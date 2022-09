Kenichi Sonoda, oltre che disegnatore di Gunsmith Cats ed EXAXXION, ha lavorato tantissimo come Character Design e animatore e in questo Fuse Box, raccoglie tantissime idee pronte a esplodere.

Fuse Box Trama

Questo volume è una raccolta di storie brevi, tra quelle basate su soggetti animati e completamente originali.

Partiamo da un frammento della saga di Gall Force, Private Life, dove assistiamo alla vita di una delle protagoniste del primo arco.

La voglia di primeggiare, conscia di quello che pensano le altre di lei, la sofferenza per le tante perdite e un tradimento, sono alcune delle cose che attendono la bella e aggressiva Luffy, prima che le venga data la missione che cambierà la sua vita.

Tantissime altre storie che passano dal tragi-comico al grottesco, spaziando tra gli argomenti più disparati, quali l’occultismo, la robotica e ovviamente la guerra.

Questa scatola di fusibili è una vera fucina di idee.

Fuse Box Valutazione

Come ho già scritto su, ci sono tantissime storie in questa raccolta, alcune più lunghe, altre di pochissime pagine.

La maggior parte sono collegate tra loro dai mecha… e non intendo robottoni spaziali, ma la cura per la meccanica.

Possono essere tute robotiche, androidi da combattimento, semplici motociclette o macchine a quattro ruote, ma è inconfutabile che dai disegni traspare tutto l’amore di Sonoda per questo tipo di disegni.

Oltre a delle illustrazioni a colori delle varie serie su cui ha lavorato Sonoda, in questo albo potrete trovare anche tanti schizzi preparatori di altre serie, come Riding Bean e Bubblegum Crisis.

Le serie, hanno tratti che le bloccano come frammenti nel tempo in cui sono state disegnate dall’autore, dimostrando il massimo della sua bravura in quel periodo.

Fuse Box è pubblicato da 01 Hikari in un formato deluxe più grande (14,5×21) con sovracopertina in carta patinata e pagine iniziali in carta patinata a colori al prezzo di 16,90 €. È possibile acquistare il volume anche in edizione Variant al medesimo prezzo.

Consigliato agli amanti delle storie brevi e dei disegni di Kenichi Sonoda.

Titolo originale: Fuse Box

Testi: Kenichi Sonoda

Disegni: Kenichi Sonoda

Genere: Mecha, Drammatico, Robotico, Comico, Guerra.

Data di pubblicazione: 1990

Casa Editrice: 01 Hikari/Kadokawa Shoten

Volumi: 1