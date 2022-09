Furami J-pop dall’Italia

Furami, nome d’arte di Francesco Flamminio (Pescara, 9 Aprile 1994), è un musicista italiano che ha avviato il suo progetto nel 2021. La sua musica prende spunto ed ispirazione dal J-Pop, dalla musica dei vocaloid, dalla cultura giapponese in generale, dagli anime e dalle ost (o soundtrack) dei videogames.

La musica di Furami

I suoi pezzi si presentano quasi unicamente con suoni elettronici e BPM veloci variando da un ritmo ballabile (come L’EDM, electronic-dance music) ad altri molto più veloci, fino, a volte, a toccare la drum&bass.

Tutti i brani sono composti dall’artista stesso ma sono prodotti da James Bounce, vecchio amico e attualmente produttore del musicista. Tutti i testi sono in lingua inglese ma nonostante ciò il sound espresso è facilmente riconoscibile ed anche l’ascoltatore meno attento o esperto sarebbe in grado di ricondurlo alla musica giapponese.

L’unico pezzo ad essere, per ora, in doppia lingua (inglese e giapponese) è “Tsukuyomi”, canzone scritta insieme alla cantautrice italo-giapponese Mayumi nell’estate del 2021.

I suoi testi sono perlopiù intimi e introspettivi.

Breve storia

Nei primi mesi del 2021 “Akuma Dance”, primo singolo, dà il via alle danze. Nell’ottobre 2021 è ospite all’Anime Vocal Contest, a Lucca Comics, per cantare, insieme a Rachele Liuni, “Tokyo, Manga & Libertà”, brano scritto e prodotto da DJ-V che è diventato sigla ufficiale di AnimeClick.

Poco tempo più tardi dà voce a “Overheat”, pezzo scritto dal musicista RavanAxent:ARs con il quale gira anche un video musicale presentandosi per la prima volta senza avatar. Furami, infatti, si presenta nelle sue copertine e video con avatar in stile anime disegnati appositamente da esperti. Quasi tutti i suoi lavori sono stati affiancati dalla mano sopraffina di Sakana Shiro.

All’inizio del 2022 Furami entra a far parte di Stellar Paradigm, etichetta discografica fondata da Dasu, nota produttrice vocaloid famosa in tutto il mondo e nel febbraio dello stesso anno esce “Rebellion”, primo pezzo del musicista a vedere la luce insieme alla casa discografica.

Usciranno successivamente “The Worst” e “This Is Your Boss Fight”, canzone, quest’ultima, che prende a piene mani dal mondo video-ludico. Furami è un super appassionato di videogiochi ed il suo genere preferito è quello dei JRPG (giochi di ruolo giapponesi), come ad esempio Final Fantasy o Dragon Quest.

L’ossessione di FURAMI per la musica nipponica è nata dopo l’ascolto dei “The Gazette”, nota band Visual K ma, soltanto anni ed anni dopo, in seguito all’ascolto di alcuni pezzi di “Ayase” (produttore e compositore degli YOASOBI), ha deciso di buttarsi a capofitto in questo mare e di provarci davvero proponendo una sorta di J-Pop nostrano.

