterà la storia di questo gioco.

Abilità e ambientazioni

Se la trama può risultare intricata, il vero asso nella manica è il sistema di battaglia del gioco: tra abilità, artefatti, level-up, armi e quest di differente tipo, il giocatore non ha tempo per annoiarsi. Ogni personaggio ha un proprio elemento e ogni elemento presenta dei punti di forza e punti deboli, sfruttabili attraverso le reazioni tra di essi (per esempio, acqua e ghiaccio portano al congelamento ecc…). Per questo una strategia ottimale permette la buona riuscita delle battaglie più complicate. Si può giocare in co-op per rendere più dinamica e interessante la modalità di farming di artefatti, talenti e level-up. Un’altra esperienza che il gioco fornisce è quella dell’esplorazione, in cui il giocatore è incentivato a investigare ogni angolo del mondo.

A livello di ambientazione i luoghi sono ispirati a nazioni reali: Mondstadt rimanda alla Germania; Liyue alla Cina; Inazuma al Giappone; Sumeru al Medio Oriente e l’India; e vedremo le prossime con il proseguire delle uscite delle patch. Il gioco propone anche un ciclo luce-ombra di 24 ore su modello del mondo reale. A livello di grafica l’ispirazione maggiore è stata The Legend of Zelda: breath of the wild e il punto di forza in termini di grafica è anche quella che circonda i personaggi, i quali sono costruiti seguendo le caratteristiche del tempo e del ruolo che svolgono nella storia. Un esempio di questi può essere Zhongli 钟离, il cui fatturato ricavato dalla casa miHoYo a marzo 2021 è stato di 15.5 milioni di dollari, il cui nome è preso da Zhongli Quan 钟离权, una delle otto divinità (仙) taoiste cinesi, che vanta una storia di più di 6000 anni.

Genshin Impact: il doppiaggio

Un argomento interessante e spesso poco trattato sono le voci che hanno doppiato questo videogioco. Qui, troviamo doppiatori giovani e doppiatori con una carriera di non poco conto! Iniziamo solamente nominando Lumine la viaggiatrice, doppiata da Aoi Yuuki, che già aveva doppiato Tsuyu Asui in My Hero Academia; o ancora Kaeya, doppiato da Kohsuke Toriumi, la voce di Kiba di Naruto; Chongyun, doppiato da Soma Saito, il Doppio di JoJo’s Bizarre adventure: Golden Wind. La lista è approfondita e sarebbe da discutere a lungo.

Insomma, se siete tra i pochi che non l’hanno ancora provato, fatelo! Genshin Impact racchiude mondi da esplorare e vi terrà incollati allo schermo grazie al suo dinamismo, alla grafica e alla varietà che propone al gamer.

Genshin Impact è così noto tra i cosplayer che ai festival iniziano ad essere organizzati raduni a tema, come è successo al Festival del Fumetto primavera 2022.