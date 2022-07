Ad agosto il grande ritorno di Sanctuary di Fumimura e Ikegami, manga leggendario che torna dopo più di vent’anni dalla sua uscita su Point Break. L’opera è un cult nato dal genio dei maestri Sho Fumimura e Ryoichi Ikegami, del quale prossimamente Star Comics pubblicherà anche i volumi unici YUKO e OEN e la serie TRILLION GAME.

Ad agosto SANCTUARY arriverà in una nuova edizione composta da 6 volumi di grande formato – 15×21 cm – e oltre 400 pagine, per gustare al meglio questa opera mozzafiato.

Sanctuary: due uomini e un grande sogno da realizzare

La vita e la giovinezza di Asami e Hojo sono state profondamente segnate dalla guerra civile in Cambogia, dalla quale però i due riescono a fuggire. Una volta tornati in patria, decidono di impegnarsi in tutto e per tutto al fine di apportare un cambiamento profondo al Giappone. Il loro desiderio consiste nel dar vita a un “nuovo Giappone”, un “santuario” finalmente libero dalla miopia della vecchia classe dirigente, nel quale non esisterà più la corruzione. Per far sì che questo desiderio si realizzi, Asami inizia a farsi strada in politica, mentre Hojo, che nel frattempo scala i vertici della yakuza, lo sostiene in segreto.

Una storia profonda e senza tempo, in cui politica e malavita – due mondi all’apparenza distanti tra loro, ma che condividono valori come l’orgoglio e la dignità – si intrecciano e collaborano nell’ombra.

Sanctuary di Fumimura e Ikegami

SANCTUARY è un’opera ambiziosa e matura, un thriller politico di forte impatto emotivo che, attraverso le vicende dei due protagonisti – entrambi dotati di forti personalità e carisma – punta i riflettori su diversi e profondi aspetti che caratterizzano la società del loro tempo. L’importanza dell’amicizia e della lealtà, il sogno di far cadere un sistema basato sulla corruzione e la manipolazione e, ancora, l’uso della violenza per raggiungere i propri scopi, sono solo alcune delle tematiche che permeano l’intera opera, considerata da molti un vero e proprio capolavoro. Il tutto rappresentato in maniera realistica e dettagliata dai due grandi autori.

Dal 3 agosto sarà possibile immergersi nel primo dei sei volumi che compongono la nuova edizione, disponibili come sempre in fumetteria, libreria e store online.

Sho Fumimura

Sho Fumimura (nome d’arte), conosciuto anche come Buronson, è uno sceneggiatore giapponese. Fra le sue opere maggiori, Ken il guerriero (1983), Il re lupo (1989), Japan (1992) e, in coppia con Ryoichi Ikegami, Sanctuary (1990), Odyssey (1996), Strain (1997), Heat (1999) e Lord (2004).

Ryoichi Ikegami

Ryoichi Ikegami è un disegnatore giapponese. Tra le sue opere, Mai (1985), Crying Freeman (1986), Yuko (2010), Oen (2010), Trillion Game (2020) e, in coppia con Sho Fumimura, Sanctuary (1990), Odyssey (1996), Strain (1997), Heat (1999) e Lord (2004).

MUST 129

SANCTUARY n. 1 di Ryoichi Ikegami, Sho Fumimura. 15×21, B, b/n, pp. 464, con sovraccoperta, € 15,00. Data di uscita: 03/08/2022 in fumetteria, libreria e store online. Isbn 9788822633811

