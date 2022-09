Goldrake: Manga Productions annuncia un nuovo progetto con partner giapponesi 

Manga Productions, con sede a Riyadh, Regno dell’Arabia Saudita, ha annunciato il lancio di un nuovo progetto per Goldrake, sotto il nome di PROJECT G, con diversi partner globali giapponesi tra cui Dynamic Planning, che possiede i diritti di Goldrake. Il popolare personaggio “Goldrake” è stato mostrato sugli schermi di Riyadh Boulevard durante la stagione dei ‘gamer’ provocando lo stupore del pubblico e dei visitatori.

Un concorso mondiale cui tutti i talenti potranno partecipare

In concomitanza con l’evento, Manga Productions ha annunciato che talenti regionali e internazionali avranno l’opportunità di contribuire a questa partnership lanciando una competizione globale. Il concorso darà ai partecipanti la possibilità di progettare i veicoli UFO ostili noti come Golgoth da utilizzare nel prossimo progetto, rendendola un’esperienza unica a livello di produzione giapponese, oltre a fornire la possibilità di vincere un premio per i primi tre classificati. Ulteriori dettagli sul concorso saranno disponibili su @NextGrendizer sulle piattaforme social media.

Goldrake: Manga Productions

Il mangaka noto a livello mondiale, creatore di “Goldrake”, invita il pubblico a partecipare.

“Sono lieto di riprendere Goldrake. Non vedevo l’ora di farlo da molto tempo. Inoltre, sono lieto di annunciare questa partnership con Manga Productions, dove i migliori esperti giapponesi e fan si riuniranno per creare qualcosa di grande; stay tuned”

Go Nagai

Il CEO di Manga Productions, Dr. Essam Bukhary, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare oggi questa partnership con il Giappone su “Goldrake”, senza precedenti. Manga e anime hanno ispirato generazioni per oltre 40 anni: un pubblico regionale prima e internazionale poi. Manga Productions ha esperienze di successo nella co-produzione, culminate nella fiducia verso parti esterne, ha registrato molteplici successi ed è stato accolto dal pubblico arabo e internazionale. Questa partnership commerciale sul nuovo progetto “Goldrake” è un salto di qualità nel campo del business per Manga Productions. Attraverso il concorso che abbiamo presentato, consentiremo a un pubblico arabo e internazionale di talento di partecipare a questo progetto”.

Vale la pena notare che la serie Mecha di Goldrake, lanciata il 5 ottobre 1975, durò 74 episodi e conseguì la maggior parte della base di fan in Francia, Italia e Medio Oriente; e ha ancora oggi un seguito significativo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manga Productions (@manga_prd)

Informazioni su Manga Productions

Manga Productions si dedica a coltivare opportunità internazionali e nazionali nell’apprendimento e nella leadership per i giovani in Medio Oriente. Identificando e guida opportunità nel settore dell’intrattenimento, tra cui videogiochi, fumetti e animazione. Manga Productions mira ad essere un pioniere a livello regionale e globale nella produzione di contenuti creativi e contribuisce a fornire contenuti mirati che consentono di costruire generazioni creative e ambiziose attraverso la diffusione di valori positivi ed etici.

Manga Productions è stata fondata per raccontare storie stimolanti attraverso canali visivi interessanti e divertenti, per trasferire tecniche di creazione di contenuti di livello mondiale in Arabia Saudita. Manga Productions mira a costruire e sviluppare un’industria di contenuti di alta qualità nel Regno e nella regione araba, sostenere e coltivare giovani talenti nel Regno e nel Medio Oriente nel campo dei fumetti, dell’animazione e dei videogiochi. Inoltre, l’azienda mira a infondere valori ed etica tra le giovani generazioni. Manga Productions ha precedentemente collaborato con enti locali e internazionali come TOEI Animations, SNK, Square Enix, WildWorks, SparkXR, Sumitomo group e altro ancora.

Link e fonti per Goldrake: Manga Productions