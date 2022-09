Assieme alla surreale fantasia di panpanya seguiamo An Invitation from a Crab (Un invito da un Granchio) tra vicoli e follia.

An Invitation from a Crab Trama

Una ragazza sta percorrendo una strada familiare quando nota qualcosa di fuori dal comune.

Un grosso granchio sul ciglio della strada, che quasi sembra tentarla, svanendo oltre l’angolo e attirando la curiosità della protagonista.

Svolta dopo svolta, la voglia di acciuffare e cibarsi di quel granchio si fa largo nella mente della ragazza, che una volta raccolta la sua preda…

…si ritrova di fronte al pescivendolo da cui il granchio era fuggito e al posto di restituirlo decide di acquistarlo, perché ormai la fame ha preso il sopravvento.

Ovviamente questo è solo il primo racconto di apertura di questa antologia di brevi racconti, che da il titolo alla raccolta.

An Invitation from a Crab Valutazione

Riuscire a descrivere in poche parole questo volume è un’impresa pressoché impossibile.

Le storie, che si susseguono in An Invitation from a Crab, sono una via di mezzo tra il reale e il surreale, mischiando ricordi ed esperienze della mangaka con situazioni assurde.

Mi ha colpito il tipo di disegno della tavola, che mostra spesso degli sfondi molto nitidi e disegnati precisamente, che contrastano con la protagonista o i vari personaggi che compaiono in primo piano, quasi abbozzati alla Nagata.

Anche lo stile diverso del disegno tra la protagonista umana e i comprimari con cui discorre, a volte animali antropomorfi e altre con al posto della testa uno strano manufatto giapponese, colpiscono, come se volesse dare più risalto alla storia che non alla protagonista.

L’opera spesso gioca sulla percezione delle cose e come sia l’immaginazione a farci credere che qualcosa esista o che un’esperienza sia stata spaventosa o sfortunata, quando dal punto di vista di un’altra persona non è affatto così.

Questo volume è pubblicato da Star Comics nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata al prezzo di 9,90 €.

Consigliato ai fan dei manga sui generis.

Titolo originale: Kani ni Sasowarete

Testi: panpanya

Disegni: panpanya

Genere: Psicologico, Soprannaturale, Fantastico, Slice-of-life

Data di pubblicazione: 2014

Casa Editrice: Star Comics/Hakuensha

Volumi: 1