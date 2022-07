Nanowar: il concerto a La Notte Nera a Padova

La Notte Nera è un mini-festival di cultura gotica che si è tenuto al Parco della Musica a Padova. Mini perché ha una durata di una sola serata, festival perché c’era tutto: mercatino a tema e bar, concerto metal e spettacoli di danza, ampie aree verdi per il relax e cosplayer in abbondanza ovunque. Il fulcro dell’evento è stata l’esibizione dei Nanowar of Steel, che hanno attirato pubblico da tutta la regione e anche fuori. Non sono molte le date italiane che questa band ormai internazionale concede, per cui per i fan dei Nanowar il concerto a La Notte Nera è un’ottima occasione di goderseli su un palco degno di loro.

Location

Il titolo intero della manifestazione è bel lungo, La Notte Nera • Festival del Mistero, dell’Esoterismo e della Magia a Padova • Lo Sfogo – e altrettanto lunga è la coda ai cancelli, che fa da subito capire il successo della manifestazione ma anche qualche limite organizzativo: arrivati in fondo alle code non si capisce quale sia per chi ha già i biglietti e quale per chi deve comprarli, e dove entrino gli accreditati (stampa, ospiti, partner…).

Il Parco della Musica è un luogo ottimo per eventi estivi grazie ai prati che rendono sopportabili le temperature di questa estate torrida. Chi vuole godersi gli spettacoli può lanciarsi nel marasma del pubblico ma chi vuol star tranquillo può sedersi al bar o sdraiarsi sul prato e godersi le folle da lontano. Lato negativo è la presenza di due soli punti vendita cibo e conseguenti code: mezz’ora per lo scontrino e un’altra mezz’ora per il ritiro del cibo è davvero tanto per un pubblico al quale per la maggior parte sarebbe bastato un panino al volo. Si fanno perdonare per la lunga attesa le ragazze in servizio al chiosco, che con il loro sorriso ed affabilità fanno dimenticare le pene della fame che si è sopportata.

Il mercatino ed il cosplay

Suggestiva l’area del mercato, con espositori tutti rigorosamente a tema gotico, horror e fantasy. Se vi piace lo stile trovate pane per i vostri denti: dai teschi alla lettura dei tarocchi, dall’abbigliamento alternativo (come L’Opposto Abbigliamento, vero negozio cult del genere) ai libri sui vampiri, fino a strumenti musicali artigianali luminosi. Rendono meglio l’atmosfera le decorazioni del parco, alcune ben riuscite (le croci a ricreare un cimitero, ideale come set fotografico) altre meno (le bambole impiccate o le specie di mostri disposti qua e là potevano essere resi meglio).

Moltissimi i visitatori in costume gotico, vestiti da personaggi di famosi film dell’orrore o da vampiri, alcuni con connotazioni fetish e DBSM che ben si amalgamano con la folla di metallari venuti per il concerto.

Gli spettacoli

Vampire Lab propone la prima attività della giornata con una sfilata in stile vampiresco ispirata ai personaggi di una saga letteraria della scrittrice Lisa Lambertini, presente al festival con i suoi libri.

Si prosegue con la danza, un corpo di ballo che a Padova è di casa. Neferdance propone spettacoli coreografici e a tema, dall’orientale al tribal e fusion, in questo caso per La Notte Nera decisamente evocativi e dal sapore dark e gothic fusion con effetti speciali a led, insieme agli artisti Firetales e Firewall per uno spettacolo ancora più unico. Molto suggestivo, peccato si esibiscano a lato del palco anziché sopra, dove avrebbe coinvolto ancora di più. La maestra Ingrid si conferma capace di essere versatile a seconda dell’ambiente dove si esibisce ma sempre in grado di ammaliare il pubblico.

Nanowar: concerto a La Notte Nera

Il piatto forte della serata è sicuramente il concerto dei mitici Nanowar of Steel. Band romana ormai internazionale che sa mettere d’accordo gli amanti del metal e chi del metal non sa niente, anzi magari neanche lo sopporta ma è venuto a godersi una serata all’aria aperta a vedere “gente strana”. Di solito il metal o si ama o si odia, ma con loro è diverso grazie alla goliardia di chi prende in giro il pubblico ma sé stessi per primi e ad un suono potente sì ma anche molto melodico. Checché se ne dica, sono maestri nella creazione di riff orecchiabili e di ritornelli che sanno tanto di tormentone estivo, anche se suonati con chitarre distorte e doppio pedale. Incrociate AC/DC, Europe, Manowar ed Elio e le Storie Tese e vi avvicinerete a quello che sono in Nanowar. E non lasciatevi ingannare dalla baggianate (anzi, barbagiannate) che sparano dal palco, quando è ora di suonare lo fanno sul serio e con tutti i crismi della grande band.

Molti i successi proposti in questo lungo concerto: dalla classica Barbagianni alle nuove del recente album Italian Folk Metal, che ha in lista titoli surreali come La Malezione di Capitan Findus e La mazurka del vecchio che guarda i cantieri. Una band di cui esser fieri in Italia e all’estero, da consigliare ai vostri amici e vedrete che farete bella figura.

Sito ufficiale della Fiera del Mistero

La Notte Nera a Padova: arriva il gotico