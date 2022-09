E dopo An Invitation from a Crab, eccoci a recensire Animals, un’altra racconta di storie brevi e slice-of-life il cui punto di collegamento è la presenza degli animali.

Animals Trama

Ancora una volta ci troviamo di fronte a diverse storie brevi, alcune concatenate.

In quella principale la protagonista affronta diverse prove, tra cui un giorno sfortunato, in cui è contretta a prestare la massima attenzione a tutto, e un trasloco.

Cercando casa finisce per venire in contatto con un Immobile senza ragione, costruita con tanti particolari strani che non hanno un motivo reale di esistere.

Durante queste storie viene in contatto con animali di tutti i tipi, da un cane smarrito, a un gallo che la sveglia alle prime luci dell’alba, fino a una tartaruga trovata per caso nella raccolta dei rifiuti animali.

Animals Valutazione

Come sempre tante storie, spesso slegate tra loro, con il comune denominatore dato dalla presenza di animali.

In alcune hanno una presenza più marginale, in altre sono i veri motori di tutta l’azione della storia, sempre in bilico tra il reale e l’assurdo.

Ho trovato rilassante la lettura, come nel caso di An Invitation from a Crab, per via della scorrevolezza delle storie che potrebbero anche essere lette da un bambino per quanto risultano divertenti.

Anche in questo caso il tratto dei paesaggi e gli sfondi è ben marcato, contro la protagonista che è sempre molto abbozzata e quasi disegnata in maniera tenue ed eterea.

Il manga è pubblicato da Star Comics nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata e pagine interne a colori al prezzo di 9,90 €.

Consigliato ai fan dei manga slice-of-life e sui generis.

Titolo originale: Dobutsu tachi

Testi: panpanya

Disegni: panpanya

Genere: Slice-of-Life, Soprannaturale, Fantastico, Psicologico

Data di pubblicazione:2016

Casa Editrice: Star Comics/Hakusensha

Volumi: 1