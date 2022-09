Neon Genesis Evangelion – Collector’s Edition Manga

La versione definitiva del manga cult disegnato dalla penna di Yoshiyuki Sadamoto al tramonto del ventesimo secolo!

Neon Genesis Evangelion – Collector’s Edition vi catturerà dalla prima all’ultima pagina, con tutte le pagine a colori dell’edizione originale e pagine più grandi che vi permetteranno di godere al meglio delle vignette.

Neon Genesis Evangelion – Collector’s Edition Trama

Anno 2015.

A causa del Second Impact, una catastrofe spaventosa che ha colpito il nostro pianeta, la popolazione umana è stata dimezzata. Il disastro ha inoltre causato l’innalzamento dei mari a causa dello scioglimento dei ghiacci al polo. Ma la realtà è ben diversa.

Un giorno di un’estate ormai perenne, un giovane ragazzino, Shinji Ikari, si trova a Neo Tokyo-3, convocato da suo padre Gendo Ikari, che non vede da anni.

Per una strana coincidenza un enorme arma semovente di natura sconosciuta, denominato Angelo, compare al largo della costa e lentamente si avvicina alla città, finendo per coinvolgere il ragazzo in uno scontro spaventoso.

Per fortuna, Misato Katsuragi compare al momento giusto per recuperare il ragazzo e portarlo al sicuro alla base della Nerv, l’agenzia di cui suo padre è il Comandante Supremo.

Salvati dagli attacchi della misteriosa creatura da un enorme robot umanoide, i due raggiungeranno il quartier generale dove avverrà l’incontro fatidico tra padre e figlio.

L’uomo non dimostra affetto nei confronti del figlio abbandonato tanti anni prima alle cure dei suoi zii, anzi, ordina a suo figlio di salire sul gigantesco robot denominato Evangelion e andare a combattere contro l’Angelo.

Ma come potrà mai un ragazzino che non ha mai pilotato neppure uno scooter sconfiggere un mostro ai comandi di un robot gigante?

Neon Genesis Evangelion – Collector’s Edition Valutazione

È sempre appagante rileggere Evangelion e questa Collector’s Edition è un vero bijou.

Da possessore della prima edizione, trovo rilassante poter sfogliare le pagine del manga senza sudare freddo per ogni *CRACK*, quando si apre troppo uno dei vecchi volumi sottiletta.

La storia è sempre splendida e attualissima, con una regia che si concentra più sulle relazioni tra i personaggi che non sui meri combattimenti tra robot giganti in stile tokusatsu o alla Ultraman.

Anche se la storia la sai a memoria, non riesci a staccare gli occhi dagli splendidi disegni di Sadamoto e dal suo metodo cinetico di narrazione, che ti fa rammentare tutte le scene della serie animata.

Splendide le pagine a colori mantenute in questa edizione su pagine in carta patinata, oltre alla sovracopertina in grana con contrasto lucido, in una edizione davvero quasi identica a quella originale giapponese.

Completamente riadattato rispetto alla vecchia edizione, in certi punti mi fa un po’ storcere il naso… sarà perché i dialoghi della serie li ho tutti a memoria! XD

Neon Genesis Evangelion – Collector’s Edition è pubblicato da Planet Manga in un formato speciale con sovracopertina in carta granata e patinata, pagine interne a colori in carta patinata e speciale cartolina al prezzo di 14,90 €.

Consigliato ai fan di Evangelion.

Titolo originale: Shinseiki Evangelion – Collector’s Edition

Testi: Yoshiyuki Sadamoto

Disegni: Yoshiyuki Sadamoto

Genere: Shonen, Robotico, Sci-fi, Combattimento, Drammatico, Psicologico

Data di pubblicazione: 1995

Casa Editrice: Planet Manga/Kadokawa Shoten

Volumi: 7